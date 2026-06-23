Louis Vuitton: чем удивил Фаррелл Уильямс на мужском шоу в Париже?

В центре внимания Louis Vuitton — не сундуки, но сумки! Украсили булавками и бисером (в референсах — кораллы!), отлили минодьеры в виде ракушек и дополнили доски для серфинга цепочками-крабами и кактусами. Ну а один из серфбордов и вовсе создан в паттерне «морской леопард» (читай: из макрофотографиях моллюсков!). Само собой, не обошлось без шоу-кейсов: Фаррелл Уильямс ожидаемо затизерил новый трек Quavo, а еще гордо сообщил о финансировании Louis Vuitton проекта по восстановлению рифов во Французской Полинезии (надеемся, без гринвошинга!).