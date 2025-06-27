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Показы и коллекции

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Dior: как прошел дебютный показ Джонатана Андерсона?

New Look! Модный дом Dior спасен — по крайней мере так сочли гости мужского шоу в Доме Инвалидов, которых фэшн-дебютант Джонатан Андерсон снабдил красочным альбомом живописи Жан-Батиста Шардена (его натюрморты украшали арт + фэшн пространство показа), а также щедро одарил отсылками к рококо, а также к «Опасным связям» Шодерло де Лакло и «Дракуле» Брэма Стокера (спойлер: обложки книг украсили трикотажные тоуты Dior!).

Тот самый лук от мамы на выпускной
Архивы пресс-служб

Тот самый лук от мамы на выпускной

Типичный фанат Green Day и My Chemical Romance из 2013
Архивы пресс-служб

Типичный фанат Green Day и My Chemical Romance из 2013

Шорты с дачи
Архивы пресс-служб

Шорты с дачи

Лук для самого жаркого лета в истории человечества
Архивы пресс-служб

Лук для самого жаркого лета в истории человечества

Та самая последняя засохшая зефирка в коробке
Архивы пресс-служб

Та самая последняя засохшая зефирка в коробке

Когда в школе праздник, а справка по бронхиту закрывается только через два дня
Архивы пресс-служб

Когда в школе праздник, а справка по бронхиту закрывается только через два дня 

Школьная форма в день, когда в расписании физкультура
Архивы пресс-служб

Школьная форма в день, когда в расписании физкультура

Плед с антресоли в прошлой фэшн-жизни
Архивы пресс-служб

Плед с антресоли в прошлой фэшн-жизни

Джонатан Андерсон дебютировал в Dior и сделал это красиво — превратил костюмы New Look в приталенные жакеты и карго-шорты с воланами. Плюс скрестил скейтерский спортшик с рококо (шорты украшены фалдами, как у старинного камзола + отсылка к драпировкам Dior Cyclone и La Cigale), роялкором эры Джейн Остин и викторианским шиком (читай: с дарк-академией 2010-х). Так что готовимся носить кейпы, денди-жилетки и мундиры. Плюс украшаем трикотажные преппи-пуловеры ажурными воротничками, миксуя с денимом Dior (мастхэв!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Помимо историзма и литературоцентричности коллекции Dior SS'26, фиксируем отсылки к ирландским корням Джонатана (привет, суровая шерсть и рыбацкие сандалии!) и к лукам Жан-Мишеля Баскии (галстуки завязаны по его фэшн-рецепту!). Ну а главным арт-украшением шоу стал «Натюрморт со стаканом воды и корзиной клубники» французского живописца Жан-Батиста Шардена, привезенный на показ прямиком из Лувра.

Вот главные стайлинг-трюки с показа Dior:

  • носим джинсы с мундирами и расписными денди-жилетками
  • смокинг и жилет на голое тело — ок
  • делаем акцент на шее и неистово запасаемся воротничками и галстуками
  • это комбо — биркенштоки с офискорныим брюками
  • носим шарф с бахромой в роли стейтмент-акцента (как на шее, так и на поясе — вместо кушака!)
  • подворачиваем строго одну штанину!
  • полосатые носки + бабочка!
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

И да, шоу Dior SS'26 — пример образцовой селебрити-явки (а как иначе!): от сверхнового амбассадора модного дома и звезды «Белого лотоса» Сэма Нивола до Асапа Роки в образе Баскии под руку с Рианной, неистово поднимающей демографию!

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