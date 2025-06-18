Алеся Кафельникова и Катя Лецкая — главные героини циркового круиза Ulyana Sergeenko

Команда бренда не первый раз обращается к цирковой эстетике — мотив круизного дропа был задан кутюрной коллекцией. За съемку лукбука отвечала Нателла Киселева (в портфолио — работы для GQ, Harper's Bazaar и Elle!), а за стайлинг драматичных дождевиков, микро-шортов и корсетов — Виктория Секриер (сотрудничала с Vogue, Louis Vuitton и Dazed!). «Бабетты» в духе Брижит Бардо — дело рук Константина Кочегова, а ретро-мейк создавала Мария Яковлева.