Как прошел весенне-летний показ Simone Rocha в Лондоне?

В новом сезоне Симон Роша поженила пайетки с кэжуалом, викторианские кринолины — с аутдором, а еще — отшила кокеткорные миди из прозрачного винила, отказалась от привычных тоутов в пользу кожаных подушек и заменила броши — живыми лилиями. Рассказываем о главных хайлайтах лондонского показа.
Кринолины всё еще с нами!
Примеряем амплуа фэшн-садовницы и выгуливаем платье с лепесточным подолом и объемным розовыми бутоном
А при желании украшаемся живыми белыми лилиями
Альтернатива летним костюмам изо льна и шелка — стеганая ladylike-двойка с драгоценной вышивкой на воротнике
Фэшн-мезальянс: Симон Роша поженила кукольное платье с нейлоновой аутдор-ветровкой
Стайлинг-трюк на случай дождливой погоды: наслаиваем поверх готового лука прозрачный плащ из винила
Нам это надо: кожаная сумка-подушка с кружевом ришелье
Судя по весенне-летней коллекции Simone Rocha, старомодные (в лучшем смысле слова!) кринолины и панье с нами надолго: по мотивам шоу миксуем с юбками из полупрозрачного шифона, пасторальными платьями-бандо из хлопкового шитья и нейлоновыми гибридами dollcore-платья и аутдор-ветровки. Не спешим расставаться и с обувью из прозрачного пластика (внезапно снова in!) и к ним в придачу примеряем виниловые плащи и даже платья с рукавами-фонариками (запоминаем стайлинг-трюк на случай дождя и надеваем фэшн-дождевики поверх шелковых миди в стиле ретро, стеганых пальто и расшитых жемчугом кардиганов!).
По мнению худрука бренда Симон Роша, главный атрибут весны — цветы всех сортов и воплощений: от объемных розовых бутонов на платьях и топах до брелоков на сумках и (живых?) белый лилий, для которых дизайнер выдумала специальный кармашек на ворквир-куртках, жаккардовых капри и классических черных брюках. Звание стейтмент-аксессуара присуждаем подушке (вероятно, сумке!) из белого хлопка и кожи с отделкой из кружева ришелье (пригодится в утреннем метро и слишком затянувшейся планерке!). Плюс: говорим «да» высоким митенкам с пайетками и сверкающим диадемам (по поводу и без!).
