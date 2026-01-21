Dior: хайлайты мужской коллекции Джонатана Андерсона

Если дом Dior — это песочница, то Джонатан Андерсон — тот самый сорвиголова, с которым хотят дружить дети, но которого явно недолюбливают взрослые. Сменив на сразу двух постах послушных Кьюри и Джонса, он уже в третий раз выдает дикую фэшн-головоломку. Но в этом эклектичном водовороте неоновых париков, гигантоманских дутых пальто, галлюцинационных принтов и непонятно откуда взявшихся эполетов, приглядевшись, можно увидеть почти энциклопедическую щепетильность, академическую точность, любознательность и отсутствие случайных деталей (отчасти из-за этого худрука Dior упрекнули в чрезмерной старательности после показа женской коллекции). И уже становится не так очевидно, кто тут больший фэшн-нерд — предшественники или всё-таки сам Андерсон.

В этом сезоне худрук сделал реверанс сразу двум величайшим кутюрье. Диалог с Полем Пуаре, который Андерсон анонсировал еще в тизере к показу, состоялся через декадентские топы с пайетками и кружевом, задрапированные поверх пальто в виде накидок шелковые платки, жаккардовые парки с флористическими принтами и восточные туники. А Кристиан Диор приветливо помахал рукой через культовый силуэт Bar — зауженные в талии твидовые жакеты, шерстяные кроп-бушлаты, двубортные пальто и гранжевые куртки из денима Андерсон замиксовал с широкими карго-джинсами, офискорными скинни и трикотажными леггинсами.