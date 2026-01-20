Как прошел показ Louis Vuitton в Париже: денди, преппи и сундуки в витражах

Мужская неделя моды в Париже — ин! Музыкант и худрук мужской линейки Louis Vuitton Фарелл Уильямс отказался от хайповых айтемов (исключение — сумка-телефон!) и бросил вызов костюмам с Сэвил-Роу (спойлер: успешно!).
В новом сезоне Louis Vuitton отмечает 130-летний юбилей культовой монограммы LV — паттерн украсил кожанки, пуховики и шелковые хайтек-плащи, дополненные водоотталкивающими мембранами
Фаррелл Уильямс находит референсы не только в костюмах из культовых лондонских ателье на улице Сэвил-Роу, но и в преппи-шике Ральфа Лорена — потому что заходит джензерам (читай: коммерчески выгодно).
«Ральф Лорен — огромное вдохновение для меня», — сказал Уильямс перед показом
Костюмы выполнены из светоотражающей ткани (для езды на велосипеде в темное время суток!)
Ателье «Строгий юноша» в исполнении Фаррелла Уильямса
Запоминаем стайлинг-трюк: надеваем кожаный бомбер под пиджак
И еще один классный стайлинг-трюк с показа: носим пояс от пальто в роли шарфа
Меняются коры, вайбы, прайм эры, но есть что-то вечное — сундуки LV (на этот раз в витражах!)
Надеваем пестрый свитер на пиджак (что? да!)
Без меха никуда и в 2026 году — например, Louis Vuitton снабдил плащи меховыми карманами (вместо перчаток!)
Мерч Эрмитажа: 🗿🗿🗿
Это могла бы быть выставка Salone del Mobile, но мы все еще в парижском LV Foundation: на этот раз Фаррелл Уильямс превратил подиум в сборный дом со стеклянными стенами, спроектированный в сотрудничестве с архитектурной фирмой Not a Hotel. На шоу провозгласил эру таймлесс-классики (только ремесленничество, только хардкор!): делает ставку на вневременные денди-двойки (финансовый кризис — ин, хайп и эксперименты — аут!), устраивая марьяж костюмных ретро-силуэтов и инновационных хайтек-материалов. Например, мятая куртка-харрингтон соткана с использованием алюминиевой нити, шелковые парки дополнены водоотталкивающими мембранами, а клеткокорные костюмы сшиты из светоотражающей ткани.
Впрочем, без фирменного фаррелловского рэп-нуворишкора все еще никуда — готовимся носить меховые полузипки (тренд!), могучие кожаные бомберы и пополнять музейную коллекцию сумок (Игорю Синяку приготовиться). Louis Vuitton выкатил не только новую фэшн-порцию сундуков, но и обновленные версии Alma и Keepall (выгуливаем сразу по две — так можно). А еще планирурем излучать логоманию и носить пуханы, украшенные фирменой монограммой LV (130-летний юбилей!).
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Louis Vuitton:
- надеваем кожаный бомбер под пиджак
- носим пояс от пальто в роли шарфа
- натягиваем пестрый люсекофте-свитер на пиджак
- снимаем перчатки и прячем руки в меховые карманы
- меняем длинные офискорные брюки на бриджи (зима в эру климатического кризиса — она такая)
