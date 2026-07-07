Armani Privé: как прошло второе кутюрное шоу Сильваны Армани

Только что в парижском Палаццо Армани Сильвана Армани показала свою вторую кутюрную коллекцию. Во front row порассматривать творения Armani Privé (а заодно заранее выбрать образы для предстоящих ковровых дорожек!) собрались Розамунд Пайк, Кейт Бланшетт, Лора Харриер и другие селебрити А-листа. Присоединяемся и обсуждаем хайлайты нового шоу под руководством племянницы Джорджо Армани.
На время шоу новоиспеченный креативный директор дома Armani Сильвана Армани перенесла гостей в интимную атмосферу будуара — места, в котором женщина остается наедине с собой, выбирая, какую часть себя презентовать миру сегодня. И делает это, конечно, с помощью одежды: это может быть маскулинная двойка в стиле 80-х или более вечерний вариант из вишневого бархата, ориентальный кафтан из сапфирового велюра или бельевое боди из кружева с накинутой поверх пернатой шубой, глухое платье с длинными рукавами, полностью усыпанное кристаллами, или femme-fatale-макси с леопардовым верхом из полупрозрачной сетки. «Я пытался рассказать о другой чувственности, интенсивной, но всегда гармоничной», — рассказала о коллекции Сильвана.
Фиксируем важный кутюрный тренд: одновременно со сложносочиненными жакетами, имитирующими змеиную чешую, расшитыми кристаллами шелковыми топами, точеными корсетами с пайетками и безупречно скроенными макси-смокингами на подиуме появляются, казалось бы, совсем не haute-couture-айтемы, например, бомберы с драпировкой, парчевые тренчи и повязанные на груди джемперы, выполняющие роль топов на платьях. Подобный ход заметили еще в прошлом кутюрном сезоне, во время которого худрук Christian Dior Джонатан Андерсон показал свитеры с косами и дутые пуховики, Матье Блази из Chanel сделал ставку на деним (правда, созданный из тончайшего шелка!), а Алессандро Микеле создал для Valentino почти офискорный сет из белой блузы и черной юбки-карандаша.
Вот еще несколько трендов с подиума Armani Privé:
- вместо маскулинных оверсайз-пиджаков говорим «да» приталенным или чуть укороченным жакетам;
- чем пушистее — тем лучше: заверено пернатыми и мохнатыми шубами авторства Сильваны Армани;
- платья-бандо — хит этого года (причем, как в повседневной жизни, так и мероприятий с дресс-кодом black-tie!);
- продолжаем носить всё с животными мотивами — от имитирующих крокодиловую или змеиную кожу макси-платьев до лео-жакетов с бахромой.
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