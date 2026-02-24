Burberry: как прошел показ осенне-зимней коллекции Дэниела Ли

Неделя моды в Лондоне — всё. Ее завершил показ Burberry (бренд в этом году отмечает 170-летие!). Для шоу Дэниел Ли выбрал здание викторианской эпохи, где раньше располагался рыбный рынок Биллингсгейт. А темой коллекции стал «Ночной Лондон». Отсюда — приглушенный свет с синими софитами, покрытый лужами подиум, стоящий в тени муляж Тауэрского моста и спешащие по городу люди, скрывающиеся от промозглого ветра (петербуржцы, знакомо?) за меховыми пальто, пушистыми тартан-шарфами и белоснежными пальто с воротом-стойкой.
Чередуем классические тренчи Bubrberry с вариантами с лацканами-жабо
Кожа, в которой мы будем жить с сентября по февраль
Куртки с меховым капюшоном — снова in
Важнейший микротренд года — шелковые шарфы с бахромой (носим в качестве поясов или кушаков с джинсами и пиджаками, а еще — накидываем поверх кожаных тренчей)
Фиксируем стайлинг-трюк: повязываем вокруг шубы пояс плаща из кожи
Нам это надо: меховой шарф с фирменной клеткой тартан (будем носить с двубортными пальто!)
Вчера Тейяна Тейлор вышла на красную ковровую дорожку BAFTA в сложносочиненном платье-тренче Burberry. Оказалось, не столько кастом, сколько тизер: каноничные лондонские плащи с многослойными рюшами вместо традиционных лацканов (в духе образа звезды «Битва за битвой»!) были замечены на показе бренда в сочетании с белоснежными юбками-кроше и кожаными шароварами. Помимо тренчей (викторианских с псевдожабо и клетчатых! ) пополняем коллекцию верхней одежды стегаными косухами, пушистыми тартан-бомберами и напоминающими первобытные шкуры (привет, Миучча Прада!) меховыми пальто.
Важнейший тренд сезона FW'26, по мнению Дэниел Ли — кожа, в которой отшили не только верхнюю одежду, но и миди-юбки в складку, шарфы-косынки, лацканы пиджаков, брюки с цветочными вышивками и целые костюмы (да, худрук Burberry к следующей осени призывает освоить кожаные тотал-луки!). Плюс: продолжаем носить мех по максимуму — пополняем коллекцию шуб, кутаемся в клетчатые шарфы и возвращаемся к курткам с капюшоном с пушистой отделкой.
Запоминаем и другие стайлинг-трюки с показа: повязываем вокруг шубы пояс от кожаного тренча, застегиваем двубортное пальто только на несколько верхних пуговиц и достаем снизу контрастный шарф и говорим «да» айтемам-перевертышам (надеваем тренч клетчатой подкладкой наверх!).
Комментарии (0)