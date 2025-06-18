Алеся Кафельникова и Катя Лецкая — главные героини циркового круиза Ulyana Sergeenko

Рассматриваем лукбук круизной коллекции Ulyana Serheenko, посвященной цирковой ретро-эстетике, и показываем (эксклюзивно!) бэкстейдж со съемки.
В новой круизной коллекции Ульяна Сергеенко поженила асимметричные tavern wench юбки с плечистыми комбинезонами в духе 1980-х, а pin-up сеты с мини-юбками и бра из 1940-х — с театральными перчатками из голливудских 1930-х и экстравагантной «Бабеттой» из 1960-х. Эклектичный симбиоз стилей и эпох первыми примерили модели Алеся Кафельникова и Катя Лецкая, а результат запечатлели в декорация цирковой арены.
Команда бренда не первый раз обращается к цирковой эстетике — мотив круизного дропа был задан кутюрной коллекцией. За съемку лукбука отвечала Нателла Киселева (в портфолио — работы для GQ, Harper's Bazaar и Elle!), а за стайлинг драматичных дождевиков, микро-шортов и корсетов — Виктория Секриер (сотрудничала с Vogue, Louis Vuitton и Dazed!). «Бабетты» в духе Брижит Бардо — дело рук Константина Кочегова, а ретро-мейк создавала Мария Яковлева.
Ульяна Сергеенко, фаундер и креативный директор Ulyana Sergeenko
Цирк — удивительное пространство вне времени, где стираются границы и возможно все. Это очень яркая и многогранная тема, позволяющая смешивать стили и экспериментировать. Дом Ulyana Sergeenko сейчас активно развивается, в том числе мы расширяем палитру наших эстетических кодов. ДНК Дома должно пополняться и совершенствоваться. В этом смысле, тема цирка — идеальная лаборатория стилей.
Помимо узнаваемых фэшн-кодов Дома (от феминных платьев с акцентной линией плеча до топов с рукавами-буфами) увидели платье-плащ из алой органзы, напоминающие кулисы пышные юбки из тафты, полосатые костюмы в духе трико цирковых силачей и ретро-бра, вдохновленные бельем середины XX века. А главным мотивом коллекции стали очаровательные принты: воздушная гимнастка с плюмажем из перьев, симпатичный кот с барабаном и кролик в цирковом трико.
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