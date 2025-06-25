Acne Studios: хайлайты весенне-летней коллекции Джонни Йоханссона

В новой коллекции креативный директор Acne Studios Джонни Йоханссон объединил бохо-шик, кантри, пижамкор и гранд под эгидой новой маскулинности.
Оверсайз — out, куцые кардиганы и приталенные двойки — in!
Запоминаем мощное фэшн-комбо: инновационный цвет olo и трендовая клетка баффало
Girlfriend-кор!
Или все-таки grandma chic?
Отказываемся от плохишей в пользу масиков-нердов (давно пора!)
Кантри все еще с нами!
Плащ-трансформер, водолазка, пижамные шорты и гольфы — идеальное летнее комбо петербуржца
Мужчина версии Джонни Йоханссона — идеальный бойфренд, чей гардероб можно полностью одолжить (если вы понимаете, о чем я!) без риска затеряться в оверсайзе (и образе мальчика-тинейджера). А если серьезно, худрук Acne Studios продолжает жонглировать фэшн-составляющими маскулинности, демонстрируя их через «эклектичную и спонтанную призму». Так, Йоханссон наотрез отказывается от лишних объемов в пользу приталенного кроя — примеряем двойки с зауженными брюками и укороченным пиджаком-ципао, втискиваем скинни-джинсы в лазурные казаки (ковбой 2.0!), носим мотокуртку в качестве топа (под низ вряд ли что-то поместится) и смело забираем из женского гардероба (туше!) пушистые кардиганы и майки из полупрозрачного трикотажа.
Клетчатый бум продолжается: виндоупейн, баффало и тартан перекочевали из женских коллекции Miu Miu, Schiaparelli, Burberry и Duran Lantink на узкие рубашки, плащи-трансформеры, укороченные брюки и кофры Acne Studios. Помимо клетки отважно внедряем в гардероб цвет: присматриваемся к лососевым зипкам, olo-топам, ультрамариновыми сетами из винила и пестрыми блузами в стиле 70-х. Главные аксессуары современного Патрика Бейтмана — очки-авиаторы и сумки-почтальонки (джинсовые, рептильные и заклепочные!). А вместо черного Cadillac Brougham он весело передвигается на ретро-мопеде (и желательно не в офис!).
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