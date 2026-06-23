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Показы и коллекции

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Saint Laurent: как прошло мужское шоу Энтони Ваккарелло в сорокаградусную жару?

Ну, хот! Пока Янг Лин и Коннор Стори барбекюрились в латексе и многослойном тейлоринге у front row Торговой биржи (в Париже рекордные +40 градусов!), худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло выдал нам новую порцию петиметр-костюмов, ярких анораков и длинноносых виниловых тяг (мечта луксмаксеров!). 

Новый костюм для Жениха Куруча подъехал (блестящий — как дальний свет фуры!)
Архивы пресс-служб

Новый костюм для Жениха Куруча подъехал (блестящий — как дальний свет фуры!)

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Носим яркий анорак в роли рубашки, заправив в брюки
Архивы пресс-служб

Носим яркий анорак в роли рубашки, заправив в брюки

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Никита Фень на подиуме Saint Laurent!
Архивы пресс-служб

Никита Фень на подиуме Saint Laurent!

Воу, вслед за Prada и Simone Rocha русский Lumpen boy Аким Бацких выходит на подиум Saint Laurent!
Архивы пресс-служб

Воу, вслед за Prada и Simone Rocha русский Lumpen boy Аким Бацких выходит на подиум Saint Laurent!

Главный тренд мужских недель моды прямо сейчас — полупрозрачный лонг!
Архивы пресс-служб

Главный тренд мужских недель моды прямо сейчас — полупрозрачный лонг!

Приталенная скинни-посадка — это база
Архивы пресс-служб

Приталенная скинни-посадка — это база

Десятилетний юбилей у руля модного дома Энтони Ваккарелло встречает по классике — в обнимку со словарем цветовых комбинаций Сандзо Вада: замешивает лютый микс из неоново-пастельных оттенков (ментоловый VS персиковый!). А еще одобрять слим-посадку, призывает носить жилеты на голое тело, советует подпоясывать высокие брюки-бананы акцентными ремешками и провозглашает анораки новыми рубашками!

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Saint Laurent:

  • застегиваем пиджак только на верхнюю пуговку 
  • это комбо: денди-брюки + жилет на голое тело 
  • приталенная скинни-посадка  — это база
  • говорим «да» кардиганам в облипку с V-вырезом и полупрозрачным лонгам
  • укороченные брюки с открытой щиколоткой — тоже гуд (возвращаем 2017!)
  • украшаем верхнюю пуговку пиджака массивной акцентной брошью
  • носим яркий анорак в роли рубашки, заправив в брюки 
  • альтернатива — завязываем на поясе 
  • лучшие ботинки — тяги-ласты с вытянутым мысом
Saint Laurent SS'27
Архив Собака.ru

Saint Laurent SS'27

Застегиваем пиджак только на верхнюю пуговку, а лучшие ботинки — тяги-ласты с вытянутым мысом
Архив Собака.ru

Застегиваем пиджак только на верхнюю пуговку, а лучшие ботинки — тяги-ласты с вытянутым мысом

Вслед за Prada Энтони Ваккарелло нарушает канону мужской недели моды и показывает на подиуме женские луки (привет, Лоли Байя в минималистичном дарк
Архив Собака.ru

Вслед за Prada Энтони Ваккарелло нарушает канону мужской недели моды и показывает на подиуме женские луки (привет, Лоли Байя в минималистичном дарк-пиджаке!)

Saint Laurent SS'27
Архив Собака.ru

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архив Собака.ru

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архив Собака.ru

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архив Собака.ru

Saint Laurent SS'27

Говорим «да» кардиганам в облипку с V-вырезом
Архив Собака.ru

Говорим «да» кардиганам в облипку с V-вырезом

Вслед за Prada Энтони Ваккарелло нарушает канону мужской недели моды и показывает на подиуме женские луки (привет, Лоли Байя в минималистичном дарк-пиджаке!). Плюс в 2027 году призывает обратить наше фэшн-внимание на сверкающие золотые тренчи, гротескные броши-пуговки и — вот он, главный бэнгер показа! —ультрадлинноносые тяги-ласты, выполненные либо из полупрозрачного винила, либо в контрастную анималистичную крапинку (уже представляем на главном русском амбассадоре бренда — Марке Эйдельштейне!).

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Это комбо: денди-брюки + жилет на голое тело
Архивы пресс-служб

Это комбо: денди-брюки + жилет на голое тело

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