Dries Van Noten без Дриса Ван Нотена: как прошло мужское шоу Джулиана Клаузнера?

Клаузнер мастеровито пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, держит в уме бонвиванские корни Dries Van Noten, за счет которых наблюдаем бум колоблок-тканей, струящихся пальто, расписных бомберов и сибаритских блуз. С другой, неистово следит за трендрепортами, благодаря которым в коллекции нашлось место пижамакорным костюмам, ультракоротким шортам, спортшик-тоутам и кедам, а также трикотажным лонгам с V-вырезом и зож-велосипедкам. В любом случае готовимся подпоясываться кушаками (поясница скажет спасибо), тренировать выносливость ног в колючих шортах-стразах (только попробуйте присесть!) и оттачивать навыки поликолористки.

ТОП-3 цветовых сочетания с показа: