Louis Vuitton: чем удивил Фаррелл Уильямс на мужском денди-показе в Париже?

This game doesn't kill! Худрук мужской линейки Louis Vuitton Фаррелл Уильямс играет по-крупному: сначала в качестве приглашения отправил гостям показа дайтсы (читай: в порыве фэшн-азарта!), а следом вывел моделей на совриск-подиум, созданный индийским художником Биджой Джейном по мотивам игры «Змеи и лестницы».
«Я не скучаю по 2007». Через 5 мин:
Лук на петербургское лето: пухан + шорты
Фаррелл Уильямс на личном примере доказывает, что мужские ультракороткие шорты — very in
Вслед за Prada Фаррелл Уильямс возвращает нам свитеры с кисточками
Зумер, который с обедененного перерыва решил уйти в поход и не вернуться
Тема Met Gala 2025 aka блэк-дендизм раскрыта
Вместо брюк — пижамные шорты, вместо пиджака — флиска
Фиксируем триумфальный камбэк макинтошей
На шоу Louis Vuitton SS'26 Фаррелл Уильямс щедро развивает тему блэк-дендизма, начатую еще на Met Gala (а как иначе, когда во front row собрались Jay Z с квин Би и Спайк Ли!): переодевает мужчин в песочные костюмные двойки, в широкие брюки с драпировками, а также возвращает из фэшн-небытия олдскульные макинтоши. Плюс дополняет луки индийским фэшн-шиком и скрещивает офискор с аутдором — запросто миксует смокинги и брюки-парашюты, а флиски вручает в пару к брюкам со стрелками.
Важно! По итогу показов Prada, Saint Laurent и Loui Vuitton наблюдаем мощный тренд на укороченные мужские шорты — вместе с ними забираем в гардероб яркие пуховики и рубашки, а также преппи-свитеры с кисточками.
Бежевый папа
Взрослый фэшн-лук для фанатов макарон в виде животных
Вслед за Джонатаном Андерсоном (читай: год спустя) Louis Vuitton говорит «да» брюкам в драпировках
Все внимание на асимметричные лацканы (кажется, мы только что видели это у Prada)
Пухан-матрас хорош
Джинсовые ворквир-комбинезоны все еще с нами (как и градиент)
Ветровки уважаем
Эрик Ильин доказывает, что тренд «две сумки в одни руки» все еще с нами
Надеть трикотажное поло на полосатую рубашку — хорошо, а лучше — еще взять к луку спиди-тоут в цацках
Из паттернов не отказываемся от фирменной шашечки дамьер и клеткокора, вдобавок смело присматриваемся к матрасной полоске — носим с ней и пальто, и рубашки, шорты. И да, пижамакор все еще с нами — носим домашние шорты далеко за пределами кухонных зумов!
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Louis Vuitton:
- надеваем трикотажное поло поверх офискорной рубашки
- black-tie смокинг сочетаем с аутдорными брюками
- вайбовую флиску мэтчим с деловым костюмом, а спальные шорты — с важными пиджаками
- лучшая it-bag — походный рюкзак и бимбо-сундук
- берем две сумки в одни руки — да, до сих пор
- примеряем клетчатый шарф под клетчатый бомбер
- это комбо: пуховик + шорты (особенно в Петербурге!)
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