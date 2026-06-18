Simone Rocha: какой получилась дебютная мужская коллекция Симон Роша?

В роли приглашенного дизайнера Pitti Uomo Симон Роша замешала литературоцентричный фэшн-моктейль строго по канонам гардероба Джорджа Эмерсона главного героя «Комнаты с видом» (как и Симон, прибыл во Флоренцию из Англии!). В центре внимания — фэшн-хиты эдвардианской эпохи (сверхширокие оксфордские брюки-мешки, кюлоты и гротескные горгеры), лихо замешанные с остромодными балетками и кожаными фартуками а-ля Miu Miu (Лотта, твой ход!).

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Simone Rocha: