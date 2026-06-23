Saint Laurent: как прошло мужское шоу Энтони Ваккарелло в сорокаградусную жару?

Вслед за Prada Энтони Ваккарелло нарушает канону мужской недели моды и показывает на подиуме женские луки (привет, Лоли Байя в минималистичном дарк-пиджаке!). Плюс в 2027 году призывает обратить наше фэшн-внимание на сверкающие золотые тренчи, гротескные броши-пуговки и — вот он, главный бэнгер показа! —ультрадлинноносые тяги-ласты, выполненные либо из полупрозрачного винила, либо в контрастную анималистичную крапинку (уже представляем на главном русском амбассадоре бренда — Марке Эйдельштейне!).