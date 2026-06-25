Rick Owens: чем запомнился показ мужской коллекции в Париже

Пока Париж переживает беспрецедентную жару (прямо сейчас во французской столице критические +39!), Рик Оуэнс одевает моделей в дутые куртки и нейлоновые комбинезоны из коллаборации с adidas. В материале Собака.ru рассказываем, как прошел показ весенне-летней коллекции Rick Owens в Токийском дворце.
На самом деле всё не так страшно: при создании вещей использовалась технология Climacool со встроенными вентиляторами, которые обдували моделей изнутри. Помимо курток и костюмов готических человечков Мишлен увидели объемные шорты с вентиляторами и охлаждающие жилеты, разработанные adidas для играющих в изнуряющую жару футболистов во время Чемпионата мира 2026.
Судя по словам самого Оуэнса, эти вещи предназначены не столько для хайпбистов, сколько для профессиональных спортсменов с целью «максимально охладить тело бегуна перед тренировкой». Но не спешим расстраиваться: в коллаборацию вошли и более кэжуальные айтемы, например, брюки с фирменными длинными шнурками дизайнера, легкие шорты (теперь уже без вентилятора), макси-накидки с застежкой-молнией, спортивные костюмы в цвет кожи и сникеры-мешки с резинкой на щиколотке.
Не адидасом единым: функциональные треники и куртки Рик Оуэнс замиксовал с удлиненными жакетами с графичными плечами, кроп-топами ажурной вязки, байкерскими жилетами из кожи и уже знакомыми ультраприталенными лонгсливами, которые буквально сливались с телом моделей. Бонус для тех, никак не может определиться, какую субличность показать сегодня — мирим внутренних Дракулу и фею Динь-Динь и разбавляем макабрический total black длиннющими ресничками в розово-лимонном градиенте.
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