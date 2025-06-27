Dior: как прошел дебютный показ Джонатана Андерсона?

New Look! Модный дом Dior спасен — по крайней мере так сочли гости мужского шоу в Доме Инвалидов, которых фэшн-дебютант Джонатан Андерсон снабдил красочным альбомом живописи Жан-Батиста Шардена (его натюрморты украшали арт + фэшн пространство показа), а также щедро одарил отсылками к рококо, а также к «Опасным связям» Шодерло де Лакло и «Дракуле» Брэма Стокера (спойлер: обложки книг украсили трикотажные тоуты Dior!).
Тот самый лук от мамы на выпускной
Типичный фанат Green Day и My Chemical Romance из 2013
Шорты с дачи
Лук для самого жаркого лета в истории человечества
Та самая последняя засохшая зефирка в коробке
Когда в школе праздник, а справка по бронхиту закрывается только через два дня
Школьная форма в день, когда в расписании физкультура
Плед с антресоли в прошлой фэшн-жизни
Джонатан Андерсон дебютировал в Dior и сделал это красиво — превратил костюмы New Look в приталенные жакеты и карго-шорты с воланами. Плюс скрестил скейтерский спортшик с рококо (шорты украшены фалдами, как у старинного камзола + отсылка к драпировкам Dior Cyclone и La Cigale), роялкором эры Джейн Остин и викторианским шиком (читай: с дарк-академией 2010-х). Так что готовимся носить кейпы, денди-жилетки и мундиры. Плюс украшаем трикотажные преппи-пуловеры ажурными воротничками, миксуя с денимом Dior (мастхэв!).
Помимо историзма и литературоцентричности коллекции Dior SS'26, фиксируем отсылки к ирландским корням Джонатана (привет, суровая шерсть и рыбацкие сандалии!) и к лукам Жан-Мишеля Баскии (галстуки завязаны по его фэшн-рецепту!). Ну а главным арт-украшением шоу стал «Натюрморт со стаканом воды и корзиной клубники» французского живописца Жан-Батиста Шардена, привезенный на показ прямиком из Лувра.
Вот главные стайлинг-трюки с показа Dior:
- носим джинсы с мундирами и расписными денди-жилетками
- смокинг и жилет на голое тело — ок
- делаем акцент на шее и неистово запасаемся воротничками и галстуками
- это комбо — биркенштоки с офискорныим брюками
- носим шарф с бахромой в роли стейтмент-акцента (как на шее, так и на поясе — вместо кушака!)
- подворачиваем строго одну штанину!
- полосатые носки + бабочка!
И да, шоу Dior SS'26 — пример образцовой селебрити-явки (а как иначе!): от сверхнового амбассадора модного дома и звезды «Белого лотоса» Сэма Нивола до Асапа Роки в образе Баскии под руку с Рианной, неистово поднимающей демографию!
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