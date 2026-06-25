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Показы и коллекции

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Dries Van Noten: как прошел мужской показ Джулиана Клаузнера?

Худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер объявляет новый сезон пространством тотального эскапизма (читай: собрал летнюю коллекцию из тропических принтов самых безопасных мест на планете!). Ноль хардкора, готики, отсылок к Йе и оземпикового шика — только летящие полупрозрачные ткани, софт-маскулинность и щедрое цитирование архивов пенсионера нашего сердца Дриса Ван Нотена. 

Балийский балеткор!
Архивы пресс-служб

Балийский балеткор!

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Макинтош для прослушивания трека Соловы «за облаком, за облаком туман, за маленькими тучами цветные берега»
Архивы пресс-служб

Макинтош для прослушивания трека Соловы «за облаком, за облаком туман, за маленькими тучами цветные берега»

Микрошорты — это база
Архивы пресс-служб

Микрошорты — это база

Подбираем высокие кожаные перчатки в тон сумке
Архивы пресс-служб

Подбираем высокие кожаные перчатки в тон сумке

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Просветленный Дракула после ретрита на Бали
Архивы пресс-служб

Просветленный Дракула после ретрита на Бали

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

С опорой на полупрозрачные ткани из индийской коллекции осень-зима 1996 года и flowercore-принты с шоу весна-лето 2005 года Джулиан Клаузнер переодевает нас в пастельные оттенки, дополненные градиентом, флористикой и анималистичными принтами (вам лео-сумку или снейк-ботинки?). А еще формулирует три главных мастхэва 2027 года — расписной макинтош, шуршащий дождевик (тут с Dries Van Noten солидарны в Saint Laurent!) и пестрый платок, который на ура можно носить в роли топа. 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу dries Van Noten: 

  • подбираем высокие кожаные перчатки в тон сумке
  • микрошорты — это база 
  • альтернатива топу — длинная рубашка-туника или платок 
  • и все же носить тэнк-топ можно — но поверх тишотки
  • лучшие ботинки — либо шнурованные балетки-пуанты, либо в змеином окрасе
  • туго подпоясываем двубортный пиджак
  • камбэк сезона — рабочие комбинезоны
  • лучшие цвета — пастельные и градиентные, лучшие принты — цветочные, клетчатые, анималистичные
  • говорим «да» сюрреалистичным украшениям — например, обвесам в виде пуговок и колец алюминиевых банок
Альтернатива топу — длинная рубашка-туника или платок
Архивы пресс-служб

Альтернатива топу — длинная рубашка-туника или платок

И все же носить тэнк-топ можно — но поверх тишотки
Архивы пресс-служб

И все же носить тэнк-топ можно — но поверх тишотки

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Туго подпоясываем двубортный пиджак
Архивы пресс-служб

Туго подпоясываем двубортный пиджак

Принты в жанре катё-га для завсегдатаев очереди за японской визой
Архивы пресс-служб

Принты в жанре катё-га для завсегдатаев очереди за японской визой

 Dries Van Noten выводит собственную формулу неомаскулинного гардероба — отрицает гранжевый индислиз, преппи-стритвир и эдвардианский ромком в пользу ориенталистского шика (идеально в сезон дождей!). Ну и плюс для фанатов джапанди-вайбов припасены принты в жанре катё-га, а для балийских серферов —  аквамариновые рубашки и свободные карго-брюки (чтобы остров принял!). 

Тема самонадутия раскрыта
Архивы пресс-служб

Тема самонадутия раскрыта

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

Камбэк сезона — рабочие комбинезоны
Архивы пресс-служб

Камбэк сезона — рабочие комбинезоны

Dries Van Noten SS'27
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'27

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