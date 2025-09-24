Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Jil Sander: как прошел дебют Симоне Белотти?

Важная премьера стартанувшей недели моды в Милане — первая коллекция Симоне Белотти (экс Bally) в роли креативного директора Jil Sander (сменил на посту Люси и Люка Мейер). Сразу к делу — мнения разделились.

Акцентный разрез — оммаж картинам Лучо Фонтана
Архивы пресс-служб

Акцентный разрез — оммаж картинам Лучо Фонтана

Колорблок: красный + синий + серебряный
Архивы пресс-служб

Колорблок: красный + синий + серебряный

Надеваем темное белье под полупрозрачное платье (в розочках!)
Архивы пресс-служб

Надеваем темное белье под полупрозрачное платье (в розочках!)

Пальто поверх с боди — почему бы и да
Архивы пресс-служб

Пальто поверх с боди — почему бы и да

Мастхэв — костюмный топ с гигавырезом, через которое видно сверкающее бра
Архивы пресс-служб

Мастхэв — костюмный топ с гигавырезом, через которое видно сверкающее бра

Голубой — цвет сезона (не опять, а снова)
Архивы пресс-служб

Голубой — цвет сезона (не опять, а снова) 

Сафонов, оплатить! Мастхэв — пудровые коктейльные платья в плиссировке
Архивы пресс-служб

Сафонов, оплатить! Мастхэв — пудровые коктейльные платья в плиссировке

Юбка — оммаж автомобильным капотам с полотен «Hoods» Ричарда Принса
Архивы пресс-служб

Юбка — оммаж автомобильным капотам с полотен «Hoods» Ричарда Принса

На левой стороне ринга — упреки в сверхминимализме и отсутствии фэшн-харизмы, на правой — похвала за возвращение к истокам (впервые за 8 лет шоу прошло в штаб-квартире бренда на пьяцца Кастелло), геометричные силуэты, фэшн-мастерство (густой восторг — двухстороннее пальто из ультратонкой кожи) и отточенный (почти что мондриановский!) колорблок. Бонус — изобилие арт + фэшн отсылок: от острых разрезов в духе Лучо Фонтана (и немного Рафа Симонса!) до юбочных оммажей автомобильным капотам с полотен «Hoods» Ричарда Принса. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Jil Sander:

  • надеваем кроп-джемпер поверх водолазки 
  • лучшее платье на выход — однобортное пальто
  • акцентные вырезы на миди-юбке — in (оммаж Лучо Фонтана!)
  • мастхэв — костюмный топ с гигавырезом, через которое видно сверкающее бра
  • лучшая обувь — глянцевые оксфорды на киттен хиле
  • цветовое комбо: синий + красный или розовый + серебряный/белый + оливковый
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: