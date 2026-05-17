Синди Кроуфорд, Пэрис Хилтон, Gabriette, Амелия Грей, Эмили Ратаковски, Мариякарла Босконо: как прошел круизный показ Демны на Таймс-сквер?

Этой ночью Демна перекрыл нью-йоркский Таймс-сквер и вывел звездный каст супермоделей на стыдливую прогулку по подиуму круизного шоу Gucci: получилось тихо, не спеша, без суеты, с чувством выполненного долга! 

Показ закрыла дива 1990-х Синди Кроуфорд в крейзи-перышках

Пэрис Хилтон в шубе на подкладке с принтом Gucci Flora, double-G ремне и ланч-боксом из крокодиловой кожи притворяется то ли mob wife из ресторана «Микки» в бандитском Петербурге, то ли Дашей Букиной из «Счастливы вместе»

Алекс Консани манифестирует триумфальное возвращение громкобогатых чокеров

Анок Яй дает благословение всем школьным выпускницам 2026 году на голливудскую плойковолну

Рик Оуэнс, чем ответим Демне? 

Мариякарла Босконо тонко намекает, что лучшее платье — макси-боа

Y2k-дива Габриетт возвращает стристайл 2009 года — с приталенным двубортным кроп-бушлатом и сумкой на локотке

Та самая капелька малинового джема на свежепостиранном кашемировом свитере

Амелия Грей дает мастер-класс по секси-офискору: сочетаем пинстрайп-брюки с меховым топом (а белую рубашку кидаем в утиль!)

Мы не хотим себе лицо, как у Уиллема Дефо, мы хотим вампирские Gucci-смоки

Web-топ — ну ок

Галеристка Джин Гринберг вышла на подиум в кожаном пальто с ручной росписью в стиле Gucci Flora

В чарличаплинских огнях большого города Демна формулирует фэшн-манифест guccicore — смешать Gucci Тома Форда c Balenciaga и Vetements Демны, добавить y2k-шика и постсоветского вайба, не взбалтывать! В итоге получилась крейзи-версия базового гардероба на все времена, а коллекция вышла «вероятно, самой коммерческой из всех, что я когда-либо создавал». В целом, новый гардероб Gucci-нормиса собран из предыдущих мастхэвов Демны для модного дома: надеваем приталенные костюмы с переливом (сияют, как дальний свет фуры!), топы из меха или web-полоски, офискорные юбки-карандаши и приталенные макинтоши, а также укороченные бушлаты, сапоги и лодочки-трензели. 

Эмрата возвращает нам карго-аляски с ремешком и меховой опушкой

Ну, жених!

Следующей зимой готовимся носить капри с ярко-красными шубами!

Gucci Resort 2027

Florals for runway? Groundbreaking!

Лук для уважаемого человека Ивана Пистолетова в исполнении стритстайл-комика Ильи Куруча

Забираем в вишлист web-коврик для йоги

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Фиксируем, как Демна меняет субличность дизайнера-визионера (кажется, последние 10 лет мы видим на подиуме примерно одни и те же архетипы!) на фэшн-шоураннера: за полчаса до старта показа на экранах перекрытого Таймс-сквера появились рекламные ролики товаров Gucci — как реальных, так и воображаемых: вам Gucci Acqua, Gucci Viaggio (самолеты, «потому что небо — это не предел»), или Gucci Life? Промо-видео чередовались эпическими видео закатов и заснеженных вершин — потому что Демне «нравится раздражающее разрушение прекрасного мира абсурдной рекламой. Это мне интересно». Равно как и притворяться в создании одежды, выдавая за него метаирочный копипаст!

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

Gucci Resort 2027

