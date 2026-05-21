Louis Vuitton: как прошел показ круизной коллекции Николя Жескьера в Нью-Йорке

Отправной точкой круизной коллекции стала свойственная Нью-Йорку двойственность — контраст между окраинами и деловым центром. Эта эклектика выразилась в миксе помятых карго-жилетов с металлическими диско-брюками, атласных боксерских шорт — с брутальными мотокуртками, мультяшных неоновых сарафанов и китчевых блуз в стиле 1980-х. Плюс: заметили сумки в виде такси, бумбоксов, виниловых пластинок и корзинок из супермаркета. А к самому месту проведения шоу отсылают тяжеловесные викторианские топы-жабо в финале показа, барочные рюши на рукавах комбинезона из ментолового трикотажа и мини-юбки из жаккарда, напоминающие обивку диванов XVIII века.