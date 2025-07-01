Marc Jacobs: хайлайты кукольного показа Марка Джейкобса (куклы, бантики и ноготочки!)

Новая фэшн-галактика в кукольной мультивселенной Марка Джейкобса (икона, которая носит километровые ноготочки и лабубу в коробке!): фирменные гротескные гиперобъемы, помноженные на викторианский шик («Бедные и несчастные» Йоргоса Лантимоса встречают «Носферату» Роберта Эггерса!) и y2k-вайбы в духе кукол Братц!
Алекс Консани раскрывает фэшн-субличность Беллы Бакстер
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Сезон брайдалкора, пощади
Дарья Родионова, открывшая шоу Marc Jacobs!
Уже видим лук на готической диве Salavat Kypere!
Уже несколько сезонов подряд Марк Джейкобс эмпирически тестирует наше восприятие «эффекта зловещей долины», переодевая моделей (например, Алекс Консани или Дарью Родионову, открывшую шоу!) в сюрреалистичный dollcore-шик: от гигабрюк и монструозных рукавов-буфов до ретро-футуристичных подкрадулей и объемных заколок-бантиков. Плюс в новом сезоне говорит «да» гружевным платьям (в том числе многослойным сетам!), полоске и пастельным оттенкам (вам лиловый или пудровый?).
Арт + фэшн луки Marc Jacobs, созданные по фэшн-канону «блаженной искусственности» (запатентован лично Марком Джейкобсом!), достойны выставляться на биеннале, но часть модных мастхэвов смело забираем в повседневный гардероб. Помимо пастельных оттенков и полоски, с усиленным восторгом носим блузы с акцентными рукавами-буфами, присматриваемся к юбкам-русалкам и полупрозрачным корсетным футлярам, а также воссоздаем на голове супрематические сюжеты при помощи заколок-бантиков!
Финализируя, вот главные стайлинг-трюки с показа Marc Jacobs:
- говорим «да» поясным сумкам-кринолинам, надевая их под сет кружевных комбинаций
- это комбо: кружевной лонгслив + юбка с гранд-воланом
- акцентные плечики — это база
- по цветам: лиловый! по паттернам: цветочки + полоска + горошек! по фэбрикс: кружево!
- без бантиков (в роли заколок и акцентного турнюра) никуда
- носим блузы и жакеты с рукавами-буфами вместе с объемными карго-брюками на низкой посадке
БОНУС: накануне шоу Марк Джейкобс явил миру новую it-bag: тоут-трюфель Cristina Bag, украшенный акцентными драпировками (помимо молнии!) и миниатюрным брелоком-ключиком.
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