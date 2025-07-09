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Показы и коллекции

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Balenciaga: как прошло прощальное шоу Демны?

Демна Prom! Худрук Balenciaga прощается с модным домом (дальше Gucci!) — в последнем шоу процитировал greatest hits собственного сочинения (от кутюрных пуховиков до спортшик-ветровок!), сделал ритуальный фэшн-книксен наследию Кристобаля Баленсиаги (привет, flowercore-платье Кармен Алустиса!) и нуарно чмокнул идеолога Kering Франсуа-Анри Пино под трек Sade «No ordinary Love» (все еще будет!).

Look 1
Архивы пресс-служб

Look 1

Look 2
Архивы пресс-служб

Look 2

Look 3
Архивы пресс-служб

Look 3

Look 4
Архивы пресс-служб

Look 4

Look 5
Архивы пресс-служб

Look 5

Look 6 Изабель Юппер в своей фэшн-эре готической расчленительницы
Архивы пресс-служб

Look 6

Изабель Юппер в своей фэшн-эре готической расчленительницы

Look 7
Архивы пресс-служб

Look 7

Look 8
Архивы пресс-служб

Look 8

Вспоминаем главные кутюрно-подиумные хиты Демны, разрушившего первоосновы тяжелого люкса: готические коконы, кожаные Тринити-бодиконы и люмпеновский шмот по цене крыла боинга. Плюс не обошлось без фирменных монашеских одеяний (в референсах — свадебное платье от Кристобаля Баленсиаги 1967 года), ниспадающих макси-шуб (Демна предвосхитил furry-тренд за несколько сезонов!) и цветочных паттернов, воссозданных по мотивам свадебного платья Кармен Алустиса из шелкового шифона (дисклеймер: жених Кармен отказался надеть фрак в день их свадьбы, поэтому невеста отказалась от традиционного белого образа).

Look 9 Ким Кардашьян раскрывает фэшн-субличность мамы жениха
Архивы пресс-служб

Look 9

Ким Кардашьян раскрывает фэшн-субличность мамы жениха

Look 10
Архивы пресс-служб

Look 10

Look 11
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Look 11

Look 12
Архивы пресс-служб

Look 12

Look 13
Архивы пресс-служб

Look 13

Look 14
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Look 14

Look 15
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Look 15

Look 16
Архивы пресс-служб

Look 16

Демна не только мастерски освоил искусство позднего фэшн-капитализма (на личном примере может дать мастер-класс по отмене отмен!), но и сделал постсоветский «модернизм отсталости» сверхмодной эстетикой (со спортивками в лампасах!). Плюс влюбил мир в деконструированный оверсайз, сумки Rodeo (с обвесом!), длинноносые тяги и эксгибиционистские гранд-тренчи. 

Look 17
Архивы пресс-служб

Look 17

Look 18
Архивы пресс-служб

Look 18

Look 19
Архивы пресс-служб

Look 19

Look 20
Архивы пресс-служб

Look 20

Look 21
Архивы пресс-служб

Look 21

Look 22
Архивы пресс-служб

Look 22

Look 23
Архивы пресс-служб

Look 23

Look 24
Архивы пресс-служб

Look 24

В напутствие от Демны забираем в гардероб нарочито неопрятные бодигардовские двойки, массивные сумки-кофры, воротнички Медичи и плечисто-приталенные пальто с застывшими в воздухе острыми лацканами. И черный дипломат — база (мы все-таки в бандитском Петербурге!). Вдобавок присматриваемся к раритетным ретро-фермуарам и высокоранговой ювелирке от jewellery-дизайнера Лоррен Шварц (в ее изумрудных серьгах Анджелина Джоли сверкала на «Оскаре» 2009 года!). 

Look 25
Архивы пресс-служб

Look 25

Look 26
Архивы пресс-служб

Look 26

Look 27
Архивы пресс-служб

Look 27

Look 28
Архивы пресс-служб

Look 28

Look 29 Ну, жених!
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Look 29

Ну, жених!

Look 30
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Look 30

Look 31
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Look 31

Look 32 Веер — тизер коллаборации Balenciaga с Duvelleroy!
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Look 32

Веер — тизер коллаборации Balenciaga с Duvelleroy!

Музы Демны — на месте (читай: на низком старте в Gucci!): от Ренаты Литвиновой и фэшн-ньюкамера Марка Эйдельштейна во front row до Ким Кардашьян, Изабель Юппер и Минтту Весала на подиуме. Но главное — шоу закрыла (в каноничном кутюрно-свадебном луке!) Элиза Дуглас, которая в 2016 году открывала дебютный показ Демны в Balenciaga (круг замкнулся!). 

Look 33 Надежда Кадышева в бимбо-шик эре
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Look 33

Надежда Кадышева в бимбо-шик эре

Look 34 Balenciaga prom!
Архивы пресс-служб

Look 34

Balenciaga prom!

Look 35
Архивы пресс-служб

Look 35

Look 36
Архивы пресс-служб

Look 36

Look 37
Архивы пресс-служб

Look 37

Look 38
Архивы пресс-служб

Look 38

Look 39
Архивы пресс-служб

Look 39

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