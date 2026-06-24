Dior: хайлайты мужского показа Джонатана Андерсона в Париже

Джонатан Андерсон на наших глазах становится главным идеологом и амбассадором академического бохо, выводя универсальную (читай: сверхприбыльную!) формулу ультранишевого мужского гардероба на 2027 год. Завсегдатаям «Хроник» предлагает сочетать привычные замшевые карго-куртки с праздничными золотыми бермудами, а также дополнять галстуками-бабочками нарочито пожившие кардиганы и худи-полузипы. Плюс Джонатан солидаризируется с зумерами и заявляет, что пижама — это база. Строгие костюмы в гусиную лапку превращаются в летящие вайбовые двойки, а маскулинные двубортные сюртуки — в псевдоночные сорочки.

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Dior: