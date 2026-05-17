Синди Кроуфорд, Пэрис Хилтон, Gabriette, Амелия Грей, Эмили Ратаковски, Мариякарла Босконо: как прошел круизный показ Демны на Таймс-сквер?

Фиксируем, как Демна меняет субличность дизайнера-визионера (кажется, последние 10 лет мы видим на подиуме примерно одни и те же архетипы!) на фэшн-шоураннера: за полчаса до старта показа на экранах перекрытого Таймс-сквера появились рекламные ролики товаров Gucci — как реальных, так и воображаемых: вам Gucci Acqua, Gucci Viaggio (самолеты, «потому что небо — это не предел»), или Gucci Life? Промо-видео чередовались эпическими видео закатов и заснеженных вершин — потому что Демне «нравится раздражающее разрушение прекрасного мира абсурдной рекламой. Это мне интересно». Равно как и притворяться в создании одежды, выдавая за него метаирочный копипаст!