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Показы и коллекции

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Jean Paul Gaultier: хайлайты дебютного кутюрного шоу Дюрана Лантинка

Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это это такое: Дюран Лантинк показал свою первую кутюрную коллекцию для Jean Paul Gaultier.

В центре внимания — излюбленный дизайнером прием телесной деконструкции. Например, на первый взгляд, классический футляр Лантинк дополнил выпирающими бедрами и округленной спиной, а полупрозрачное макси-платье из кружева — дутым валиком в области грудной клетки. А еще — сочинил корсет в виде искаженного мужского торса и платье-статуэтку с симметричными выпуклостями в верхней части (когда чуть-чуть не успел на Met Gala!).

При этом, новоиспеченный креативный директор не стал игнорировать архивы (как грозился перед дебютом в сезоне SS’26!), а явно забрал на вооружение культовые конусовидные бра, панковский сюрреализм, обнаженное тело как часть лука и отсылки к франтовству (эпоха Людовика XIV помахала рукой через мужские образы с трико и бантами во вьющихся волосах!).

Но на фоне всего этого фэшн-безумия выделялись неожиданно минималистичным и понятным образам. Особенно запомнились золотистое платье-кольчуга из сотен мелких полупрозрачных элементов, еще одно с асимметричной юбкой, полностью расшитое черным бисером и стеклярусом, и приталенный вариант длиной до колена, усыпанный белоснежными чешуйками.

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