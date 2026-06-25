Dries Van Noten: как прошел мужской показ Джулиана Клаузнера?

Худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер объявляет новый сезон пространством тотального эскапизма (читай: собрал летнюю коллекцию из тропических принтов самых безопасных мест на планете!). Ноль хардкора, готики, отсылок к Йе и оземпикового шика — только летящие полупрозрачные ткани, софт-маскулинность и щедрое цитирование архивов пенсионера нашего сердца Дриса Ван Нотена.
Балийский балеткор!
Dries Van Noten SS'27
Макинтош для прослушивания трека Соловы «за облаком, за облаком туман, за маленькими тучами цветные берега»
Микрошорты — это база
Подбираем высокие кожаные перчатки в тон сумке
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Просветленный Дракула после ретрита на Бали
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
С опорой на полупрозрачные ткани из индийской коллекции осень-зима 1996 года и flowercore-принты с шоу весна-лето 2005 года Джулиан Клаузнер переодевает нас в пастельные оттенки, дополненные градиентом, флористикой и анималистичными принтами (вам лео-сумку или снейк-ботинки?). А еще формулирует три главных мастхэва 2027 года — расписной макинтош, шуршащий дождевик (тут с Dries Van Noten солидарны в Saint Laurent!) и пестрый платок, который на ура можно носить в роли топа.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу dries Van Noten:
- подбираем высокие кожаные перчатки в тон сумке
- микрошорты — это база
- альтернатива топу — длинная рубашка-туника или платок
- и все же носить тэнк-топ можно — но поверх тишотки
- лучшие ботинки — либо шнурованные балетки-пуанты, либо в змеином окрасе
- туго подпоясываем двубортный пиджак
- камбэк сезона — рабочие комбинезоны
- лучшие цвета — пастельные и градиентные, лучшие принты — цветочные, клетчатые, анималистичные
- говорим «да» сюрреалистичным украшениям — например, обвесам в виде пуговок и колец алюминиевых банок
Альтернатива топу — длинная рубашка-туника или платок
И все же носить тэнк-топ можно — но поверх тишотки
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Dries Van Noten SS'27
Туго подпоясываем двубортный пиджак
Принты в жанре катё-га для завсегдатаев очереди за японской визой
Dries Van Noten выводит собственную формулу неомаскулинного гардероба — отрицает гранжевый индислиз, преппи-стритвир и эдвардианский ромком в пользу ориенталистского шика (идеально в сезон дождей!). Ну и плюс для фанатов джапанди-вайбов припасены принты в жанре катё-га, а для балийских серферов — аквамариновые рубашки и свободные карго-брюки (чтобы остров принял!).
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