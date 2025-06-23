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Показы и коллекции

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Prada: как прошел показ мужской коллекции Миуччи Прада и Рафа Симонса?

Футуристичный офискор в комбо с ретро-спортшиком — база новой мужской коллекции Prada SS’26, в которой  Миучча Прада и Раф Симонс замэтчили белые воротники с олимпийками, дофаминовыми колорблок-джемперами и шляпами из взлохмаченной рафии!

Свитеры-циновки с кисточками — in!
Архивы пресс-служб

Свитеры-циновки с кисточками — in!

Миксуем блузы в уорхолловских цветах со спортивками в лампасах!
Архивы пресс-служб

Миксуем блузы в уорхолловских цветах со спортивками в лампасах!

Двубортнй костюм + олимпийка (когда еще в офисе, а через пять минут тренировка в спортзале)
Архивы пресс-служб

Двубортнй костюм + олимпийка (когда еще в офисе, а через пять минут тренировка в спортзале)

Походный рюкзак — главная it-bag лета 2026 по версии Prada
Архивы пресс-служб

Походный рюкзак — главная it-bag лета 2026 по версии Prada 

Спортивный тотал-лук — тоже вариант
Архивы пресс-служб

Спортивный тотал-лук — тоже вариант

Все внимание на острый воротничок!
Архивы пресс-служб

Все внимание на острый воротничок!

Лук по мотивам зумов в ковиде: офискорные брюки — хорошо, а спальные шорты-блумерсы — лучше
Архивы пресс-служб

Лук по мотивам зумов в ковиде: офискорные брюки — хорошо, а спальные шорты-блумерсы — лучше

Мужская версия наношорт Miu Miu
Архивы пресс-служб

Мужская версия наношорт Miu Miu

Великий фэшн-дуэт Миуччи Прада и Рафа Симонса переодевает мужчин в блумерсы, уорхолловские цветочные блузы, свитеры с кисточками и эполетами, а также в туфли-гибриды: например, в лоферы с открытым мысом. В роли it-bag — походный рюкзак, а в качестве стейтмент-аксессуара — взъерошенная шляпка-ведерко!

«Это была самая простая коллекция, которую я когда-либо создавала. Все получилось идеально», — отмечает Миучча Прада. «Все далось удивительно легко. Мы хотели, чтобы все выглядело по-человечески — в пропорциях, в свете, в ощущении свежести и цвете. Поэтому, когда мы начали собирать коллекцию, процесс оказался одним из самых простых в моей жизни», — солидарен Раф Симонс. 

Наш лук в Комарово на недельке до второго
Архивы пресс-служб

Наш лук в Комарово на недельке до второго

Колорблок-ромашки уважаем
Архивы пресс-служб

Колорблок-ромашки уважаем

Из Лахты прямиком на Ласковый пляж
Архивы пресс-служб

Из Лахты прямиком на Ласковый пляж

Это комбо: спортивный костюм + макинтош
Архивы пресс-служб

Это комбо: спортивный костюм + макинтош

Скучали по вансам?
Архивы пресс-служб

Скучали по вансам?

Темщик с Апрашки
Архивы пресс-служб

Темщик с Апрашки

Красный макинтош — стейтмент-мастхэв шоу!
Архивы пресс-служб

Красный макинтош — стейтмент-мастхэв шоу!

50 оттенков офискорного голубого
Архивы пресс-служб

50 оттенков офискорного голубого

Мастхэв коллекции — пастельные корпоративные брюки, которые смело комбинируем с ретро-макинтошами (преппи!) и спортивными рашгардами. Плюс достаем из фэшн-архивов плимсоллы на резиновой подошве (читай: олдскульные вансы!) и биколорные мокасины. И да, не отказываемся от вьетнамок, которые будут с нами как минимум до осени 2026!

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Prada:

  • носим спортивный костюм с двубортных пиджаком, закатав рукава до локтей
  • надеваем по несколько кожаных колец за раз
  • спортивки с лампасами — снова in!
  • все внимание на воротнички — один прячем в джемпер, другим выгуливаем напоказ!
  • рюкзаки и походные сумки — лучшая it-bag
  • вьетнамки, плимсоллы, мокасины и туфли-гибриды — главные обувные хиты
  • лучший офискорный лук — белоснежная рубашка + бадлон + блумерсы

Запоминаем ключевый колорблок-сочетания Prada SS'26!

Неоново-голубой + фиолетовый + красный

Неоново-голубой + фиолетовый + красный

Либо неоново-голубой + ментоловый + шоколадный

Либо неоново-голубой + ментоловый + шоколадный

Розовый + горчичный + терракотовый

Розовый + горчичный + терракотовый

Ярко-зеленый + болотный

Ярко-зеленый + болотный

Желтый + пудровый + бордовый

Желтый + пудровый + бордовый

Горчичный + желтый

Горчичный + желтый

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