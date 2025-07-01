Marc Jacobs: хайлайты кукольного показа Марка Джейкобса (куклы, бантики и ноготочки!)

Уже несколько сезонов подряд Марк Джейкобс эмпирически тестирует наше восприятие «эффекта зловещей долины», переодевая моделей (например, Алекс Консани или Дарью Родионову, открывшую шоу!) в сюрреалистичный dollcore-шик: от гигабрюк и монструозных рукавов-буфов до ретро-футуристичных подкрадулей и объемных заколок-бантиков. Плюс в новом сезоне говорит «да» гружевным платьям (в том числе многослойным сетам!), полоске и пастельным оттенкам (вам лиловый или пудровый?).