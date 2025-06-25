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Показы и коллекции

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Louis Vuitton: чем удивил Фаррелл Уильямс на мужском денди-показе в Париже?

This game doesn't kill! Худрук мужской линейки Louis Vuitton Фаррелл Уильямс играет по-крупному: сначала в качестве приглашения отправил гостям показа дайтсы (читай: в порыве фэшн-азарта!), а следом вывел моделей на совриск-подиум, созданный индийским художником Биджой Джейном по мотивам игры «Змеи и лестницы».

«Я не скучаю по 2007». Через 5 мин:
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«Я не скучаю по 2007». Через 5 мин:

Лук на петербургское лето: пухан + шорты
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Лук на петербургское лето: пухан + шорты

Фаррелл Уильямс на личном примере доказывает, что мужские ультракороткие шорты — very in
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Фаррелл Уильямс на личном примере доказывает, что мужские ультракороткие шорты — very in

Вслед за Prada Фаррелл Уильямс возвращает нам свитеры с кисточками
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Вслед за Prada Фаррелл Уильямс возвращает нам свитеры с кисточками

Зумер, который с обедененного перерыва решил уйти в поход и не вернуться
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Зумер, который с обедененного перерыва решил уйти в поход и не вернуться

Тема Met Gala 2025 aka блэк-дендизм раскрыта
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Тема Met Gala 2025 aka блэк-дендизм раскрыта

Вместо брюк — пижамные шорты, вместо пиджака — флиска
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Вместо брюк — пижамные шорты, вместо пиджака — флиска

Фиксируем триумфальный камбэк макинтошей
Архивы пресс-служб

Фиксируем триумфальный камбэк макинтошей

Архивы пресс-служб

На шоу Louis Vuitton SS'26 Фаррелл Уильямс щедро развивает тему блэк-дендизма, начатую еще на Met Gala (а как иначе, когда во front row собрались Jay Z с квин Би и Спайк Ли!): переодевает мужчин в песочные костюмные двойки, в широкие брюки с драпировками, а также возвращает из фэшн-небытия олдскульные макинтоши. Плюс дополняет луки индийским фэшн-шиком и скрещивает офискор с аутдором — запросто миксует смокинги и брюки-парашюты, а флиски вручает в пару к брюкам со стрелками.

Важно! По итогу показов Prada, Saint Laurent и Loui Vuitton наблюдаем мощный тренд на укороченные мужские шорты — вместе с ними забираем в гардероб яркие пуховики и рубашки, а также преппи-свитеры с кисточками.

Бежевый папа
Архивы пресс-служб

Бежевый папа

Взрослый фэшн-лук для фанатов макарон в виде животных
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Взрослый фэшн-лук для фанатов макарон в виде животных

Вслед за Джонатаном Андерсоном (читай: год спустя) Louis Vuitton говорит «да» брюкам в драпировках
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Вслед за Джонатаном Андерсоном (читай: год спустя) Louis Vuitton говорит «да» брюкам в драпировках

Все внимание на асимметричные лацканы (кажется, мы только что видели это у Prada)
Архивы пресс-служб

Все внимание на асимметричные лацканы (кажется, мы только что видели это у Prada) 

Пухан-матрас хорош
Архивы пресс-служб

Пухан-матрас хорош

Джинсовые ворквир-комбинезоны все еще с нами (как и градиент)
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Джинсовые ворквир-комбинезоны все еще с нами (как и градиент)

Ветровки уважаем
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Ветровки уважаем 

Эрик Ильин доказывает, что тренд «две сумки в одни руки» все еще с нами
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Эрик Ильин доказывает, что тренд «две сумки в одни руки» все еще с нами

Надеть трикотажное поло на полосатую рубашку — хорошо, а лучше — еще взять к луку спиди-тоут в цацках
Архивы пресс-служб

Надеть трикотажное поло на полосатую рубашку — хорошо, а лучше — еще взять к луку спиди-тоут в цацках

Из паттернов не отказываемся от фирменной шашечки дамьер и клеткокора, вдобавок смело присматриваемся к матрасной полоске — носим с ней и пальто, и рубашки, шорты. И да, пижамакор все еще с нами — носим домашние шорты далеко за пределами кухонных зумов! 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Louis Vuitton:

  • надеваем трикотажное поло поверх офискорной рубашки 
  • black-tie смокинг сочетаем с аутдорными брюками
  • вайбовую флиску мэтчим с деловым костюмом, а спальные шорты — с важными пиджаками
  • лучшая it-bag — походный рюкзак и бимбо-сундук
  • берем две сумки в одни руки — да, до сих пор 
  • примеряем клетчатый шарф под клетчатый бомбер
  • это комбо: пуховик + шорты (особенно в Петербурге!) 
Тот самый темщик с карабином из бильярдной
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Тот самый темщик с карабином из бильярдной

Это комбо: кожаный бомбер + полосатый галстук
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Это комбо: кожаный бомбер + полосатый галстук

Поддерживаем тренд на даблбэггинг и меняем пиджак на софткорную флиску
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Поддерживаем тренд на даблбэггинг и меняем пиджак на софткорную флиску

Потомок анорака Пети из «Питер FM»
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Потомок анорака Пети из «Питер FM»

Это комбо: клетчатый бомбер + аутдор-брюки
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Это комбо: клетчатый бомбер + аутдор-брюки

Не хватает только Лабубу
Архивы пресс-служб

Не хватает только Лабубу

Полосатый бонвиванский костюм — ин
Архивы пресс-служб

Полосатый бонвиванский костюм — ин

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