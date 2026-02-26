Prada: как прошел показ осенне-зимней коллекции Миуччи Прада и Рафа Симонса

Помимо айтемов в периоде полураспада (предсказываем вторую волну баталий на тему этичности в соцсетях, в том числе локальных!) готовимся носить куцые пальто и клерк-двойки, разноцветные парки с мехом (не только на капюшоне, но и в районе застежки) и бесформенные платья с аутдорной кулиской на талии. Плюс: пополняем коллекцию стейтмент-юбок (рассказывали о гранд-тренде здесь) вариантами из атласа и органзы со сверкающими вышивками и сочетаем их с мятыми рубашками, базовыми джемперами и псевдовинтажными кардиганами на молнии.

Всё внимание на колени, а точнее — на то, что под ними. Главный хайлайт показа — даже не столько одежда, сколько обувь — дикой красоты пернатые сапоги со шнуровкой и цветочной вышивкой из бисера и остроносые вау-лодочки с таким же дизайном, которые замиксовали с тончайшими гольфами из шелка, украшенными маленькими бутонами.