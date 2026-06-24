Dior: хайлайты мужского показа Джонатана Андерсона в Париже

В музее Ниссим-де-Камондо (реликварий искусства XVIII века!) Джонатан Андерсон выводит среднее арифметическое собственного корпуса мужских коллекций Dior. Замешивает излюбленный фэшн-романтизм Каспара Давида Фридриха с диско-вайбами Боба Дилана (читай: устраивает марьяж антикварных сюртуков с индислизными скинни!), а напоследок выдает индульгенцию рваному дениму прямиком из 2017 года!
Миксуем строгие офискорные рубашки с яркими золотами брюками (одной рукой в филармонии, другой ногой — в баре-фонотеке!)
Не опять, а снова — Lumpen boy Аким Бацких (после шоу Saint Laurent, Louis Vuitton и двухчасового сна!) на подиуме Dior
Dior Men SS'27
Dior Men SS'27
Dior Men SS'27
Лучшие аксессуары — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки. А еще от души благодарим Джонатана за возвращение джинсовых рубашек
Рваные джинсовые бермуды (спойлер: и еще скинни-брюки) снова с нами
Dior Men SS'27
Мастхэв — удлиненные двубортные сюртуки (лучше всего — из денима и замши!)
Dior Men SS'27
Dior Men SS'27
Заправляем академический клеткокорный шарф (в роли рубашки) под замшевый пиджак
Джонатан Андерсон на наших глазах становится главным идеологом и амбассадором академического бохо, выводя универсальную (читай: сверхприбыльную!) формулу ультранишевого мужского гардероба на 2027 год. Завсегдатаям «Хроник» предлагает сочетать привычные замшевые карго-куртки с праздничными золотыми бермудами, а также дополнять галстуками-бабочками нарочито пожившие кардиганы и худи-полузипы. Плюс Джонатан солидаризируется с зумерами и заявляет, что пижама — это база. Строгие костюмы в гусиную лапку превращаются в летящие вайбовые двойки, а маскулинные двубортные сюртуки — в псевдоночные сорочки.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Dior:
- лучшие аксессуары — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки
- заправляем академический клеткокорный шарф под замшевый пиджак
- рваные джинсовые бермуды и скинни-брюки снова с нами
- миксуем строгие офискорные рубашки с яркими золотами брюками (одной рукой в филармонии, другой ногой — в баре-фонотеке!)
- мастхэв — удлиненные двубортные сюртуки (лучше всего — из денима и замши!)
- носим сразу несколько клетчатых парттернов в одном луке, зигзаги и гусиная лапка — тоже вариант
- это комбо: парадный сюртук + шорты
- от души благодарим Джонатана за возвращение джинсовых рубашек
Не обошлось без рисков для финансовых отчетов LVMH: в новом сезоне Dior отказывается от выпуска хайповых сумок (больше никаких книготоутов!) в пользу могучего корпуса клеткокорных шарфов, чей дизайн (но не стоимость) списан с раритетных прототипов на парижских блошках. Аксессуарная альтернатива — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки, которые в лучших традициях моды 2010-х планируем носить с порезанными джинсами и чирлидерскими джемперами!
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