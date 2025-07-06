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Показы и коллекции

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New Celine: как прошло дебютное шоу Майкла Райдера?

Мини-тизер стартующей (уже завтра) кутюрной недели — дебютное шоу Майкла Райдера в роли нового худрука Celine. Ученик Фиби Файло выдал образцовый микс парижского бохо-шика и ретро-сюрреализма, наделив наши гардеробы дофаминовыми скинни, кулонами-бивнями и стейтмент-платками, а it-сумку Phantom — молнией-улыбкой. 

Red flag, на который мы согласны!
Архивы пресс-служб

Red flag, на который мы согласны!

Мерч каретных кучеров с Невского
Архивы пресс-служб

Мерч каретных кучеров с Невского

Стайлинг-трюк с курткой для типичного петербургского лета: когда днем +20, а вечером -20
Архивы пресс-служб

Стайлинг-трюк с курткой для типичного петербургского лета: когда днем +20, а вечером -20

Звездный час Кати Пушкаревой
Архивы пресс-служб

Звездный час Кати Пушкаревой

Make кальсоны great again
Архивы пресс-служб

Make кальсоны great again

Урок колорблока: красный + зеленый + белый + желтый + голубой + бежевый
Архивы пресс-служб

Урок колорблока: красный + зеленый + белый + желтый + голубой + бежевый

Все внимание на стейтмент-ремень!
Архивы пресс-служб

Все внимание на стейтмент-ремень!

Влад Лисовец селиновского разлива
Архивы пресс-служб

Влад Лисовец селиновского разлива

Формула сверхкоммерческой коллекции Майкла Райдера — сложносочиненный верх эры Фиби Файло + скинни-низ имени Эди Слимана + винтажный бохо-шик Чемены Камали. Вдобавок делаем фэшн-ставку на аргайл-джемперы, гранд-ремешки, богемные брюки-бананы (прямиком из 1980-х!) и яркую колористику — от алых и неоново-голубых джемперов до зеленых пиджаков и полосатых галстуков. Из обуви присматриваемся к фиолетовым лого-боксеркам (в них же заправляем брюки!). 

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Мастхэв — кулон-бивень имени Дианы Вриланд
Архивы пресс-служб

Мастхэв — кулон-бивень имени Дианы Вриланд

Носки + лодочки (чтобы не натерло!)
Архивы пресс-служб

Носки + лодочки (чтобы не натерло!)

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Без горошка никуда!
Архивы пресс-служб

Без горошка никуда!

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Стейтмент-аксессуары — это база! Не выходим на улицу без солнечнозащитных очков и примеряем монструозный обвес из многослойного golden-колье, украшенного кулоном-бивнем (любимое украшение Дианы фэшн-легенды Вриланд!). Плюс косплеим лютый подиумный стайлинг: носим батякорную кожанку на поясе (акцент на пояснице!),  украшаем цепями белоснежные скинни, накидываем на пальто джемпер и бережем шею, обвязываем вокруг нее колорблок-шарфик (почти как у Ротко!). 

Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с подиума Celine:

  • заправляем брюки в яркие боксерки 
  • завязываем кожанки на пояснице
  • оверсайз-верх + скинни-низ 
  • кардиган — фэшн-альтернатива шарфу 
  • яркий шарф, туго завязанный на шее — тоже вариант!
  • цепи — это база (в роли украшений и брючного стейтмент-обвеса) 
Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

Celine SS'26
Архивы пресс-служб

Celine SS'26

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