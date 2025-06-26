Dries Van Noten без Дриса Ван Нотена: как прошло мужское шоу Джулиана Клаузнера?

Худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер (читай: фэшн-наследник пенсионера нашего сердца!) обживается во главе модного дома: во второй коллекции собственного сочинения замэтчил бонвиванские вайбы бренда (вам сибаритские кушаки, расписные саронги или шоу-бомберы в стразах?) с остромодным спортшиком — от ретро-кед до сиротских велосипедок.
Диско-Копатыч
Кушак — стейтмент-база Dries Van Noten SS'26
Flowercore-лук для прополки грядки в Фермерском дворце
«Да на даче много одежды». Одежда на даче:
Меняем офискорные брюки на саронг (ну да и что)
Новогодняя елка, которая укоризненно смотрит на тебя из угла комнаты в конце июня
Две полоски — хорошо, а три — лучше
Тянем антуриум к солнцу
Клаузнер мастеровито пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, держит в уме бонвиванские корни Dries Van Noten, за счет которых наблюдаем бум колоблок-тканей, струящихся пальто, расписных бомберов и сибаритских блуз. С другой, неистово следит за трендрепортами, благодаря которым в коллекции нашлось место пижамакорным костюмам, ультракоротким шортам, спортшик-тоутам и кедам, а также трикотажным лонгам с V-вырезом и зож-велосипедкам. В любом случае готовимся подпоясываться кушаками (поясница скажет спасибо), тренировать выносливость ног в колючих шортах-стразах (только попробуйте присесть!) и оттачивать навыки поликолористки.
ТОП-3 цветовых сочетания с показа:
- розовый + фиолетовый + пурпурный + зеленый + горчичный
- неоново-голубой + оранжевый + розовый в оттенке bubble gum + серый + бордовый
- сиреневый + бирюзовый + бордовый + оранжевый + перламутровый
Что по фабрикс и дитейлз? По заветам старших Клаузнер продолжает лихо миксовать принты и фактуры: укрощает цветочные принты и вышитые пэчворк-абстракции, плюс в восторге от микса нескольких полосатых паттернов в одном луке. Не устает скрещивать кашемир и хлопок, приправляя тотал-лук шелковыми палантинами, которые уже сейчас смело забираем в женский гардероб.
Запоминаем главные стайлинг-трюки с шоу Dries Van Noten:
- украшаем офисные брюки акцентным flowercore-саронгом
- камербанды aka кушаки — база мужского гардероба
- под широкие короткие шорты надеваем велосипедки
- а серые футболки — под полосатые лонгсливы
- выгуливаем под мышкой вытянутый боулинг-тоут
- носим ремни поверх лонгслива
- без расписной жилетки никуда
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