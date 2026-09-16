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Показы и коллекции

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Thom Browne: главный фантазер мира моды показал коллекцию весна-лето 2027

Том Браун примерил на себя роль фэшн-энтомолога, усадив на жакеты, юбки из полупрозрачной органзы и твидовые пальто пчел, муравьев и стрекоз. Показ весенне-летней коллекции прошел посреди импровизированного поля в культурном центре The Shed. Рассказываем, чем запомнился показ, в материале Собака.ru. 

Как сказал сам дизайнер, отправной точкой для коллекции послужил мультфильм Pixar «Приключения Флика», где муравей по кличке Флик вместе со своими друзьями-насекомыми сражается против вражеского отряда кузнечиков. Отсюда — все эти удивительно натуралистичные фэшн-аллюзии на всевозможных членистоногих — от колонии красных муравьев, ползущих вдоль приталенного жакета, и облепивших индиго-джинсы мотыльков до архитектурных платьев-коконов, напоминающих божьих коровок, и костюмов-панцирей, выполненных в технике лоскутного шитья. 

Среди обувных хайлайтов коллекции — мэриджейны, выполненные в виде головы осы (и других насекомых!), и лакированные туфли на платформе, дополненные объемными бабочками всех мастей. Последние худрук Thom Browne замиксовал с крылатыми платьями, туниками и жакетами в виде куколок. Плюс: присматриваемся к сумкам-жучкам (с усиками и ножками!) и соменным канотье с сетчатой вуалью наподобие маски пчеловода (для комбо с фирменными клетчатыми двойками, полосатыми рубашками из шелка и атласными галстуками!). 

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