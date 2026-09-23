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Показы и коллекции

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Шоу Vogue World в Милане: в центре внимания — история ремесленничества и ручного мастерства (от Ренессанса до эпохи ИИ!)

Первый день Недели моды в Милане завершился ежегодным фэшн-перфомансом Vogue World в Галерее Виктора Эммануила II. Пятое по счету шоу было посвящено ремесленничеству и отношению к ручному труду во времена от эпохи Возрождения до современности, когда всё чаще человеческое мастерство уходит на второй план, уступая место искусственному интеллекту. Рассказываем, чем запомнился показ Vogue, собравший всех звезд А-листа в зале и на подиуме.

Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway

Во время гранд-показа под сводами Галерея Виктора Эммануила II команда Vogue (при поддержке главных фэшн-локалов — от Giorgio Armani и Valentino до Prada и Gucci!) устроила подиумную ретроспективу мировой, а в частности итальянской, моды. Шоу открыл главный танцовщик La Scala Роберто Болле в монархической алой накидке с золотистой вышивкой Dolce & Gabbana, а прямо за ним промчалась Джиджи Хадид в кринолиновом пэчворк-платье из дебютной кутюрной коллекции Алессандро Микеле для Valentino.

За ренессанс-шик отвечали и Виттория Черетти в тяжеловесном парчовом макси со шлейфом, Мариякарла Босконо в богато расшитом платье из полупрозрачного шифона и Бьнка Балти в сложносочиненном образе с фижмами и многослойной горгерой. Завершившись выходом моделей в двух роскошных бархатных халатах, украшенных аппликациями и вышивками из стекляруса, рук легендарного итальянского кутюрье Ромео Джильи, исторический блок сменился эпохой 1970-х c культовыми костюмами от мастера тейлоринга Giorgio Armani.

Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway

Итальянские яппи уступили место китч-дивам: икона зумеров Амелия Грэй примерила пестрое платье Versace с портретами Мэрилин Монро, а Карди Би появилась на подиуме в облегающем макси, полностью усыпанном обложками Vogue в стиле поп-арт (тоже Versace!). Пронзительные принты Prada, Missoni и Moschino расступились перед кружащейся в черном сверкающем миди Dolce&Gabbana Джей Ло, которая ознаменовала часть, посвященную вечерней моде. Следом за поп-дивой вышли Ирина Шейк в бдсм-платье со стрепами, актриса Селеста Далла Порта (aka Партенопа из драмы Паоло Соррентино!) в знаменитом макси с булавками Versace и звезда тенниса Ирина Соболенко в переливающемся макси Gucci.  

Любая вечеринка заканчивается — как бы намекнули нам организаторы шоу и выпустили на подиум обычных людей, а точнее — моделей в костюмах обычных людей: рваных скинни Isabel Marant в сочетании с белой оверсайз-рубашкой, клетчатых карго-брюках и вансах из коллаборации с Valentino. 

Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway

Предпоследний блок отдали спортивной моде и современным технологиям: после футристичных пуховиков-коконов, созданных худруком Balenciaga римлянином Пьерпаоло Пиччоли в сотрудничестве с Moncler Genius, увидели Алекс Консани в ярко-розовых синтетических мехах Луиз Троттер для Bottega Veneta и трехкратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Арианну Фонтана в пайеточном мини Marni в компании всех своих медалей и участницы Паралимпийских игр Вероники Йоко Плебани, которая примерила шуршащее алое платье Armani Privé. 

В финале показа не удержались и показали традиционное свадебное платье — и не одно, а целых четырнадцать, каждое из которых было создано одним из итальянских модных домов. Так, модель (и новоиспеченная жена!) Габриетт появилась в нимфейном макси Valentino, Джиджи Хадид надела лаконичное миди с длинными рукавами Gucci, а для Виттории Черетти выбрали полупрозрачное Prada из органзы с аккуратными цветочными вышивками. 

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