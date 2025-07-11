Maison Margiela, Balenciaga, Schiaparelli, Chanel: топ-10 шоу кутюрной недели в Париже

Подводим фэшн-итоги кутюрного марафона: примеряем дюнкорные маски-шлемы Maison Margiela, раздаем высокоювелирный сюрреализм при помощи украшений Schiaparelli, раскрываем субличность готической расчленительницы с greatest hits Balenciaga и неистово кринжуем с устойчивого авангарда Germanier (вам платья из отживших воздушных шариков или апсайкл-топ из лука Бейонсе?).
Maison Margiela
Гранд-дебют! Новый худрук Maison Margiela Гленн Мартенс раскрыл субличность теневого декаданс-кутюрье, отказавшись от гальяновских сверхтеатрализованных перформансов в пользу лютой деконструкции, скрупулезного изучения архивов модного дома (от анонимных масок до пластиковых платьев!) и (скромного) цитирования собственных работ для Jean Paul Gaultier.
Главные стайлинг-трюки с шоу Maison Margiela:
- анонимность и маски-вуали — база
- дофаминовый колорблок — аут, сапрофагический градиент — ин
- birdcore — тоже вери ин
- вместо травмоопасных викторианских корсетов носим анатомические поясные
- мастхэв — фартуки, чепчики и массивные колье-чокеры
- (псевдо)ржавчина — новый металлик
Balenciaga
Демна Prom! Худрук Balenciaga прощается с модным домом — в последнем шоу процитировал greatest hits собственного сочинения (от кутюрных готик-коконов до люмпеновского шмота по цене крыла боинга!), сделал ритуальный фэшн-книксен наследию Кристобаля Баленсиаги (привет, flowercore-платье Кармен Алустиса!) и нуарно чмокнул идеолога Kering Франсуа-Анри Пино под трек Sade «No ordinary Love» (все еще будет!).
Schiaparelli
Худрук Schiaparelli Дэниел Розберри скрестил в коллекции «Назад в будущее» межгалактические sci-fi вайбы (привет, Стэнли Кубрик и Роберт Земекис!) с матадорским шиком и арт + фэшн отсылками. Все внимание на щедрые кутюрные референсы: Дэниел Розберри переизобретает вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года, выдает собственную версию плаща «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!) и повторяет пальмовый смокинг 1936 года. Но главный стейтмент-хайлайт шоу — бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года!
Главные стайлинг-трюки шоу Schiaparelli:
- без черной помады никуда
- миксуем трипофобный «глазастый» бодикон с тюлевой мантией
- это комбо: кроп-жакеты + капри
- главные цвета и паттерны — металлик (новый черный!), леопард и горошек
- носим полупрозрачные плащи на голое тело
- делаем ставку на сюр-шляпы и монструозные украшения
Chanel
Дизайн-команда Chanel, доставшаяся модному дому в наследство от Виржини Виар и Карла Лагерфельда, показала свое последнее кутюрное шоу в фэшн-пространстве по мотивам салона Габриэль Шанель на 31 rue Cambon. Плюс снабдила нового худрука Матье Блази (дебютирует в сентябре!) обилием твида, походными сапогами и позолоченными стейтмент-объектами (не китч из нулевых, а кутюрный шик!)
Главные стайлинг-трюки с шоу Chanel:
- миксуем шифоновые накидки с кружевными юбками
- носим твидовые кроп-куртки с атласными миди
- надеваем оперные перчатки под топы-халтеры
- делаем акцент на шее: от пушистых воротничков до горжеток в рюшах
- походные ботфорты — главная зимняя обувь
- вместо свадебного букета — пучок колосков!
Armani Prive
Запоминаем ключевые ингредиенты black-tie кутюра (по канону «ревущих двадцатых»!) от маэстро Армани: чёрный бархат, градиентные маринистские блузы, архитектурные футляры (в бантиках!) и важные мундиры. И да, веер — главный тренд и it-аксессуар кутюрной недели (заверено Armani и Balenciaga!).
Dior
Накануне старта кутюрной недели экс-худрук Мария Грация Кьюри собрала Dior-коммьюнити на римской вилле Альбани в честь круизного и кутюрного показа (два в одном!), спев свою лебединую песню. В референсах итальяноцентричного шоу — кинохронотоп Федерико Феллини, образы фэшн-дивы Мими Печчи-Блант и работы итальянского совриск-художника Пьетро Руффо. Под музыку британского композитора Оливера Коутса (в живом исполнении оркестра Sinfonietta!) модели показали фирменные greatest hits Кьюри — от кейпов и кружевных макси-футляров до нарядов, притворяющихся античными тогами (спасибо технике trompe l'oeil!).
Viktor & Rolf
Динамический кутюрный дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снёрена выводит дуальность коллекций на новый уровень, показав на подиуме один и тот же лук в двух вариантах: впуклом и выпуклом (что? да!). Плюс заручились поддержкой модиста Стивена Джонса, а также выдали собственную версию викторианского шика (в бантикам, воротничках Ришелье и перышках!).
Robert Wun
Лондонский кутюрье-вундеркинг Роберт Вун бросает вызов тейлоринг-деконструкции Thom Browne, сапрофагическим маскам-шлемам Maison Margiela и буддистскому номад-шику Rahul Mishra. Вдобавок снабжает платья фэшн-тульпой (наша альтернативая GPT-психологу!) и монументальным белым пальто (мастхэв для всех тг-админов!).
Yanina Couture
Ну, наши! Гранд-кутюрье Юлия Янина замэтчила дировские New Look жакеты с расписным кружевом, приручила воздушные кейпы-коконы и провозгласила арабески сверхмодным паттерном сезона (новая хохлома!).
Germanier
Нет, это не сюжет brainrot-видео, а дикий кутюр парижского апсайкл-авангардиста Кевина Джерманье! В новой коллекции создал платья из бракованных воздушных шаров Hello Kitty (котокор!), а мужские топы - из остатков ткани платья Oscar de la Renta, которое Бейонсе выгуливала в туре Cowboy Carter. Ну а объемные пуфы из пластиковой рафии были созданы художником Густаво Сильвестре, который работает с бывшими заключёнными в Бразилии (интегрирует заядлых наркобаронов в фэшн-мир при помощи вязания крючком)!
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