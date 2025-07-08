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Показы и коллекции

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Chanel: как прошло кутюрное шоу в Гран-Пале?

Прощаемся с фэшн-эпохой! Дизайн-команда Chanel, доставшаяся модному дому в наследство от Виржини Виар и Карла Лагерфельда, показала свое последнее кутюрное шоу в фэшн-пространстве по мотивам салона Габриэль Шанель на 31 rue Cambon. Напоследок щедро снабдила ретроградным твидом, громоздкими силуэтами и позолоченными стейтмент-объектами (не китч из нулевых, а кутюрный y2k!).

Цветы — аут, колоски — ин!
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Архивы пресс-служб

Черное твидовое пальто, украшенное опушкой лебединого пуха

Косплеим Ферреро Роше!
Архивы пресс-служб

Косплеим Ферреро Роше!

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

В референсах кутюрной коллекции — нордические вайбы высокогорной Шотландии (место силы Габриэль Шанель!). Дизайн-команда предусмотрительно запаслась походными сапогами и корпусом белоснежного и бежевого твида, из которого отшила охотничьи куртки (с пушистыми воротничками!), лохматые пальто и кастлкорные накидки с вышивкой из перьев и тюля (притворяются овчиной!). Плюс умаслила верных клиентов привычными transparent-текстурами: например, шифоновыми блузами и макси-юбками из рваного тюля и гипюрового кружева.

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Внимательно разглядываем фэшн-приданое, с которым Chanel вступает в эру Матье Блази (первый показ нового худрука увидим уже осенью!): твидовые костюмы, полупрозрачные туники и кучерявые мантии, дополненные градиентными макси-юбками, золотистыми оборками и атласными миди. Плюс дизайн-команда снабдила каноничный свадебный образ букетом из позолоченных колосков, а львиную долю луков замэтчила с кожаными ботфортами-брогами (вероятно, для петербургского кутюрного стритстайла в условиях ноябрьской хтони и хляби!).

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Chanel:

  • миксуем шифоновые накидки с кружевными юбками
  • носим твидовые кроп-куртки с атласными миди 
  • надеваем оперные перчатки под топы-халтеры
  • делаем акцент на шее: от пушистых воротничков до горжеток в рюшах
  • походные ботфорты — наша главная зимняя обувь 
  • вместо свадебного букета — пучок колосков!
Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

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