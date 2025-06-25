Acne Studios: хайлайты весенне-летней коллекции Джонни Йоханссона

Мужчина версии Джонни Йоханссона — идеальный бойфренд, чей гардероб можно полностью одолжить (если вы понимаете, о чем я!) без риска затеряться в оверсайзе (и образе мальчика-тинейджера). А если серьезно, худрук Acne Studios продолжает жонглировать фэшн-составляющими маскулинности, демонстрируя их через «эклектичную и спонтанную призму». Так, Йоханссон наотрез отказывается от лишних объемов в пользу приталенного кроя — примеряем двойки с зауженными брюками и укороченным пиджаком-ципао, втискиваем скинни-джинсы в лазурные казаки (ковбой 2.0!), носим мотокуртку в качестве топа (под низ вряд ли что-то поместится) и смело забираем из женского гардероба (туше!) пушистые кардиганы и майки из полупрозрачного трикотажа.