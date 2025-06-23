Prada: как прошел показ мужской коллекции Миуччи Прада и Рафа Симонса?

Великий фэшн-дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса переодевает мужчин в блумерсы, уорхолловские цветочные блузы, свитеры с кисточками и эполетами, а также в туфли-гибриды: например, в лоферы с открытым мысом. В роли it-bag — походный рюкзак, а в качестве стейтмент-аксессуара — взъерошенная шляпка-ведерко!

«Это была самая простая коллекция, которую я когда-либо создавала. Все получилось идеально», — отмечает Миучча Прада. «Все далось удивительно легко. Мы хотели, чтобы все выглядело по-человечески — в пропорциях, в свете, в ощущении свежести и цвете. Поэтому, когда мы начали собирать коллекцию, процесс оказался одним из самых простых в моей жизни», — солидарен Раф Симонс.