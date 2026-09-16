Thom Browne: главный фантазер мира моды показал коллекцию весна-лето 2027

Среди обувных хайлайтов коллекции — мэриджейны, выполненные в виде головы осы (и других насекомых!), и лакированные туфли на платформе, дополненные объемными бабочками всех мастей. Последние худрук Thom Browne замиксовал с крылатыми платьями, туниками и жакетами в виде куколок. Плюс: присматриваемся к сумкам-жучкам (с усиками и ножками!) и соменным канотье с сетчатой вуалью наподобие маски пчеловода (для комбо с фирменными клетчатыми двойками, полосатыми рубашками из шелка и атласными галстуками!).