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Показы и коллекции

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Simone Rocha: какой получилась дебютная мужская коллекция Симон Роша?

Фэшн-зенит флорентийской выставки Pitti Uomo — первый в истории мужской показ Simone Rocha, для которого дива лондонской Недели моды переодела павлинов питти в эдвардианские оборки по мотивам «Комнаты с видом» Эдварда Форстера. 

Воу, шоу закрыл Lumpen boy Аким Бацких! А еще запоминаем комбо: полупрозрачное платье-флэппер в кружеве поверх оксфордских брюк, дополненное
Архивы пресс-служб

Воу, шоу закрыл Lumpen boy Аким Бацких!

А еще запоминаем комбо: полупрозрачное платье-флэппер в кружеве поверх оксфордских брюк, дополненное шипованными ботинками

Фартук поверх рубашки-тишотки — база
Архивы пресс-служб

Фартук поверх рубашки-тишотки — база

Лучшая it-bag — букет васильков
Архивы пресс-служб

Лучшая it-bag — букет васильков

Заправляем брюки в носки и носим на манер балеткорных гетр
Архивы пресс-служб

Заправляем брюки в носки и носим на манер балеткорных гетр

Вместо фуляра выбираем воздушную горгеру-рюшу
Архивы пресс-служб

Вместо фуляра выбираем воздушную горгеру-рюшу

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Меняем широкие кожаные брюки на кружевные пижамные шорты
Архивы пресс-служб

Меняем широкие кожаные брюки на кружевные пижамные шорты

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Жилетка в пайетках — почему бы и да
Архивы пресс-служб

Жилетка в пайетках — почему бы и да

В роли приглашенного дизайнера Pitti Uomo Симон Роша замешала литературоцентричный фэшн-моктейль строго по канонам гардероба Джорджа Эмерсона главного героя «Комнаты с видом» (как и Симон, прибыл во Флоренцию из Англии!). В центре внимания — фэшн-хиты эдвардианской эпохи (сверхширокие оксфордские брюки-мешки, кюлоты и гротескные горгеры), лихо замешанные с остромодными балетками и кожаными фартуками а-ля Miu Miu (Лотта, твой ход!). 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Simone Rocha: 

  • заправляем брюки в носки и носим на манер балеткорных гетр
  • лучшая it-bag — букет васильков
  • а лучший принт — клеточка виши!
  • меняем широкие кожаные брюки на кружевные пижамные шорты
  • вместо фуляра выбираем воздушную горгеру-рюшу
  • украшаем галстук цветком-бутоньеркой
  • жилетка в пайетках — почему бы и да
  • это комбо: полупрозрачное платье-флэппер в кружеве поверх оксфордских брюк, дополненное шипованными ботинками 
  • фартук поверх рубашки-тишотки — база
  • переобуваемся из кроссовок и кед в балетки и мэри-джейны (обязательно с носочками!)
Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Переобуваемся из кроссовок и кед в балетки и мэри-джейны (обязательно с носочками!)
Архивы пресс-служб

Переобуваемся из кроссовок и кед в балетки и мэри-джейны (обязательно с носочками!)

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Фиксируем, как Симон Роша выводит собственную формулу неомаскулинного гардероба. Нью-лук Simone Rocha ставит мат хардкорной готике ERD, гранжевому индислизу Ann Demeulemeester и преппи-стритвиру Louis Vuitton. На подиуме Pitti Uomo никакого мачисткого денима и поживших косух, только балеткорные лонгсливы, воздушные боа, галстуки с flowercore-бутоньерками, джемперы с пасторальными принтами и букеты васильков (по-купаловки вплетаем в ручку сумки!)!

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

И снова Lumpen boy Аким Бацких на подиуме Simone Rocha
Архивы пресс-служб

И снова Lumpen boy Аким Бацких на подиуме Simone Rocha

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

Украшаем галстук цветком-бутоньеркой
Архивы пресс-служб

Украшаем галстук цветком-бутоньеркой

Simone Rocha SS'27
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'27

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