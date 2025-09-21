Как прошел весенне-летний показ Simone Rocha в Лондоне?

Судя по весенне-летней коллекции Simone Rocha, старомодные (в лучшем смысле слова!) кринолины и панье с нами надолго: по мотивам шоу миксуем с юбками из полупрозрачного шифона, пасторальными платьями-бандо из хлопкового шитья и нейлоновыми гибридами dollcore-платья и аутдор-ветровки. Не спешим расставаться и с обувью из прозрачного пластика (внезапно снова in!) и к ним в придачу примеряем виниловые плащи и даже платья с рукавами-фонариками (запоминаем стайлинг-трюк на случай дождя и надеваем фэшн-дождевики поверх шелковых миди в стиле ретро, стеганых пальто и расшитых жемчугом кардиганов!).