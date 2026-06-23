Saint Laurent: как прошло мужское шоу Энтони Ваккарелло в сорокаградусную жару?

Ну, хот! Пока Янг Лин и Коннор Стори барбекюрились в латексе и многослойном тейлоринге у front row Торговой биржи (в Париже рекордные +40 градусов!), худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло выдал нам новую порцию петиметр-костюмов, ярких анораков и длинноносых виниловых тяг (мечта луксмаксеров!).
Новый костюм для Жениха Куруча подъехал (блестящий — как дальний свет фуры!)
Saint Laurent SS'27
Носим яркий анорак в роли рубашки, заправив в брюки
Saint Laurent SS'27
Никита Фень на подиуме Saint Laurent!
Воу, вслед за Prada и Simone Rocha русский Lumpen boy Аким Бацких выходит на подиум Saint Laurent!
Главный тренд мужских недель моды прямо сейчас — полупрозрачный лонг!
Приталенная скинни-посадка — это база
Десятилетний юбилей у руля модного дома Энтони Ваккарелло встречает по классике — в обнимку со словарем цветовых комбинаций Сандзо Вада: замешивает лютый микс из неоново-пастельных оттенков (ментоловый VS персиковый!). А еще одобрять слим-посадку, призывает носить жилеты на голое тело, советует подпоясывать высокие брюки-бананы акцентными ремешками и провозглашает анораки новыми рубашками!
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Saint Laurent:
- застегиваем пиджак только на верхнюю пуговку
- это комбо: денди-брюки + жилет на голое тело
- приталенная скинни-посадка — это база
- говорим «да» кардиганам в облипку с V-вырезом и полупрозрачным лонгам
- укороченные брюки с открытой щиколоткой — тоже гуд (возвращаем 2017!)
- украшаем верхнюю пуговку пиджака массивной акцентной брошью
- носим яркий анорак в роли рубашки, заправив в брюки
- альтернатива — завязываем на поясе
- лучшие ботинки — тяги-ласты с вытянутым мысом
Saint Laurent SS'27
Застегиваем пиджак только на верхнюю пуговку, а лучшие ботинки — тяги-ласты с вытянутым мысом
Вслед за Prada Энтони Ваккарелло нарушает канону мужской недели моды и показывает на подиуме женские луки (привет, Лоли Байя в минималистичном дарк-пиджаке!)
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Говорим «да» кардиганам в облипку с V-вырезом
Вслед за Prada Энтони Ваккарелло нарушает канону мужской недели моды и показывает на подиуме женские луки (привет, Лоли Байя в минималистичном дарк-пиджаке!). Плюс в 2027 году призывает обратить наше фэшн-внимание на сверкающие золотые тренчи, гротескные броши-пуговки и — вот он, главный бэнгер показа! —ультрадлинноносые тяги-ласты, выполненные либо из полупрозрачного винила, либо в контрастную анималистичную крапинку (уже представляем на главном русском амбассадоре бренда — Марке Эйдельштейне!).
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