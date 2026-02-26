Prada: как прошел показ осенне-зимней коллекции Миуччи Прада и Рафа Симонса

Рок-звезды миланской недели моды — Миучча Прада и Раф Симонс — только что показали женскую коллекцию, которая по традиции стала логичным продолжением мужской (те же декорации, те же аутдор-пелерины и запятнанные манжеты!). В шоу участвовали всего 15 моделей (в том числе забвенная Белла Хадид!) — каждая выходила на подиум по четыре раза. Вместо того, чтобы впопыхах переодеваться, они просто постепенно снимали с себя слой за слоем: сначала верхнюю одежду, затем жакеты или кардиганы, стягивали прозрачные юбки с атласных платьев, джемперы — с рубашек, оставаясь в конце в почти бельевых платьях, топах и панталонах.
Белла is back!
Говорим «да» паркам с меховой отделкой (на капюшоне и поверх застежки!)
Одна стейтмент-юбка — хорошо, а две — лучше! Худруки Prada советуют наслаивать одну на другу и миксовать с базовыми джемпером и рубашкой
Наша римская империя — пернатые сапоги с контрастной шнуровкой
Фиксируем цветовое комбо: оранжевый + небесно-голубой + серый
Оверсайз — out, куцые пальтишки — in
Летний мастхэв — хлопковый кроп-топ с резинкой по нижнему краю
Хайлайт показа — тончайшие гольфы с цветочными вышивками
На манеже всё те же: в знакомых декорациях увидели продолжение мужской коллекции под заголовком «Бедным быть не стыдно (но как хорошо, что мы не бедные!)». Худруки Prada настойчиво призывают не стесняться и выгуливать рубашки с запачканными манжетами, потрескавшиеся ворквир-куртки, измятые юбки из прозрачной органзы и порядочно поношенные дерби. А если у вас такого нет, то Миучча Прада и Раф Симонс подпортили все вещи за вас, чтобы в ответ на косые взгляды вы могли гордо сказать: «Это Prada!».
Помимо айтемов в периоде полураспада (предсказываем вторую волну баталий на тему этичности в соцсетях, в том числе локальных!) готовимся носить куцые пальто и клерк-двойки, разноцветные парки с мехом (не только на капюшоне, но и в районе застежки) и бесформенные платья с аутдорной кулиской на талии. Плюс: пополняем коллекцию стейтмент-юбок (рассказывали о гранд-тренде здесь) вариантами из атласа и органзы со сверкающими вышивками и сочетаем их с мятыми рубашками, базовыми джемперами и псевдовинтажными кардиганами на молнии.
Всё внимание на колени, а точнее — на то, что под ними. Главный хайлайт показа — даже не столько одежда, сколько обувь — дикой красоты пернатые сапоги со шнуровкой и цветочной вышивкой из бисера и остроносые вау-лодочки с таким же дизайном, которые замиксовали с тончайшими гольфами из шелка, украшенными маленькими бутонами.
