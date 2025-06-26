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Показы и коллекции

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Dries Van Noten без Дриса Ван Нотена: как прошло мужское шоу Джулиана Клаузнера?

Худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер (читай: фэшн-наследник пенсионера нашего сердца!) обживается во главе модного дома: во второй коллекции собственного сочинения замэтчил бонвиванские вайбы бренда (вам сибаритские кушаки, расписные саронги или шоу-бомберы в стразах?) с остромодным спортшиком — от ретро-кед до сиротских велосипедок. 

Диско-Копатыч
Архивы пресс-служб

Диско-Копатыч

Кушак — стейтмент-база Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Кушак — стейтмент-база Dries Van Noten SS'26

Flowercore-лук для прополки грядки в Фермерском дворце
Архивы пресс-служб

Flowercore-лук для прополки грядки в Фермерском дворце

«Да на даче много одежды». Одежда на даче:
Архивы пресс-служб

«Да на даче много одежды». Одежда на даче: 

Меняем офискорные брюки на саронг (ну да и что)
Архивы пресс-служб

Меняем офискорные брюки на саронг (ну да и что)

Новогодняя елка, которая укоризненно смотрит на тебя из угла комнаты в конце июня
Архивы пресс-служб

Новогодняя елка, которая укоризненно смотрит на тебя из угла комнаты в конце июня

Две полоски — хорошо, а три — лучше
Архивы пресс-служб

Две полоски — хорошо, а три — лучше

Тянем антуриум к солнцу
Архивы пресс-служб

Тянем антуриум к солнцу

Клаузнер мастеровито пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, держит в уме бонвиванские корни Dries Van Noten, за счет которых наблюдаем бум колоблок-тканей, струящихся пальто, расписных бомберов и сибаритских блуз. С другой, неистово следит за трендрепортами, благодаря которым в коллекции нашлось место пижамакорным костюмам, ультракоротким шортам, спортшик-тоутам и кедам, а также трикотажным лонгам с V-вырезом и зож-велосипедкам. В любом случае готовимся подпоясываться кушаками (поясница скажет спасибо), тренировать выносливость ног в колючих шортах-стразах (только попробуйте присесть!) и оттачивать навыки поликолористки. 

ТОП-3 цветовых сочетания с показа:

  • розовый + фиолетовый + пурпурный + зеленый + горчичный 
  • неоново-голубой + оранжевый + розовый в оттенке bubble gum + серый + бордовый
  • сиреневый + бирюзовый + бордовый + оранжевый + перламутровый
Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Никита Гнетнев для Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Никита Гнетнев для Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Что по фабрикс и дитейлз? По заветам старших Клаузнер продолжает лихо миксовать принты и фактуры: укрощает цветочные принты и вышитые пэчворк-абстракции, плюс в восторге от микса нескольких полосатых паттернов в одном луке. Не устает скрещивать кашемир и хлопок, приправляя тотал-лук шелковыми палантинами, которые уже сейчас смело забираем в женский гардероб. 

Запоминаем главные стайлинг-трюки с шоу Dries Van Noten: 

  • украшаем офисные брюки акцентным flowercore-саронгом
  • камербанды aka кушаки — база мужского гардероба
  • под широкие короткие шорты надеваем велосипедки
  • а серые футболки — под полосатые лонгсливы
  • выгуливаем под мышкой вытянутый боулинг-тоут
  • носим ремни поверх лонгслива
  • без расписной жилетки никуда
Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

Dries Van Noten SS'26
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'26

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