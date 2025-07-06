New Celine: как прошло дебютное шоу Майкла Райдера?

Мини-тизер стартующей (уже завтра) кутюрной недели — дебютное шоу Майкла Райдера в роли нового худрука Celine. Ученик Фиби Файло выдал образцовый микс парижского бохо-шика и ретро-сюрреализма, наделив наши гардеробы дофаминовыми скинни, кулонами-бивнями и стейтмент-платками, а it-сумку Phantom — молнией-улыбкой.
Red flag, на который мы согласны!
Мерч каретных кучеров с Невского
Стайлинг-трюк с курткой для типичного петербургского лета: когда днем +20, а вечером -20
Звездный час Кати Пушкаревой
Make кальсоны great again
Урок колорблока: красный + зеленый + белый + желтый + голубой + бежевый
Все внимание на стейтмент-ремень!
Влад Лисовец селиновского разлива
Формула сверхкоммерческой коллекции Майкла Райдера — сложносочиненный верх эры Фиби Файло + скинни-низ имени Эди Слимана + винтажный бохо-шик Чемены Камали. Вдобавок делаем фэшн-ставку на аргайл-джемперы, гранд-ремешки, богемные брюки-бананы (прямиком из 1980-х!) и яркую колористику — от алых и неоново-голубых джемперов до зеленых пиджаков и полосатых галстуков. Из обуви присматриваемся к фиолетовым лого-боксеркам (в них же заправляем брюки!).
Стейтмент-аксессуары — это база! Не выходим на улицу без солнечнозащитных очков и примеряем монструозный обвес из многослойного golden-колье, украшенного кулоном-бивнем (любимое украшение Дианы фэшн-легенды Вриланд!). Плюс косплеим лютый подиумный стайлинг: носим батякорную кожанку на поясе (акцент на пояснице!), украшаем цепями белоснежные скинни, накидываем на пальто джемпер и бережем шею, обвязываем вокруг нее колорблок-шарфик (почти как у Ротко!).
Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с подиума Celine:
- заправляем брюки в яркие боксерки
- завязываем кожанки на пояснице
- оверсайз-верх + скинни-низ
- кардиган — фэшн-альтернатива шарфу
- яркий шарф, туго завязанный на шее — тоже вариант!
- цепи — это база (в роли украшений и брючного стейтмент-обвеса)
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