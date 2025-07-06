New Celine: как прошло дебютное шоу Майкла Райдера?

Стейтмент-аксессуары — это база! Не выходим на улицу без солнечнозащитных очков и примеряем монструозный обвес из многослойного golden-колье, украшенного кулоном-бивнем (любимое украшение Дианы фэшн-легенды Вриланд!). Плюс косплеим лютый подиумный стайлинг: носим батякорную кожанку на поясе (акцент на пояснице!), украшаем цепями белоснежные скинни, накидываем на пальто джемпер и бережем шею, обвязываем вокруг нее колорблок-шарфик (почти как у Ротко!).

Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с подиума Celine: