Кэтрин Миддлтон, Моника Беллуччи, Тильда Суинтон, Ренате Реинсве и Джесси Бакли: самые яркие выходы BAFTA 2026

Сезон кинонаград в самом разгаре: в этот раз весь голливудский А-лист отправился в Лондон на главную британскую премию BAFTA (репетиция «Оскара»!). Пока режиссер Пол Томас Андерсон празднует триумф (фильм «Битва за битвой» получил четыре маски — «Лучшая операторская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм»!), подводим фэшн-итоги красной ковровой дорожки Southbank Centre.
Louis Vuitton team возглавила муза Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун в облегающем макси с вырезом-каплей. К ней присоединились звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве в асимметричном платье-колонне и тот самый психолог из сериала-хита «Переходный возраст» Эрин Доэрти в темно-синем миди с оригами-юбкой. Синьора Прада решила всё-таки одолеть красноковровый дресс-код и позвала в группу поддержки Кейт Хадсон (одела актрису в каноничное макси из алого атласа), Сэди Синк (для героини «Очень странных дел» подобрала расклешенное бандо с открытой спиной в оттенке полыни) и Керри Вашингтон (для нее расшила пайетками темно-синее платье с плиссированной юбкой).
Новоиспеченные худруки Christian Dior и Сhanel укрепляют свои позиции за счет вау-выходов. На стороне Джонатана Андерсона — набирающая мощь актриса новой волны Одесса Эзайон (сыграла дуэтом с Тимоти Шаламе в спортивной драме «Марти Великолепный»!) в полупрозрачном готик-платье, а Матье Блази доверилась Грэйси Абрамс и выбрала платье с вышивками-рыбками с подземного показа Pre-Fall 2026.
Тем временем главная героиня фильма-триумфатора «Битва за битвой» Тейяна Тейлор отдала дань месту проведения церемонии — Лондону — и вышла на дорожку в фантазийном платье-тренче Burberry. Кирстен Данст пополнила ряды фанатов Valentino и появилась в розовом жакете и черной юбке-карандаше с недавнего подиумного шоу, а певица Одри Нуна по традиции отдала предпочтение фэшн-виртуозу Thom Browne (нравится всё — от кардигана-кейпа до гранд-юбки с собачкой!).
