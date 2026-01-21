Как прошел показ мужской коллекции Acne Studios?

Под руку с Джонни Йоханссоном проходимся по главным фэшн-символам маскулинности: увидели каноничную двойку в тонкую полоску, ковбойский сет из джинсов и рубашки из денима (на самом деле это кожа!), авиаторская дубленка (в тандеме с одноименной оправой!), а еще — вельветовые клеши из 70-х, дутые бомберы из 90-х и панковские граффити-косухи. В роли стейтмент-аксессуара — яркий шейный платок из шелка (Николай Василенко что-то знал!). По совету креативного директора Acne Studios надеваем его по поводу и без — хоть с пуховиками, хоть с преппи-свитшотом, хоть с ворквирк-курткой.