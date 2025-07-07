Schiaparelli: чем удивил кутюрный показ Дэниела Розберри в Париже?

Ключевые фэшн-ингредиенты кутюрного шоу Schiaparelli — сверкающий космический металлик + расписные жакеты матадоров + кастлкорные отсылки к средневековой готике (вам литые корсеты, платья-кольчуги или дарк-мейкап на базе черной помады?).

Все внимание на щедрые кутюрные референсы: помимо фирменных «глазастых» сюр-аксессуаров, Дэниел Розберри переизобретает вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года, выдает собственную версию плаща «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!), а также повторяет пальмовый смокинг 1936 года. Но главный стейтмент-хайлайт шоу — бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года.