Хайлайты весенне-летней коллекции Doucal's

Главная обувь этой весны — лоферы. Вещественные доказательства предъявили креативные директора Miu Miu, Loewe, Acne Studios и Maison Margiela, заполонив подиумы неклассическими вариациями классических пар (вам без мыса, на танкетке или с макаронным обвесом?). Пока трендсеттеры переизобретают лоферы, обувные ремесленники Doucal's снабжают нас (а еще — Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи и Мэтта Деймона!) эталонной базой из весенне-летней коллекции. 

В новой коллекции бренд поженил итальянское мастерство с классическим британским дизайном. Так, флагманом в сезоне SS'26 стали образцовые лоферы: лаконичные Megan с традиционной прошивной конструкцией (aka фартук!), выполненные из однотонной замши или кожи, и акцентные Alais из мягчайшей овечьей наппы в двух оттенках — белом и кофейном. Линейку лоферов дополнили тремя парами плетеных балеток-мэриджейнов, отсылающих к культовой венской «соломке». Пары созданы из кожи в черном, белом и хаки вариантах.

