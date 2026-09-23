Во время гранд-показа под сводами Галерея Виктора Эммануила II команда Vogue (при поддержке главных фэшн-локалов — от Giorgio Armani и Valentino до Prada и Gucci!) устроила подиумную ретроспективу мировой, а в частности итальянской, моды. Шоу открыл главный танцовщик La Scala Роберто Болле в монархической алой накидке с золотистой вышивкой Dolce & Gabbana, а прямо за ним промчалась Джиджи Хадид в кринолиновом пэчворк-платье из дебютной кутюрной коллекции Алессандро Микеле для Valentino.

За ренессанс-шик отвечали и Виттория Черетти в тяжеловесном парчовом макси со шлейфом, Мариякарла Босконо в богато расшитом платье из полупрозрачного шифона и Бьнка Балти в сложносочиненном образе с фижмами и многослойной горгерой. Завершившись выходом моделей в двух роскошных бархатных халатах, украшенных аппликациями и вышивками из стекляруса, рук легендарного итальянского кутюрье Ромео Джильи, исторический блок сменился эпохой 1970-х c культовыми костюмами от мастера тейлоринга Giorgio Armani.