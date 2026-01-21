Dior: хайлайты мужской коллекции Джонатана Андерсона

Явно освоившийся на новом месте Джонатан Андерсон в мужской коллекции сезона осень-зима 2026 поженил ориентализм Поля Пуаре с жакетами Bar (детище отца-основателя Кристиана Диора!) и придворным дресс-кодом времен Людовика XIV.
Это комбо: сбиваем спесь с декадентских топов с помощью панковских скинни-джинсов
Пуховик-одеяло авторства худрука Dior — то, где мы хотим провести любую петербургскую зиму
Ориенталистский саронг — фэшн-ода наследию Поля Пуаре
Пока Нино Шаматава украшает платье нагрудными триумфальными значками, Джонатан Андерсон венчает эполетами кэжуальное поло
Когда в детстве под руку попался мамин платок и ты решил стать супергероем
Как вам идея для bad hair days?
Если дом Dior — это песочница, то Джонатан Андерсон — тот самый сорвиголова, с которым хотят дружить дети, но которого явно недолюбливают взрослые. Сменив на сразу двух постах послушных Кьюри и Джонса, он уже в третий раз выдает дикую фэшн-головоломку. Но в этом эклектичном водовороте неоновых париков, гигантоманских дутых пальто, галлюцинационных принтов и непонятно откуда взявшихся эполетов, приглядевшись, можно увидеть почти энциклопедическую щепетильность, академическую точность, любознательность и отсутствие случайных деталей (отчасти из-за этого худрука Dior упрекнули в чрезмерной старательности после показа женской коллекции). И уже становится не так очевидно, кто тут больший фэшн-нерд — предшественники или всё-таки сам Андерсон.
В этом сезоне худрук сделал реверанс сразу двум величайшим кутюрье. Диалог с Полем Пуаре, который Андерсон анонсировал еще в тизере к показу, состоялся через декадентские топы с пайетками и кружевом, задрапированные поверх пальто в виде накидок шелковые платки, жаккардовые парки с флористическими принтами и восточные туники. А Кристиан Диор приветливо помахал рукой через культовый силуэт Bar — зауженные в талии твидовые жакеты, шерстяные кроп-бушлаты, двубортные пальто и гранжевые куртки из денима Андерсон замиксовал с широкими карго-джинсами, офискорными скинни и трикотажными леггинсами.
Плюс: Джонатан Андерсон продолжает экспериментировать с придворным стилем XVIII века. Отсюда — сверкающие эполеты на ярко-желтых поло (в тон к внезапным панк-парикам!), пуховики-мантии, бушлаты-фраки с меховым воротником и небрежно распахнутые воротники-горгеры.
Запоминаем главные стайлинг-трюки с показа Dior:
- чтобы утихомирить пайетки и вписать их в повседневный лук, миксуем блестящий топ с по-сен-лорановски узкими джинсами и ремнем с массивной пряжкой;
- меняем обычные брюки на велюровые и носим их в тандеме с клетчатыми рубашками;
- говорим «да» кучерявым гранд-манжетам (пригодятся в качестве декора базовой верхней одежды);
- запасаемся всем с приставкой «кроп» — от джемперов до кардиганов и жакетов;
- пополняем обувную коллекцию парой снейк-лоферов с анатомическим мысом (важный тренд!).
