Maison Margiela: хайлайты показа Гленна Мартенса на Неделе моды в Шанхае

По части кутюра Гленн явно себя не сдерживал. Чего тут только не было: покрытые золотом драгоценные макси с выемками, будто оставшиеся после древних окаменелостей; драпированные наряды словно из шуршащей фольги, фантазийные тотал-луки из тончайшей пряжи; придворные туалеты, которые окунули в пчелиный воск; псевдофарфоровые блузы, юбки и платья, отсылающие к столетней кукле Auntie, которую бывший худрук — Джон Гальяно — добыл на парижской ярмарке антиквариата. Каждый образ по традиции дополняли виртуозные маски, которые были выполнены из различных материалов — от полупрозрачной органзы, нюдового капрона и пайеток до папье-маше, скотча и лоскутов кожи.