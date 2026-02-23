Кэтрин Миддлтон, Моника Беллуччи, Тильда Суинтон, Ренате Реинсве и Джесси Бакли: самые яркие выходы BAFTA 2026

Новоиспеченные худруки Christian Dior и Сhanel укрепляют свои позиции за счет вау-выходов. На стороне Джонатана Андерсона — набирающая мощь актриса новой волны Одесса Эзайон (сыграла дуэтом с Тимоти Шаламе в спортивной драме «Марти Великолепный»!) в полупрозрачном готик-платье, а Матье Блази доверилась Грэйси Абрамс и выбрала платье с вышивками-рыбками с подземного показа Pre-Fall 2026.

Тем временем главная героиня фильма-триумфатора «Битва за битвой» Тейяна Тейлор отдала дань месту проведения церемонии — Лондону — и вышла на дорожку в фантазийном платье-тренче Burberry. Кирстен Данст пополнила ряды фанатов Valentino и появилась в розовом жакете и черной юбке-карандаше с недавнего подиумного шоу, а певица Одри Нуна по традиции отдала предпочтение фэшн-виртуозу Thom Browne (нравится всё — от кардигана-кейпа до гранд-юбки с собачкой!).