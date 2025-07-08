Chanel: как прошло кутюрное шоу в Гран-Пале?

Прощаемся с фэшн-эпохой! Дизайн-команда Chanel, доставшаяся модному дому в наследство от Виржини Виар и Карла Лагерфельда, показала свое последнее кутюрное шоу в фэшн-пространстве по мотивам салона Габриэль Шанель на 31 rue Cambon. Напоследок щедро снабдила ретроградным твидом, громоздкими силуэтами и позолоченными стейтмент-объектами (не китч из нулевых, а кутюрный y2k!).
В референсах кутюрной коллекции — нордические вайбы высокогорной Шотландии (место силы Габриэль Шанель!). Дизайн-команда предусмотрительно запаслась походными сапогами и корпусом белоснежного и бежевого твида, из которого отшила охотничьи куртки (с пушистыми воротничками!), лохматые пальто и кастлкорные накидки с вышивкой из перьев и тюля (притворяются овчиной!). Плюс умаслила верных клиентов привычными transparent-текстурами: например, шифоновыми блузами и макси-юбками из рваного тюля и гипюрового кружева.
Внимательно разглядываем фэшн-приданое, с которым Chanel вступает в эру Матье Блази (первый показ нового худрука увидим уже осенью!): твидовые костюмы, полупрозрачные туники и кучерявые мантии, дополненные градиентными макси-юбками, золотистыми оборками и атласными миди. Плюс дизайн-команда снабдила каноничный свадебный образ букетом из позолоченных колосков, а львиную долю луков замэтчила с кожаными ботфортами-брогами (вероятно, для петербургского кутюрного стритстайла в условиях ноябрьской хтони и хляби!).
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Chanel:
- миксуем шифоновые накидки с кружевными юбками
- носим твидовые кроп-куртки с атласными миди
- надеваем оперные перчатки под топы-халтеры
- делаем акцент на шее: от пушистых воротничков до горжеток в рюшах
- походные ботфорты — наша главная зимняя обувь
- вместо свадебного букета — пучок колосков!
Комментарии (0)