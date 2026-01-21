Как прошел показ мужской коллекции Acne Studios?

Техасские ковбои, студенты Лиги Плюща и фронтмены панк-групп — главные персонажи новой коллекции Acne Studios. Джонни Йоханссон разделил привычный мужской гардероб на составляющие (от костюмов до свитшотов и шейных платков) и пересобрал его в ультрамодный образ современного денди.
Не украл, а вдохновился: кожаный деним в исполнении Джонни Йоханссона по мотивам дебютного показа Матье Блази в Bottega Veneta
Авиаторы (и дубленки, и очки!) — снова in
Как, по мнению худрука Acne Studios, должен выглядеть образцовый студент Лиги Плюща
1970-е всё еще с нами: пропускаем в гардероб не только казаки и афганские дубленки, но и расклешенные брюки из вельвета
На звание «it-сумка следующей осени» номинируем шахматную почтальонку Acne Studios
Говорим «да» шейному платку из шелка — без труда дополнит льняные двойки, джинсовые (на самом деле нет!) рубашки и даже пуховики
Ищем признаки экономической рецессии и находим их в недавних мужских коллекциях сезона FW'26. А именно — настойчивое возвращение к знакомой и понятной классике (островок фэшн-стабильности!). Пока Миучча Прада с Рафом Симонсом отшивали офискорные брюки со стрелками, серые пальто и бежевые тренчи, а Фарелл Уильямс демонстрировал образцовые двубортные пиджаки и строгое комбо отутюженной рубашки и галстука, худрук Acne Studios Джонни Йоханссон тоже решил погрузиться в историю мужского костюма и пофантазировать на тему его современного стайлинга.
Под руку с Джонни Йоханссоном проходимся по главным фэшн-символам маскулинности: увидели каноничную двойку в тонкую полоску, ковбойский сет из джинсов и рубашки из денима (на самом деле это кожа!), авиаторская дубленка (в тандеме с одноименной оправой!), а еще — вельветовые клеши из 70-х, дутые бомберы из 90-х и панковские граффити-косухи. В роли стейтмент-аксессуара — яркий шейный платок из шелка (Николай Василенко что-то знал!). По совету креативного директора Acne Studios надеваем его по поводу и без — хоть с пуховиками, хоть с преппи-свитшотом, хоть с ворквирк-курткой.
Комментарии (0)