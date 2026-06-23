Louis Vuitton: чем удивил Фаррелл Уильямс на мужском шоу в Париже?

Это мог быть рандомный фэшн-показ в Сиднее, но мы все еще на мужской Неделе моды в Париже — Фаррелл Уильямс воссоздал австралийский лендскейп (с песком и могучими 10-метровыми волнами!) на территории кампуса Cité Internationale Universitaire de Paris, а нас снабдил не только фирменными чемоданами, но и брендированными гидриками, серфбордами и даже велосипедами (лучший аксессуар из мира нишевых!).
Это комбо: гидрокостюм + вельветовые брюки
Гоночный велосипед Louis Vuitton — самый нишевый подгон для фанатов велокафе «Вираж» на Марата
Louis Vuitton SS'27
Louis Vuitton SS'27
Лучший головной убор — кепка
Louis Vuitton SS'27
Louis Vuitton SS'27
Louis Vuitton SS'27
Учимся защищаться от приморского ветра красиво — носим в три слоя худи на зипке, карго-куртку и пальто
Louis Vuitton SS'27
Louis Vuitton SS'27
Из всех креативных директоров Парижской недели моды Фаррелл Уильямс лучше всех адаптировался к условиям климатического кризиса — провел шоу вечером (без переносов, как у Dior и Rick Owens, и без палящего солнца, как у Saint Laurent!). А главное, показал собственную версию городского денди-серфера (читай: выдал луки, пригодные для укрощения корпоративных дедлайнов и морских волн вместе взятых). Замиксовал каноничные дафлкоты (предвидим камбэк!) с яркими плавками, украсил костюмы и жилетки пальмовым паттерном и разрешил носить гидрокостюмы вместе с вельветовыми брюками. Помимо шашечки Damier, сделал ставку на анималистичные змеиные и крокопринты, а также одобрил контрастную полоску и гавайские узоры.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Louis Vuitton:
- учимся защищаться от приморского ветра красиво — носим в три слоя худи на зипке, карго-куртку и пальто
- гавайские плавки под пальто и свитер — почему бы и да
- лучший головной убор — кепка, а лучшая сумка — боулинг-уикендер или доска для серфинга
- это комбо: гидрокостюм + вельветовые брюки
- лучшие паттерны — пальмопринт, горизонтальная полоска, змеиный и кроко-узоры
- и сразу к делу: дополняем бежевый костюм змеиным галстуком
- самое модное пальто должно косплеить банный халат. альтернатива — дафлкот или карго-куртка
- мастхэв — литой минодьер-ракушка!
В центре внимания Louis Vuitton — не сундуки, но сумки! Украсили булавками и бисером (в референсах — кораллы!), отлили минодьеры в виде ракушек и дополнили доски для серфинга цепочками-крабами и кактусами. Ну а один из серфбордов и вовсе создан в паттерне «морской леопард» (читай: из макрофотографиях моллюсков!). Само собой, не обошлось без шоу-кейсов: Фаррелл Уильямс ожидаемо затизерил новый трек Quavo, а еще гордо сообщил о финансировании Louis Vuitton проекта по восстановлению рифов во Французской Полинезии (надеемся, без гринвошинга!).
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