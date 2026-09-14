Khaite: как прошел показ Кэтрин Гольштейн в Нью-Йорке

Для весенне-летнего показа амбассадор строгого минимализма, Кэтрин Гольштейн, решила сменить вектор и сделала ставку на романтизм, ретро и ар-деко. «Раньше, работая над коллекцией, я говорила, что нам следует что-то убрать. А сейчас я спрашиваю себя, что мы можем еще добавить», — поделилась дизайнер после шоу. Рассказываем о хайлайтах показа новой коллекции Khaite в материале Собака.ru.
Привыкшая к лаконичным и понятным силуэтам, худрук Khaite отказалась от них в пользу сложносочиненных приталенных жакетов с мелкими пуговицами, многослойных блуз с гофре-воротниками и басками, кожаных мини-юбок с кринолинами и платьев с вырезами-камеями, вдохновленными лепниной в баре венецианского отеля The Gritti Palace.
Помимо кринолинов среди ретро-отсылок заметили ультрамодные платья-флэпперы в духе 1920-х с кружевной отделкой по подолу и конусовидные бра из 1940-х, в одном из которых открыла шоу модель Кайя Гербер. Ожидаемые для весенне-летнего сезона, но непривычные для Khaite цветочные узоры украсили сетчатые юбки-годе, пушистые платья-футляры (с накладными фижмами!) и появились на топах в виде объемной аппликации.
Однако без готики тоже не обошлось: в финале показа увидели целую череду луков с изделиями из черной глянцевой кожи — от объемной парки с воротом-стойкой и кроп-бомбера до укороченной косухи с остроконечными плечами и юбки-карандаша на низкой посадке.
Главный аксессуарный хит — сумки жесткой формы из кожи с выделкой под питона и крокодила, которые худрук советует носить и с пастельными платьями из шифона, и с лаконичными футлярами в стиле 40-х, и с цветочными сетами из полупрозрачной сетки.
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