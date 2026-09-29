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Показы и коллекции

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Matières Fécales: как суперзвезды авангардного кутюра провели эпический показ на площади Республики?

Важнейшая мировая неделя моды вошла в чат! В первый день Парижа следили как за фэшн-триллером с поиском багажа Вики Салават (внутри исчезнувшего чемодана — кутюр Дмитрия Шипулина и раритетные лоты ERD и Siniy Vsadnik!), так и за топовыми авангардными показами.

Гранд-финале вечера — сенсационное арт + фэшн + сошиал-шоу Matières Fécales на площади Республики (впервые в истории!), бросающее вызов культовым перформансам Джона Гальяно и Александра Маккуина. На подиуме — сари, никабы, тульпы-плутократы и кутюрные платья-фениксы, а во front row — Рианна (чуем, выбирает вау-лук для объявления новой беременности!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Всего за несколько сезонов нишевый дом Ханны Роуз Далтон и Стивена Раджа Бхаскарана стал авангардистским хедлайнером Недели моды в Париже — на этот раз перекрыли Matières Fécales площадь Республики ради манифеста фэшн-плюрализму (трибьют 99% населения Земли против 1% элиты, которую сатирически показали в прошлом сезоне): получается, one more попытка привнести социальную повестку в люкс-индустрию! «Я думаю, наша миссия — сделать моду более человечной, — заявил Бхаскаран — Я надеюсь, показать чуткость и сердечность, которые скрыты в сфере, но порой теряются в идеальных продуктах и идеальных показах».

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Рады видеть русскую модель Дарью Бахши!
Архивы пресс-служб

Рады видеть русскую модель Дарью Бахши!

Архивы пресс-служб

Шоу в формате трилогии-эпопеи (автобиографический очерк Стивена об оливеротвистовском индийском детстве, следом — общественный панк-протест с каноничным парижским вайбом «свобода, равенство и братство», а в финале — инклюзивный кутюрный new look!) объединило 99 дайверс-моделей. Вышли в деконструированных платьях-тогах, расписных жакетах из сари, костюмах из грубых необработанных тканей и сложносочиненных платьях, выполненных из хлопка ручной работы в Буркина-Фасо (а еще — с диким мейком, ультрадлинными ногтями, боди-арт пирсингом и экстра-позированием!). 

Впрочем, вопреки леворадикальному пафосу показа фиксируем лонглист потенциальных коммерческих хитов в новой коллекции Matières Fécales: от брендированных тишоток до идеально скроенных оверсай-плащей с необработанным краем! А еще — пул безупречных парадных платьев, которые (уверены на 1000%) вот-вот увидим на красных дорожках сезона кинонаград!

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

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