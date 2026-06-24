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Показы и коллекции

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Dior: хайлайты мужского показа Джонатана Андерсона в Париже

В музее Ниссим-де-Камондо (реликварий искусства XVIII века!) Джонатан Андерсон выводит среднее арифметическое собственного корпуса мужских коллекций Dior. Замешивает излюбленный фэшн-романтизм Каспара Давида Фридриха с диско-вайбами Боба Дилана (читай: устраивает марьяж антикварных сюртуков с индислизными скинни!), а напоследок выдает индульгенцию рваному дениму прямиком из 2017 года!

Миксуем строгие офискорные рубашки с яркими золотами брюками (одной рукой в филармонии, другой ногой — в баре-фонотеке!)
Архивы пресс-служб

Миксуем строгие офискорные рубашки с яркими золотами брюками (одной рукой в филармонии, другой ногой — в баре-фонотеке!)

Не опять, а снова — Lumpen boy Аким Бацких (после шоу Saint Laurent, Louis Vuitton и двухчасового сна!) на подиуме Dior
Архивы пресс-служб

Не опять, а снова — Lumpen boy Аким Бацких (после шоу Saint Laurent, Louis Vuitton и двухчасового сна!) на подиуме Dior

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Лучшие аксессуары — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки. А еще от души благодарим Джонатана за возвращение джинсовых рубашек
Архивы пресс-служб

Лучшие аксессуары — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки. А еще от души благодарим Джонатана за возвращение джинсовых рубашек

Рваные джинсовые бермуды (спойлер: и еще скинни-брюки) снова с нами
Архивы пресс-служб

Рваные джинсовые бермуды (спойлер: и еще скинни-брюки) снова с нами

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Мастхэв — удлиненные двубортные сюртуки (лучше всего — из денима и замши!)
Архивы пресс-служб

Мастхэв — удлиненные двубортные сюртуки (лучше всего — из денима и замши!)

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Заправляем академический клеткокорный шарф (в роли рубашки) под замшевый пиджак
Архивы пресс-служб

Заправляем академический клеткокорный шарф (в роли рубашки) под замшевый пиджак

Джонатан Андерсон на наших глазах становится главным идеологом и амбассадором академического бохо, выводя универсальную (читай: сверхприбыльную!) формулу ультранишевого мужского гардероба на 2027 год. Завсегдатаям «Хроник» предлагает сочетать привычные замшевые карго-куртки с праздничными золотыми бермудами, а также дополнять галстуками-бабочками нарочито пожившие кардиганы и худи-полузипы. Плюс Джонатан солидаризируется с зумерами и заявляет, что пижама — это база. Строгие костюмы в гусиную лапку превращаются в летящие вайбовые двойки, а маскулинные двубортные сюртуки — в псевдоночные сорочки. 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Dior:

  • лучшие аксессуары — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки
  • заправляем академический клеткокорный шарф под замшевый пиджак
  • рваные джинсовые бермуды и скинни-брюки снова с нами
  • миксуем строгие офискорные рубашки с яркими золотами брюками (одной рукой в филармонии, другой ногой — в баре-фонотеке!)
  • мастхэв — удлиненные двубортные сюртуки (лучше всего — из денима и замши!)
  • носим сразу несколько клетчатых парттернов в одном луке, зигзаги и гусиная лапка — тоже вариант
  • это комбо: парадный сюртук + шорты 
  • от души благодарим Джонатана за возвращение джинсовых рубашек
Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Не обошлось без рисков для финансовых отчетов LVMH: в новом сезоне Dior отказывается от выпуска хайповых сумок (больше никаких книготоутов!) в пользу могучего корпуса клеткокорных шарфов, чей дизайн (но не стоимость) списан с раритетных прототипов на парижских блошках. Аксессуарная альтернатива — астры-бутоньерки и галстуки-бабочки, которые в лучших традициях моды 2010-х планируем носить с порезанными джинсами и чирлидерскими джемперами!

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Носим сразу несколько клетчатых парттернов в одном луке (спойлер: зигзаги и гусиная лапка — тоже вариант)
Архивы пресс-служб

Носим сразу несколько клетчатых парттернов в одном луке (спойлер: зигзаги и гусиная лапка — тоже вариант)

Это комбо: парадный сюртук + шорты
Архивы пресс-служб

Это комбо: парадный сюртук + шорты

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

Dior Men SS'27
Архивы пресс-служб

Dior Men SS'27

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