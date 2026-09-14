Khaite: как прошел показ Кэтрин Гольштейн в Нью-Йорке

Привыкшая к лаконичным и понятным силуэтам, худрук Khaite отказалась от них в пользу сложносочиненных приталенных жакетов с мелкими пуговицами, многослойных блуз с гофре-воротниками и басками, кожаных мини-юбок с кринолинами и платьев с вырезами-камеями, вдохновленными лепниной в баре венецианского отеля The Gritti Palace.

Помимо кринолинов среди ретро-отсылок заметили ультрамодные платья-флэпперы в духе 1920-х с кружевной отделкой по подолу и конусовидные бра из 1940-х, в одном из которых открыла шоу модель Кайя Гербер. Ожидаемые для весенне-летнего сезона, но непривычные для Khaite цветочные узоры украсили сетчатые юбки-годе, пушистые платья-футляры (с накладными фижмами!) и появились на топах в виде объемной аппликации.