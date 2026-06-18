Simone Rocha: какой получилась дебютная мужская коллекция Симон Роша?

Фэшн-зенит флорентийской выставки Pitti Uomo — первый в истории мужской показ Simone Rocha, для которого дива лондонской Недели моды переодела павлинов питти в эдвардианские оборки по мотивам «Комнаты с видом» Эдварда Форстера.
Воу, шоу закрыл Lumpen boy Аким Бацких!
А еще запоминаем комбо: полупрозрачное платье-флэппер в кружеве поверх оксфордских брюк, дополненное шипованными ботинками
Фартук поверх рубашки-тишотки — база
Лучшая it-bag — букет васильков
Заправляем брюки в носки и носим на манер балеткорных гетр
Вместо фуляра выбираем воздушную горгеру-рюшу
Simone Rocha SS'27
Меняем широкие кожаные брюки на кружевные пижамные шорты
Simone Rocha SS'27
Жилетка в пайетках — почему бы и да
В роли приглашенного дизайнера Pitti Uomo Симон Роша замешала литературоцентричный фэшн-моктейль строго по канонам гардероба Джорджа Эмерсона главного героя «Комнаты с видом» (как и Симон, прибыл во Флоренцию из Англии!). В центре внимания — фэшн-хиты эдвардианской эпохи (сверхширокие оксфордские брюки-мешки, кюлоты и гротескные горгеры), лихо замешанные с остромодными балетками и кожаными фартуками а-ля Miu Miu (Лотта, твой ход!).
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Simone Rocha:
- заправляем брюки в носки и носим на манер балеткорных гетр
- лучшая it-bag — букет васильков
- а лучший принт — клеточка виши!
- меняем широкие кожаные брюки на кружевные пижамные шорты
- вместо фуляра выбираем воздушную горгеру-рюшу
- украшаем галстук цветком-бутоньеркой
- жилетка в пайетках — почему бы и да
- это комбо: полупрозрачное платье-флэппер в кружеве поверх оксфордских брюк, дополненное шипованными ботинками
- фартук поверх рубашки-тишотки — база
- переобуваемся из кроссовок и кед в балетки и мэри-джейны (обязательно с носочками!)
Фиксируем, как Симон Роша выводит собственную формулу неомаскулинного гардероба. Нью-лук Simone Rocha ставит мат хардкорной готике ERD, гранжевому индислизу Ann Demeulemeester и преппи-стритвиру Louis Vuitton. На подиуме Pitti Uomo никакого мачисткого денима и поживших косух, только балеткорные лонгсливы, воздушные боа, галстуки с flowercore-бутоньерками, джемперы с пасторальными принтами и букеты васильков (по-купаловки вплетаем в ручку сумки!)!
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