Сhristian Dior: как прошел показ круизной коллекции в Лос-Анджелесе

Пока мы спали, Джонатан Андерсон показал фэшн-байопик, посвященный Голливуду. Перенеся круизный показ из Парижа в Лос-Анджелес, креативный директор вспомнил главные вехи отношений модного дома с Фабрикой грез и оформил их в сценарий с отсылками, репликами, отступлениями и титрами.
Цветочная тема еще не раскрыта: креативный директор продолжает петь оду флоре и начинает куризный показ с платьев-флэпперов, украшенных объемными бутонами
Парящий головной убор авторства Филипа Трейси (отсылка к культовой шляпке, созданной мастером для Изабеллы Блоу!)
Синефилам посвящается: туника-кинопленка
Застали боа (фэшн-символ Золотого века Голливуда!) в периоде полураспада
Это вау: пальто с принтом теней от жалюзи как оммаж героям черно-белого нуара 1940-50-х
Из неочевидного: калифорнийские маки усыпали своими лепестками прозрачные миди-комбинации
Арт+фэшн коллаборация недели: работа американского художника Эда Рушей вышита на рубашке Christian Dior
Не просто сумка-седло, а аллюзия на винтажные американские автомобили с фарами и брелоками-ключами (и очень похожую сумку, которую выпускал Джон Гальяно в начале нулевых!)
Матье Блази, это ты?
Любое кино начинается со сценария и произведение Джонатана Андерсона — не исключение. В качестве приглашения гости (от Майли Сайрус до Майки Мэдисон и Ани Тейлор-Джой!) получили сценарий к показу-фильму Wilshire Boulevard (в честь одной из самых известных улиц Лос-Анджелеса!). На его страницах креативный директор вспомнил о связи модного дома с Голливудом: начиная с номинации Кристиана Диора на премию «Оскар» за «Вокзал Термини» в 1955 году, заканчивая знаменитой фразой Марлен Дитрих «Нет Dior — нет Дитрих!» во время съемок фильма Хичкока «Страх сцены» (тогда актриса требовала, чтобы костюмы для нее делал сам Диор!) и перечислением других кинодив-клиенток Сhristian Dior — от Ингрид Бергман до Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор.
В авангарде киновселенной Джонатана Андерсона — актрисы Золотого века Голливуда в открывших показ полупрозрачных флэпперах с объемными бутонами, канонично красно-бархатных платьях с драпировками, очередных вариациях жакетов Bar и метаморфических шарфах-боа. Специально для показа маэстро шляп Филип Трейси изготовил головные уборы с будто парящими в воздухе надписями из перьев — техника, которую дизайнер придумал для знаменитой шляпки BLOW Изабеллы Блоу. А рубашки с вышивкой Says I, To Myself Says I — результат коллаборации с культовым поп-арт-художником Эдом Рушей. «Когда я думаю о Лос-Анджелесе, я вспоминаю работы Рушей, в которых есть это завораживающее ощущение обыденности и того, как это контрастирует с величием города», — объяснил креативный директор.
Комментарии (0)