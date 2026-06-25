Dries Van Noten: как прошел мужской показ Джулиана Клаузнера?

С опорой на полупрозрачные ткани из индийской коллекции осень-зима 1996 года и flowercore-принты с шоу весна-лето 2005 года Джулиан Клаузнер переодевает нас в пастельные оттенки, дополненные градиентом, флористикой и анималистичными принтами (вам лео-сумку или снейк-ботинки?). А еще формулирует три главных мастхэва 2027 года — расписной макинтош, шуршащий дождевик (тут с Dries Van Noten солидарны в Saint Laurent!) и пестрый платок, который на ура можно носить в роли топа.

Вот главные стайлинг-трюки с шоу dries Van Noten: