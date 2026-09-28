Giorgio Armani: мастер-класс по монохромному тейлорингу от Сильваны Армани

«Я избавилась от некоторых излишеств. В прошлом году я отказалась от всех головных уборов. Мой дядя любил шляпы. А я — нет. Поэтому я взяла на себя смелость переписать правила», — поделилась Сильвана Армани в интервью Vogue Arabia перед показом SS'27. Символом фэшн-метаморфоз стали бабочки, которые уютно сидели на лацканах жакетов, облепляли многослойное колье и цеплялись за бретели платьев. А чем еще запомнилось весенне-летнее шоу Giorgio Armani в миланском театре моды Armani/Teatro на Виа Бергоньоне, рассказываем в материале Собака.ru.