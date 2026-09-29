Matières Fécales: как суперзвезды авангардного кутюра провели эпический показ на площади Республики?

Важнейшая мировая неделя моды вошла в чат! В первый день Парижа следили как за фэшн-триллером с поиском багажа Вики Салават (внутри исчезнувшего чемодана — кутюр Дмитрия Шипулина и раритетные лоты ERD и Siniy Vsadnik!), так и за топовыми авангардными показами.

Гранд-финале вечера — сенсационное арт + фэшн + сошиал-шоу Matières Fécales на площади Республики (впервые в истории!), бросающее вызов культовым перформансам Джона Гальяно и Александра Маккуина. На подиуме — сари, никабы, тульпы-плутократы и кутюрные платья-фениксы, а во front row — Рианна (чуем, выбирает вау-лук для объявления новой беременности!).