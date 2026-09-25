Gucci: в новом сезоне Демна пополнил коллекцию фэшн-архетипов

Без главных трендов года тоже не обошлось: увидели укороченные твидовые жакеты (для комбинаций с атласными блузами с бантом и мини-юбками!), псевдовинтажные юбочные двойки в стиле нулевых, quarter-zip-худи с лого-принтом (свитшоты с молнией до середины груди уважают все — от Бреда Питта до худрука Сhristian Dior Джонатана Андерсона!) и структурированные кроко-тоуты (особенно в почете модели из лакированной кожи!).

Вот еще несколько стайлинг-трюков с весенне-летнего шоу Gucci: