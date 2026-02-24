Burberry: как прошел показ осенне-зимней коллекции Дэниела Ли

Важнейший тренд сезона FW'26, по мнению Дэниел Ли — кожа, в которой отшили не только верхнюю одежду, но и миди-юбки в складку, шарфы-косынки, лацканы пиджаков, брюки с цветочными вышивками и целые костюмы (да, худрук Burberry к следующей осени призывает освоить кожаные тотал-луки!). Плюс: продолжаем носить мех по максимуму — пополняем коллекцию шуб, кутаемся в клетчатые шарфы и возвращаемся к курткам с капюшоном с пушистой отделкой.

Запоминаем и другие стайлинг-трюки с показа: повязываем вокруг шубы пояс от кожаного тренча, застегиваем двубортное пальто только на несколько верхних пуговиц и достаем снизу контрастный шарф и говорим «да» айтемам-перевертышам (надеваем тренч клетчатой подкладкой наверх!).