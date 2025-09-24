Jil Sander: как прошел дебют Симоне Белотти?

Важная премьера стартанувшей недели моды в Милане — первая коллекция Симоне Белотти (экс Bally) в роли креативного директора Jil Sander (сменил на посту Люси и Люка Мейер). Сразу к делу — мнения разделились.
Акцентный разрез — оммаж картинам Лучо Фонтана
Колорблок: красный + синий + серебряный
Надеваем темное белье под полупрозрачное платье (в розочках!)
Пальто поверх с боди — почему бы и да
Мастхэв — костюмный топ с гигавырезом, через которое видно сверкающее бра
Голубой — цвет сезона (не опять, а снова)
Сафонов, оплатить! Мастхэв — пудровые коктейльные платья в плиссировке
Юбка — оммаж автомобильным капотам с полотен «Hoods» Ричарда Принса
На левой стороне ринга — упреки в сверхминимализме и отсутствии фэшн-харизмы, на правой — похвала за возвращение к истокам (впервые за 8 лет шоу прошло в штаб-квартире бренда на пьяцца Кастелло), геометричные силуэты, фэшн-мастерство (густой восторг — двухстороннее пальто из ультратонкой кожи) и отточенный (почти что мондриановский!) колорблок. Бонус — изобилие арт + фэшн отсылок: от острых разрезов в духе Лучо Фонтана (и немного Рафа Симонса!) до юбочных оммажей автомобильным капотам с полотен «Hoods» Ричарда Принса.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Jil Sander:
- надеваем кроп-джемпер поверх водолазки
- лучшее платье на выход — однобортное пальто
- акцентные вырезы на миди-юбке — in (оммаж Лучо Фонтана!)
- мастхэв — костюмный топ с гигавырезом, через которое видно сверкающее бра
- лучшая обувь — глянцевые оксфорды на киттен хиле
- цветовое комбо: синий + красный или розовый + серебряный/белый + оливковый
