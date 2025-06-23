Prada: как прошел показ мужской коллекции Миуччи Прада и Рафа Симонса?

Футуристичный офискор в комбо с ретро-спортшиком — база новой мужской коллекции Prada SS’26, в которой Миучча Прада и Раф Симонс замэтчили белые воротники с олимпийками, дофаминовыми колорблок-джемперами и шляпами из взлохмаченной рафии!
Свитеры-циновки с кисточками — in!
Миксуем блузы в уорхолловских цветах со спортивками в лампасах!
Двубортнй костюм + олимпийка (когда еще в офисе, а через пять минут тренировка в спортзале)
Походный рюкзак — главная it-bag лета 2026 по версии Prada
Спортивный тотал-лук — тоже вариант
Все внимание на острый воротничок!
Лук по мотивам зумов в ковиде: офискорные брюки — хорошо, а спальные шорты-блумерсы — лучше
Мужская версия наношорт Miu Miu
Великий фэшн-дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса переодевает мужчин в блумерсы, уорхолловские цветочные блузы, свитеры с кисточками и эполетами, а также в туфли-гибриды: например, в лоферы с открытым мысом. В роли it-bag — походный рюкзак, а в качестве стейтмент-аксессуара — взъерошенная шляпка-ведерко!
«Это была самая простая коллекция, которую я когда-либо создавала. Все получилось идеально», — отмечает Миучча Прада. «Все далось удивительно легко. Мы хотели, чтобы все выглядело по-человечески — в пропорциях, в свете, в ощущении свежести и цвете. Поэтому, когда мы начали собирать коллекцию, процесс оказался одним из самых простых в моей жизни», — солидарен Раф Симонс.
Мастхэв коллекции — пастельные корпоративные брюки, которые смело комбинируем с ретро-макинтошами (преппи!) и спортивными рашгардами. Плюс достаем из фэшн-архивов плимсоллы на резиновой подошве (читай: олдскульные вансы!) и биколорные мокасины. И да, не отказываемся от вьетнамок, которые будут с нами как минимум до осени 2026!
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Prada:
- носим спортивный костюм с двубортных пиджаком, закатав рукава до локтей
- надеваем по несколько кожаных колец за раз
- спортивки с лампасами — снова in!
- все внимание на воротнички — один прячем в джемпер, другим выгуливаем напоказ!
- рюкзаки и походные сумки — лучшая it-bag
- вьетнамки, плимсоллы, мокасины и туфли-гибриды — главные обувные хиты
- лучший офискорный лук — белоснежная рубашка + бадлон + блумерсы
Запоминаем ключевый колорблок-сочетания Prada SS'26!
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