Maison Margiela, Balenciaga, Schiaparelli, Chanel: топ-10 шоу кутюрной недели в Париже

Худрук Schiaparelli Дэниел Розберри скрестил в коллекции «Назад в будущее» межгалактические sci-fi вайбы (привет, Стэнли Кубрик и Роберт Земекис!) с матадорским шиком и арт + фэшн отсылками. Все внимание на щедрые кутюрные референсы: Дэниел Розберри переизобретает вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года, выдает собственную версию плаща «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!) и повторяет пальмовый смокинг 1936 года. Но главный стейтмент-хайлайт шоу — бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года!



Главные стайлинг-трюки шоу Schiaparelli:

без черной помады никуда

миксуем трипофобный «глазастый» бодикон с тюлевой мантией

это комбо: кроп-жакеты + капри

главные цвета и паттерны — металлик (новый черный!), леопард и горошек

носим полупрозрачные плащи на голое тело

делаем ставку на сюр-шляпы и монструозные украшения