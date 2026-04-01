Maison Margiela: хайлайты показа Гленна Мартенса на Неделе моды в Шанхае

Проигнорировав традиционное расписание, Гленн Мартенс показал свою осенне-зимнюю коллекцию в Шанхае. Команда улетела из Парижа (но обещала вернуться уже на следующую Неделю моды осенью!) не просто так: шоу в Китае — своеобразная (и очень дорогая!) рекламная кампания по привлечению новой аудитории. На этом перемены не закончились: худрук Maison Margiela решил не ограничиваться только линией ready-to-wear и поженил ее с кутюрным направлением Artisanal. А как это было, рассказываем в материале Собака.ru.

Фарфоровая кукла — двойной фэшн-реверанс. Первый — Джону Гальяно и его кукле-музе по имени Тетушка. Второй — Китаю как одному из важнейших производителей фарфора в мире

Даже худрук Maison Margiela не смог удержаться от трендовой шинуазри-эстетики (место показа обязывает!) — отшил шелковые кимоно-жакеты с восточными узорами 

Импровизация на тему ультрамодных платьев-ципао тоже на месте 

Ганнибал-кор 

Высокохудожественное вау: платье-бандо, напоминающее старинную потрескавшуюся фреску

Brat summer is coming!

Maison Margiela x Фабрика оренбургских пуховых платков

За prêt-à-porter отвечали более простые (относительно творчества Гленна, конечно!) изделия: классические костюмы (от обезлацканенных смокингов до бархатных троек и сложносочиненных двоек из шерсти с необработанным краем), рваные панк-джинсы, прямые пальто и дубленки Франкенштейна. Вообще, на подиуме было много экспериментов с кожей: заметили тотал-луки из песочной, будто выгоревшей на солнце кожи, покосившиеся жилеты, байкерские брюки и приталенные кожанки. 

По части кутюра Гленн явно себя не сдерживал. Чего тут только не было: покрытые золотом драгоценные макси с выемками, будто оставшиеся после древних окаменелостей; драпированные наряды словно из шуршащей фольги, фантазийные тотал-луки из тончайшей пряжи; придворные туалеты, которые окунули в пчелиный воск; псевдофарфоровые блузы, юбки и платья, отсылающие к столетней кукле Auntie, которую бывший худрук — Джон Гальяно — добыл на парижской ярмарке антиквариата. Каждый образ по традиции дополняли виртуозные маски, которые были выполнены из различных материалов — от полупрозрачной органзы, нюдового капрона и пайеток до папье-маше, скотча и лоскутов кожи.

Креативный директор Maison Margiela отдал фэшн-дань не только своему предшественнику, но и месту проведения показа (а заодно и отработал трендовую шинуазри-эстетику!): отшил шелковые макси с вышивками в восточном стиле; жакеты, вдохновленные кимоно; облегающие тело платья-ципао и образы из тканей, напоминающих старинные гобелены и потрескавшиеся фрески.

