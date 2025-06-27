Dior: как прошел дебютный показ Джонатана Андерсона?

Джонатан Андерсон дебютировал в Dior и сделал это красиво — превратил костюмы New Look в приталенные жакеты и карго-шорты с воланами. Плюс скрестил скейтерский спортшик с рококо (шорты украшены фалдами, как у старинного камзола + отсылка к драпировкам Dior Cyclone и La Cigale), роялкором эры Джейн Остин и викторианским шиком (читай: с дарк-академией 2010-х). Так что готовимся носить кейпы, денди-жилетки и мундиры. Плюс украшаем трикотажные преппи-пуловеры ажурными воротничками, миксуя с денимом Dior (мастхэв!).