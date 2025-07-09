Balenciaga: как прошло прощальное шоу Демны?

Демна Prom! Худрук Balenciaga прощается с модным домом (дальше Gucci!) — в последнем шоу процитировал greatest hits собственного сочинения (от кутюрных пуховиков до спортшик-ветровок!), сделал ритуальный фэшн-книксен наследию Кристобаля Баленсиаги (привет, flowercore-платье Кармен Алустиса!) и нуарно чмокнул идеолога Kering Франсуа-Анри Пино под трек Sade «No ordinary Love» (все еще будет!).
Вспоминаем главные кутюрно-подиумные хиты Демны, разрушившего первоосновы тяжелого люкса: готические коконы, кожаные Тринити-бодиконы и люмпеновский шмот по цене крыла боинга. Плюс не обошлось без фирменных монашеских одеяний (в референсах — свадебное платье от Кристобаля Баленсиаги 1967 года), ниспадающих макси-шуб (Демна предвосхитил furry-тренд за несколько сезонов!) и цветочных паттернов, воссозданных по мотивам свадебного платья Кармен Алустиса из шелкового шифона (дисклеймер: жених Кармен отказался надеть фрак в день их свадьбы, поэтому невеста отказалась от традиционного белого образа).
Демна не только мастерски освоил искусство позднего фэшн-капитализма (на личном примере может дать мастер-класс по отмене отмен!), но и сделал постсоветский «модернизм отсталости» сверхмодной эстетикой (со спортивками в лампасах!). Плюс влюбил мир в деконструированный оверсайз, сумки Rodeo (с обвесом!), длинноносые тяги и эксгибиционистские гранд-тренчи.
В напутствие от Демны забираем в гардероб нарочито неопрятные бодигардовские двойки, массивные сумки-кофры, воротнички Медичи и плечисто-приталенные пальто с застывшими в воздухе острыми лацканами. И черный дипломат — база (мы все-таки в бандитском Петербурге!). Вдобавок присматриваемся к раритетным ретро-фермуарам и высокоранговой ювелирке от jewellery-дизайнера Лоррен Шварц (в ее изумрудных серьгах Анджелина Джоли сверкала на «Оскаре» 2009 года!).
Музы Демны — на месте (читай: на низком старте в Gucci!): от Ренаты Литвиновой и фэшн-ньюкамера Марка Эйдельштейна во front row до Ким Кардашьян, Изабель Юппер и Минтту Весала на подиуме. Но главное — шоу закрыла (в каноничном кутюрно-свадебном луке!) Элиза Дуглас, которая в 2016 году открывала дебютный показ Демны в Balenciaga (круг замкнулся!).
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