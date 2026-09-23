Первый день Недели моды в Милане завершился ежегодным фэшн-перфомансом Vogue World в Галерее Виктора Эммануила II. Пятое по счету шоу было посвящено ремесленничеству и отношению к ручному труду во времена от эпохи Возрождения до современности, когда всё чаще человеческое мастерство уходит на второй план, уступая место искусственному интеллекту. Рассказываем, чем запомнился показ Vogue, собравший всех звезд А-листа в зале и на подиуме.
Во время гранд-показа под сводами Галерея Виктора Эммануила II команда Vogue (при поддержке главных фэшн-локалов — от Giorgio Armani и Valentino до Prada и Gucci!) устроила подиумную ретроспективу мировой, а в частности итальянской, моды. Шоу открыл главный танцовщик La Scala Роберто Болле в монархической алой накидке с золотистой вышивкой Dolce & Gabbana, а прямо за ним промчалась Джиджи Хадид в кринолиновом пэчворк-платье из дебютной кутюрной коллекции Алессандро Микеле для Valentino.
За ренессанс-шик отвечали и Виттория Черетти в тяжеловесном парчовом макси со шлейфом, Мариякарла Босконо в богато расшитом платье из полупрозрачного шифона и Бьнка Балти в сложносочиненном образе с фижмами и многослойной горгерой. Завершившись выходом моделей в двух роскошных бархатных халатах, украшенных аппликациями и вышивками из стекляруса, рук легендарного итальянского кутюрье Ромео Джильи, исторический блок сменился эпохой 1970-х c культовыми костюмами от мастера тейлоринга Giorgio Armani.
Итальянские яппи уступили место китч-дивам: икона зумеров Амелия Грэй примерила пестрое платье Versace с портретами Мэрилин Монро, а Карди Би появилась на подиуме в облегающем макси, полностью усыпанном обложками Vogue в стиле поп-арт (тоже Versace!). Пронзительные принты Prada, Missoni и Moschino расступились перед кружащейся в черном сверкающем миди Dolce&Gabbana Джей Ло, которая ознаменовала часть, посвященную вечерней моде. Следом за поп-дивой вышли Ирина Шейк в бдсм-платье со стрепами, актриса Селеста Далла Порта (aka Партенопа из драмы Паоло Соррентино!) в знаменитом макси с булавками Versace и звезда тенниса Ирина Соболенко в переливающемся макси Gucci.
Любая вечеринка заканчивается — как бы намекнули нам организаторы шоу и выпустили на подиум обычных людей, а точнее — моделей в костюмах обычных людей: рваных скинни Isabel Marant в сочетании с белой оверсайз-рубашкой, клетчатых карго-брюках и вансах из коллаборации с Valentino.
Предпоследний блок отдали спортивной моде и современным технологиям: после футристичных пуховиков-коконов, созданных худруком Balenciaga римлянином Пьерпаоло Пиччоли в сотрудничестве с Moncler Genius, увидели Алекс Консани в ярко-розовых синтетических мехах Луиз Троттер для Bottega Veneta и трехкратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Арианну Фонтана в пайеточном мини Marni в компании всех своих медалей и участницы Паралимпийских игр Вероники Йоко Плебани, которая примерила шуршащее алое платье Armani Privé.
В финале показа не удержались и показали традиционное свадебное платье — и не одно, а целых четырнадцать, каждое из которых было создано одним из итальянских модных домов. Так, модель (и новоиспеченная жена!) Габриетт появилась в нимфейном макси Valentino, Джиджи Хадид надела лаконичное миди с длинными рукавами Gucci, а для Виттории Черетти выбрали полупрозрачное Prada из органзы с аккуратными цветочными вышивками.
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