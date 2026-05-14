Сhristian Dior: как прошел показ круизной коллекции в Лос-Анджелесе

Любое кино начинается со сценария и произведение Джонатана Андерсона — не исключение. В качестве приглашения гости (от Майли Сайрус до Майки Мэдисон и Ани Тейлор-Джой!) получили сценарий к показу-фильму Wilshire Boulevard (в честь одной из самых известных улиц Лос-Анджелеса!). На его страницах креативный директор вспомнил о связи модного дома с Голливудом: начиная с номинации Кристиана Диора на премию «Оскар» за «Вокзал Термини» в 1955 году, заканчивая знаменитой фразой Марлен Дитрих «Нет Dior — нет Дитрих!» во время съемок фильма Хичкока «Страх сцены» (тогда актриса требовала, чтобы костюмы для нее делал сам Диор!) и перечислением других кинодив-клиенток Сhristian Dior — от Ингрид Бергман до Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор.