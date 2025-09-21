Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Как прошел весенне-летний показ Simone Rocha в Лондоне?

В новом сезоне Симон Роша поженила пайетки с кэжуалом, викторианские кринолины — с аутдором, а еще — отшила кокеткорные миди из прозрачного винила, отказалась от привычных тоутов в пользу кожаных подушек и заменила броши — живыми лилиями. Рассказываем о главных хайлайтах лондонского показа. 

Кринолины всё еще с нами!

Кринолины всё еще с нами!

Примеряем амплуа фэшн-садовницы и выгуливаем платье с лепесточным подолом и объемным розовыми бутоном

Примеряем амплуа фэшн-садовницы и выгуливаем платье с лепесточным подолом и объемным розовыми бутоном

А при желании украшаемся живыми белыми лилиями

А при желании украшаемся живыми белыми лилиями 

Альтернатива летним костюмам изо льна и шелка — стеганая ladylike-двойка с драгоценной вышивкой на воротнике

Альтернатива летним костюмам изо льна и шелка — стеганая ladylike-двойка с драгоценной вышивкой на воротнике

Фэшн-мезальянс: Симон Роша поженила кукольное платье с нейлоновой аутдор-ветровкой

Фэшн-мезальянс: Симон Роша поженила кукольное платье с нейлоновой аутдор-ветровкой 

Стайлинг-трюк на случай дождливой погоды: наслаиваем поверх готового лука прозрачный плащ из винила

Стайлинг-трюк на случай дождливой погоды: наслаиваем поверх готового лука прозрачный плащ из винила 

Нам это надо: кожаная сумка-подушка с кружевом ришелье

Нам это надо: кожаная сумка-подушка с кружевом ришелье 

Судя по весенне-летней коллекции Simone Rocha, старомодные (в лучшем смысле слова!) кринолины и панье с нами надолго: по мотивам шоу миксуем с юбками из полупрозрачного шифона, пасторальными платьями-бандо из хлопкового шитья и нейлоновыми гибридами dollcore-платья и аутдор-ветровки. Не спешим расставаться и с обувью из прозрачного пластика (внезапно снова in!) и к ним в придачу примеряем виниловые плащи и даже платья с рукавами-фонариками (запоминаем стайлинг-трюк на случай дождя и надеваем фэшн-дождевики поверх шелковых миди в стиле ретро, стеганых пальто и расшитых жемчугом кардиганов!). 

По мнению худрука бренда Симон Роша, главный атрибут весны — цветы всех сортов и воплощений: от объемных розовых бутонов на платьях и топах до брелоков на сумках и (живых?) белый лилий, для которых дизайнер выдумала специальный кармашек на ворквир-куртках, жаккардовых капри и классических черных брюках. Звание стейтмент-аксессуара присуждаем подушке (вероятно, сумке!) из белого хлопка и кожи с отделкой из кружева ришелье (пригодится в утреннем метро и слишком затянувшейся планерке!). Плюс: говорим «да» высоким митенкам с пайетками и сверкающим диадемам (по поводу и без!). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: