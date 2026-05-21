Louis Vuitton: как прошел показ круизной коллекции Николя Жескьера в Нью-Йорке

Николя Жескьер показал новую круизную коллекцию в музее Коллекции Фрика в Нью-Йорке. Шоу стало вторым, проведенным в городе — первый состоялся в 2017 году в Международном аэропорте имени Джона Кеннеди. Первый ряд заняли дорогие друзья бренда — от Зендеи и Эммы Стоун до Кейт Бланшетт и Хлои Севиньи. Присоединяемся и рассказываем о главных хайлайтах показа. 

Чемодан Louis Vuitton 1930-ого года, расписанный Китом Харингом в 1980-х

Еще один реверанс творчеству Харинга (и скромный shout out маскоту Собака.ru!)

Викторианские жабо в здании (из уважения к коллекции нью-йоркского музея!)

Нам это надо: боксерские ретро-перчатки Louis Vuitton

Шляпы-трилби — главный аксессуар следующего лета, по мнению худрука Louis Vuitton. Советует носить со всем — от сафари-жилеток до боксерских шорт

Луч минимализма в эклектичном царстве

Николь Жескьер продолжает препарировать стиль 1980-х: на этот раз замиксовал китчевую блузу с объемными рукавами с наивным мини-сарафаном и неоновыми

Вам сумку в виде корзинки из супермаркета?

Или виниловой пластинки?

Отправной точкой круизной коллекции стала свойственная Нью-Йорку двойственность — контраст между окраинами и деловым центром. Эта эклектика выразилась в миксе помятых карго-жилетов с металлическими диско-брюками, атласных боксерских шорт — с брутальными мотокуртками, мультяшных неоновых сарафанов и китчевых блуз в стиле 1980-х. Плюс: заметили сумки в виде такси, бумбоксов, виниловых пластинок и корзинок из супермаркета. А к самому месту проведения шоу отсылают тяжеловесные викторианские топы-жабо в финале показа, барочные рюши на рукавах комбинезона из ментолового трикотажа и мини-юбки из жаккарда, напоминающие обивку диванов XVIII века. 

Помимо города важным источником вдохновения стало творчество художника Кита Харинга — важнейшего игрока нью-йоркской арт-сцены в 80-х. Среди фэшн-реверансов Харингу заметили открывший шоу старинный чемодан Louis Vuitton, который художник расписал фломастером и подарил соседу по комнате в 1980-х годах, платья-оригами с теми самыми танцующими человечками в виде будто потекших граффити и другие айтемы с работами художника (от квадратных топов до приталенных кожаных жакетов). 

