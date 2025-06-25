Louis Vuitton: чем удивил Фаррелл Уильямс на мужском денди-показе в Париже?

На шоу Louis Vuitton SS'26 Фаррелл Уильямс щедро развивает тему блэк-дендизма, начатую еще на Met Gala (а как иначе, когда во front row собрались Jay Z с квин Би и Спайк Ли!): переодевает мужчин в песочные костюмные двойки, в широкие брюки с драпировками, а также возвращает из фэшн-небытия олдскульные макинтоши. Плюс дополняет луки индийским фэшн-шиком и скрещивает офискор с аутдором — запросто миксует смокинги и брюки-парашюты, а флиски вручает в пару к брюкам со стрелками.

Важно! По итогу показов Prada, Saint Laurent и Loui Vuitton наблюдаем мощный тренд на укороченные мужские шорты — вместе с ними забираем в гардероб яркие пуховики и рубашки, а также преппи-свитеры с кисточками.