Schiaparelli: чем удивил кутюрный показ Дэниела Розберри в Париже?

Неделя кутюра — in! В авангарде гранд-марафона — худрук Schiaparelli Дэниел Розберри, скрестивший в коллекции «Назад в будущее» межгалактические sci-fi вайбы (привет, Стэнли Кубрик и Роберт Земекис!) с матадорским шиком и арт + фэшн отсылками (от плаща «Аполлон из Версаля» Эльзы Скиапарелли до «Королевского сердца» Сальвадора Дали!).
Сандра Мюррей — суперзвезда шоу и новая муза Дэниела Розберри (украсила львиную долю эскизов показа!)
Дама во front row точно описывает наш восторг от кутюрного шоу!
Новый лук Яны Рудковской (Cinderella-кор!)
Матадор-кор (с туристическим шиком!)
То самое бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года.
В референсах — плащ «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!)
Запоминаем стайлинг-трюк: украшаем литой корсет каскадом кулонов-полумесяцев
Ласковый пляж после наводнения
В референсах — пальмовый смокинг 1936 года
Ключевые фэшн-ингредиенты кутюрного шоу Schiaparelli — сверкающий космический металлик + расписные жакеты матадоров + кастлкорные отсылки к средневековой готике (вам литые корсеты, платья-кольчуги или дарк-мейкап на базе черной помады?).
Все внимание на щедрые кутюрные референсы: помимо фирменных «глазастых» сюр-аксессуаров, Дэниел Розберри переизобретает вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года, выдает собственную версию плаща «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!), а также повторяет пальмовый смокинг 1936 года. Но главный стейтмент-хайлайт шоу — бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года.
Косуха того самого байкера со стрелки Васильевского
Доминатрикс-лук Лорен Санчес-Безос для полета на Марс
В референсах — вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года
Глазастое платье — мечта трипофоба
Корсет-седло вызывали? (Celine и Hermes, присмотритесь!)
Славик-бимбокор тут как тут
Вместо чепчика из фольги — шляпка-ваза
Без комбо леопардового жакета и капри никуда
Дарк-рюши — тренд от Schiaparelli FW'25
Вместе с серебристыми тотал-луками смело носим сверкающие кожанки (с крылышками!), леопардовые костюмы и трипофобные бодиконы. Не отказываемся от рюшей и сложносочиненных шляп, имитирующих парики. Говорим «да» горошку и дарк-тюлю и помним про важнейший зимний аксессуар — меховую шапку имени Иосифа Бродского (раздаем славик-бимбокор и делаем это красиво!).
Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с шоу Schiaparelli Haute Couture FW'25:
- без черной помады никуда
- миксуем трипофобный «глазастый» бодикон с тюлевой мантией
- это комбо: кроп-жакеты + капри
- главные цвета и паттерны — металлик (новый черный!), леопард и горошек
- носим полупрозрачные плащи на голое тело
- делаем ставку на сюр-шляпы и монструозные украшения
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