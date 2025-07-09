Balenciaga: как прошло прощальное шоу Демны?

Вспоминаем главные кутюрно-подиумные хиты Демны, разрушившего первоосновы тяжелого люкса: готические коконы, кожаные Тринити-бодиконы и люмпеновский шмот по цене крыла боинга. Плюс не обошлось без фирменных монашеских одеяний (в референсах — свадебное платье от Кристобаля Баленсиаги 1967 года), ниспадающих макси-шуб (Демна предвосхитил furry-тренд за несколько сезонов!) и цветочных паттернов, воссозданных по мотивам свадебного платья Кармен Алустиса из шелкового шифона (дисклеймер: жених Кармен отказался надеть фрак в день их свадьбы, поэтому невеста отказалась от традиционного белого образа).