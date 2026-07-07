Armani Privé: как прошло второе кутюрное шоу Сильваны Армани

Фиксируем важный кутюрный тренд: одновременно со сложносочиненными жакетами, имитирующими змеиную чешую, расшитыми кристаллами шелковыми топами, точеными корсетами с пайетками и безупречно скроенными макси-смокингами на подиуме появляются, казалось бы, совсем не haute-couture-айтемы, например, бомберы с драпировкой, парчевые тренчи и повязанные на груди джемперы, выполняющие роль топов на платьях. Подобный ход заметили еще в прошлом кутюрном сезоне, во время которого худрук Christian Dior Джонатан Андерсон показал свитеры с косами и дутые пуховики, Матье Блази из Chanel сделал ставку на деним (правда, созданный из тончайшего шелка!), а Алессандро Микеле создал для Valentino почти офискорный сет из белой блузы и черной юбки-карандаша.

Вот еще несколько трендов с подиума Armani Privé: