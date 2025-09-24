Jil Sander: как прошел дебют Симоне Белотти?

На левой стороне ринга — упреки в сверхминимализме и отсутствии фэшн-харизмы, на правой — похвала за возвращение к истокам (впервые за 8 лет шоу прошло в штаб-квартире бренда на пьяцца Кастелло), геометричные силуэты, фэшн-мастерство (густой восторг — двухстороннее пальто из ультратонкой кожи) и отточенный (почти что мондриановский!) колорблок. Бонус — изобилие арт + фэшн отсылок: от острых разрезов в духе Лучо Фонтана (и немного Рафа Симонса!) до юбочных оммажей автомобильным капотам с полотен «Hoods» Ричарда Принса.