Как прошел показ Louis Vuitton в Париже: денди, преппи и сундуки в витражах

Мужская неделя моды в Париже — ин! Музыкант и худрук мужской линейки Louis Vuitton Фарелл Уильямс отказался от хайповых айтемов (исключение — сумка-телефон!) и бросил вызов костюмам с Сэвил-Роу (спойлер: успешно!). 

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

 «Ральф Лорен — огромное вдохновение для меня», — сказал Уильямс перед показом

 

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Это могла бы быть выставка Salone del Mobile, но мы все еще в парижском LV Foundation: на этот раз Фаррелл Уильямс превратил подиум в сборный дом со стеклянными стенами, спроектированный в сотрудничестве с архитектурной фирмой Not a Hotel. На шоу провозгласил эру таймлесс-классики (только ремесленничество, только хардкор!): делает ставку на вневременные денди-двойки (финансовый кризис — ин, хайп и эксперименты — аут!), устраивая марьяж костюмных ретро-силуэтов и инновационных хайтек-материалов. Например, мятая куртка-харрингтон соткана с использованием алюминиевой нити, шелковые парки дополнены водоотталкивающими мембранами, а клеткокорные костюмы сшиты из светоотражающей ткани. 

Louis Vuitton FW’26
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW’26

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Впрочем, без фирменного фаррелловского рэп-нуворишкора все еще никуда — готовимся носить меховые полузипки (тренд!), могучие кожаные бомберы и пополнять музейную коллекцию сумок (Игорю Синяку приготовиться). Louis Vuitton выкатил не только новую фэшн-порцию сундуков, но и обновленные версии Alma и Keepall (выгуливаем сразу по две — так можно). А еще планирурем излучать логоманию и носить пуханы, украшенные фирменой монограммой LV (130-летний юбилей!). 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Louis Vuitton: 

  • надеваем кожаный бомбер под пиджак
  • носим пояс от пальто в роли шарфа
  • натягиваем пестрый люсекофте-свитер на пиджак
  • снимаем перчатки и прячем руки в меховые карманы 
  • меняем длинные офискорные брюки на бриджи (зима в эру климатического кризиса — она такая) 
