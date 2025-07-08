Chanel: как прошло кутюрное шоу в Гран-Пале?

В референсах кутюрной коллекции — нордические вайбы высокогорной Шотландии (место силы Габриэль Шанель!). Дизайн-команда предусмотрительно запаслась походными сапогами и корпусом белоснежного и бежевого твида, из которого отшила охотничьи куртки (с пушистыми воротничками!), лохматые пальто и кастлкорные накидки с вышивкой из перьев и тюля (притворяются овчиной!). Плюс умаслила верных клиентов привычными transparent-текстурами: например, шифоновыми блузами и макси-юбками из рваного тюля и гипюрового кружева.