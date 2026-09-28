Giorgio Armani: мастер-класс по монохромному тейлорингу от Сильваны Армани

«Я избавилась от некоторых излишеств. В прошлом году я отказалась от всех головных уборов. Мой дядя любил шляпы. А я — нет. Поэтому я взяла на себя смелость переписать правила», — поделилась Сильвана Армани в интервью Vogue Arabia перед показом SS'27. Символом фэшн-метаморфоз стали бабочки, которые уютно сидели на лацканах жакетов, облепляли многослойное колье и цеплялись за бретели платьев. А чем еще запомнилось весенне-летнее шоу Giorgio Armani в миланском театре моды Armani/Teatro на Виа Бергоньоне, рассказываем в материале Собака.ru.
Действительно коллекция казалась более спокойной и минималистичной, чем обычно. В центре внимания креативного директора оказались повседневные и вечерние костюмы: в самом начале шоу на подиуме друг за другом появлялись прямые двубортные жакеты, укороченные с лацканами и без, струящиеся брюки и костюмные бермуды со стрелками, которые ближе к концу показа сменились архитектурными смокингами, переливающимися брюками с металлик-полоской и юбками-карандашами длиной по колено, которые Сильвана сочетала с усыпанными кристаллами топами и сверкающими бандо с асимметричным разрезом.
Весенне-летняя коллекция оказалась выстроена вокруг трех цветов — белого, черного и бежевого. Последний постепенно превратился в холодный золотистый металлик в виде прозрачных маек-кольчуг, точеных жакетов с коротким рукавом и трех завершающих шоу образов — макси с глубоким V-образным вырезом и на тонких бретелях, украшенных вязаными бабочками, усыпанного стразами платья-бандо и полупрозрачного платья-лонгслива с блестящей бахромой. Согласно новому кэжуал-вектору в качестве принтов худрук Giorgio Armani выбрала контрастную черно-белую полоску и графичную клетку, сделав сентиментальное исключение в виде жакета с портретом самого Джорджио Армани (вдохновлен футболками из сувенирного магазина миланского музея моды Armani/Silos!).
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