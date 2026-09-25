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Показы и коллекции

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Gucci: в новом сезоне Демна пополнил коллекцию фэшн-архетипов

И вашим, и нашим: Демна показал новую коллекцию для Gucci, главной героями которой стали студенты Лиги Плюща (и по совместительству участники панк-группировок!), фэшн-наездницы, миланские синьоры и завсегдатаи бич-клабов Ибицы. 

В новой коллекции Демна продолжил собирать фэшн-библиотеку архетипов: снабдил иппо-girls (скачки — новый падел: заверно инфлюенсером и обладетелем пони Анной Семак!) белоснежными скинни и остроносыми жокейскими сапогами, переодел вайперов в граф-дракульские рубашки и узкие техно-оправы, специально для Дженнифер Кулидж (и прочих sexy mammies!) отшил увесистые шубы в тандеме с кружевными боди и узкими юбками-карандашами и создал идеальный гардероб для панк-студентки с клетчатыми миди-юбками, полосатыми поло и академичными рубашками.

Без главных трендов года тоже не обошлось: увидели укороченные твидовые жакеты (для комбинаций с атласными блузами с бантом и мини-юбками!), псевдовинтажные юбочные двойки в стиле нулевых, quarter-zip-худи с лого-принтом (свитшоты с молнией до середины груди уважают все — от Бреда Питта до худрука Сhristian Dior Джонатана Андерсона!) и структурированные кроко-тоуты (особенно в почете модели из лакированной кожи!). 

Вот еще несколько стайлинг-трюков с весенне-летнего шоу Gucci: 

  • единодушно вспоминаем прием из 2010-х и надеваем черную водолазку под рубашку (олды тут?); 
  • в преппи-луках чередуем привычные черные колготки с вариантами в холодном белом или кремовом оттенках; 
  • поверх костюмных скинни-брюк наслаиваем баску с бахромой в тон; 
  • берем буткаты в два раза длиннее себя и собираем брючины в многослойную гармошку; 
  • наслаиваем трикотажное поло поверх рубашки (воротники — наверх!). 

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