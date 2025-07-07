Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Schiaparelli: чем удивил кутюрный показ Дэниела Розберри в Париже?

Неделя кутюра — in! В авангарде гранд-марафона — худрук Schiaparelli Дэниел Розберри, скрестивший в коллекции «Назад в будущее» межгалактические sci-fi вайбы (привет, Стэнли Кубрик и Роберт Земекис!) с матадорским шиком и арт + фэшн отсылками (от плаща «Аполлон из Версаля» Эльзы Скиапарелли до «Королевского сердца» Сальвадора Дали!). 

Сандра Мюррей — суперзвезда шоу и новая муза Дэниела Розберри (украсила львиную долю эскизов показа!)

Сандра Мюррей — суперзвезда шоу и новая муза Дэниела Розберри (украсила львиную долю эскизов показа!)

Дама во front row точно описывает наш восторг от кутюрного шоу!

Дама во front row точно описывает наш восторг от кутюрного шоу!

Новый лук Яны Рудковской (Cinderella-кор!)

Новый лук Яны Рудковской (Cinderella-кор!)

Матадор-кор (с туристическим шиком!)

Матадор-кор (с туристическим шиком!)

То самое бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года.

То самое бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года.

В референсах — плащ «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!)

В референсах — плащ «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!)

Запоминаем стайлинг-трюк: украшаем литой корсет каскадом кулонов-полумесяцев

Запоминаем стайлинг-трюк: украшаем литой корсет каскадом кулонов-полумесяцев

Ласковый пляж после наводнения

Ласковый пляж после наводнения

В референсах — пальмовый смокинг 1936 года

В референсах — пальмовый смокинг 1936 года

Ключевые фэшн-ингредиенты кутюрного шоу Schiaparelli — сверкающий космический металлик + расписные жакеты матадоров + кастлкорные отсылки к средневековой готике (вам литые корсеты, платья-кольчуги или дарк-мейкап на базе черной помады?).

Все внимание на щедрые кутюрные референсы: помимо фирменных «глазастых» сюр-аксессуаров, Дэниел Розберри переизобретает вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года, выдает собственную версию плаща «Аполлон из Версаля» 1938 года (черный бархат украшен летящим на колеснице Аполлоном из золотой нити, пайеток и бисера!), а также повторяет пальмовый смокинг 1936 года. Но главный стейтмент-хайлайт шоу — бьющееся сердце-кулон по мотивам рубинового «El cor reial» Сальвадора Дали из 1953 года.

Косуха того самого байкера со стрелки Васильевского

Косуха того самого байкера со стрелки Васильевского

Доминатрикс-лук Лорен Санчес-Безос для полета на Марс

Доминатрикс-лук Лорен Санчес-Безос для полета на Марс

В референсах — вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года

В референсах — вечерний наряд из осенне-зимней коллекции 1937 года

Глазастое платье — мечта трипофоба

Глазастое платье — мечта трипофоба

Корсет-седло вызывали? (Celine и Hermes, присмотритесь!)

Корсет-седло вызывали? (Celine и Hermes, присмотритесь!)

Славик-бимбокор тут как тут

Славик-бимбокор тут как тут

Вместо чепчика из фольги — шляпка-ваза

Вместо чепчика из фольги — шляпка-ваза

Без комбо леопардового жакета и капри никуда

Без комбо леопардового жакета и капри никуда

Дарк-рюши — тренд от Schiaparelli FW'25

Дарк-рюши — тренд от Schiaparelli FW'25

Вместе с серебристыми тотал-луками смело носим сверкающие кожанки (с крылышками!), леопардовые костюмы и трипофобные бодиконы. Не отказываемся от рюшей и сложносочиненных шляп, имитирующих парики. Говорим «да» горошку и дарк-тюлю и помним про важнейший зимний аксессуар — меховую шапку имени Иосифа Бродского (раздаем славик-бимбокор и делаем это красиво!). 

Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с шоу Schiaparelli Haute Couture FW'25: 

  • без черной помады никуда 
  • миксуем трипофобный «глазастый» бодикон с тюлевой мантией
  • это комбо: кроп-жакеты + капри 
  • главные цвета и паттерны — металлик (новый черный!), леопард и горошек
  • носим полупрозрачные плащи на голое тело
  • делаем ставку на сюр-шляпы и монструозные украшения
Отсылка к ретро-1960-м засчитана
Архивы пресс-служб

Отсылка к ретро-1960-м засчитана

Schiaparelli FW'25
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'25

Колье — тоже оммаж плащу «Аполлон из Версаля» 1938 года
Архивы пресс-служб

Колье — тоже оммаж плащу «Аполлон из Версаля» 1938 года

Мастхэв — мини-панье!
Архивы пресс-служб

Мастхэв — мини-панье!

Фэшн-пучки выходит на новый уровень (в виде шляпы-рюмки!)
Архивы пресс-служб

Фэшн-пучки выходит на новый уровень (в виде шляпы-рюмки!)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: