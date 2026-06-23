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Показы и коллекции

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Louis Vuitton: чем удивил Фаррелл Уильямс на мужском шоу в Париже?

Это мог быть рандомный фэшн-показ в Сиднее, но мы все еще на мужской Неделе моды в Париже — Фаррелл Уильямс воссоздал австралийский лендскейп (с песком и могучими 10-метровыми волнами!) на территории кампуса Cité Internationale Universitaire de Paris, а нас снабдил не только фирменными чемоданами, но и брендированными гидриками, серфбордами и даже велосипедами (лучший аксессуар из мира нишевых!). 

Это комбо: гидрокостюм + вельветовые брюки
Архивы пресс-служб

Это комбо: гидрокостюм + вельветовые брюки

Гоночный велосипед Louis Vuitton — самый нишевый подгон для фанатов велокафе «Вираж» на Марата
Архивы пресс-служб

Гоночный велосипед Louis Vuitton — самый нишевый подгон для фанатов велокафе «Вираж» на Марата

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Лучший головной убор — кепка
Архивы пресс-служб

Лучший головной убор — кепка

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Учимся защищаться от приморского ветра красиво — носим в три слоя худи на зипке, карго-куртку и пальто
Архивы пресс-служб

Учимся защищаться от приморского ветра красиво — носим в три слоя худи на зипке, карго-куртку и пальто

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Из всех креативных директоров Парижской недели моды Фаррелл Уильямс лучше всех адаптировался к условиям климатического кризиса — провел шоу вечером (без переносов, как у Dior и Rick Owens, и без палящего солнца, как у Saint Laurent!). А главное, показал собственную версию городского денди-серфера (читай: выдал луки, пригодные для укрощения корпоративных дедлайнов и морских волн вместе взятых). Замиксовал каноничные дафлкоты (предвидим камбэк!) с яркими плавками, украсил костюмы и жилетки пальмовым паттерном и разрешил носить гидрокостюмы вместе с вельветовыми брюками. Помимо шашечки Damier, сделал ставку на анималистичные змеиные и крокопринты, а также одобрил контрастную полоску и гавайские узоры. 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Louis Vuitton: 

  • учимся защищаться от приморского ветра красиво — носим в три слоя худи на зипке, карго-куртку и пальто
  • гавайские плавки под пальто и свитер — почему бы и да 
  • лучший головной убор — кепка, а лучшая сумка — боулинг-уикендер или доска для серфинга 
  • это комбо: гидрокостюм + вельветовые брюки
  • лучшие паттерны — пальмопринт, горизонтальная полоска, змеиный и кроко-узоры
  • и сразу к делу: дополняем бежевый костюм змеиным галстуком
  • самое модное пальто должно косплеить банный халат. альтернатива — дафлкот или карго-куртка
  • мастхэв — литой минодьер-ракушка!
Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

В центре внимания Louis Vuitton — не сундуки, но сумки! Украсили булавками и бисером (в референсах — кораллы!),  отлили минодьеры в виде ракушек и дополнили доски для серфинга цепочками-крабами и кактусами. Ну а один из серфбордов и вовсе создан в паттерне «морской леопард» (читай: из макрофотографиях моллюсков!). Само собой, не обошлось без шоу-кейсов: Фаррелл Уильямс ожидаемо затизерил новый трек Quavo, а еще гордо сообщил о финансировании Louis Vuitton проекта по восстановлению рифов во Французской Полинезии (надеемся, без гринвошинга!). 

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Гавайские плавки под пальто и свитер — почему бы и да, тем более на Lumpen boy Акиме Бацких!
Архивы пресс-служб

Гавайские плавки под пальто и свитер — почему бы и да, тем более на Lumpen boy Акиме Бацких!

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

Louis Vuitton SS'27
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'27

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