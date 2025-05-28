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Показы и коллекции

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Dior: как прошел прощальный (скорее всего!) показ Марии Грации Кьюри?

Пока фэшн-индустрия томится в ожидании прихода Джонатана Андерсона в Dior (дизайнер уже возглавил мужскую линейку, а слухи о его назначении во главе всего модного дома не утихают уже несколько месяцев!), действующий креативный директор Мария Грация Кьюри собрала Dior-коммьюнити на римской вилле Альбани в честь круизного и кутюрного показа (два в одном!), как будто бы спев свою лебединую песню (судя по громкости и продолжительности аплодисментов в финале шоу!). 

Легким движением руки Мария Грация Кьюри превращает смокинг в платье-халтер (тейлоринг-деконструкция) на модели Алене Саламатиной
Архивы пресс-служб

Легким движением руки Мария Грация Кьюри превращает смокинг в платье-халтер (тейлоринг-деконструкция) на модели Алене Саламатиной 

Носим черный кожаный плащ на голое тело, а бежевый тренч Dior — на полупрозрачное polka dot платье
Архивы пресс-служб

Носим черный кожаный плащ на голое тело, а бежевый тренч Dior — на полупрозрачное polka dot платье 

Круизная коллекция без меха в 2026 году — время на ветер
Архивы пресс-служб

Круизная коллекция без меха в 2026 году — время на ветер

Ультрафеминная версия смокинг-тройки
Архивы пресс-служб

Ультрафеминная версия смокинг-тройки

Кейп — это база
Архивы пресс-служб

Кейп — это база

Галстук хорошо, а бриджертоновское жабо — лучше!
Архивы пресс-служб

Галстук хорошо, а бриджертоновское жабо — лучше!

Нам срочно нужны очки-бабочки
Архивы пресс-служб

Нам срочно нужны очки-бабочки

Мария Грация Кьюри обожает не только кружевные повязки на глаза, но и черный бархат — тема была подробнее раскрыта на тюдоровском шоу Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Мария Грация Кьюри обожает не только кружевные повязки на глаза, но и черный бархат — тема была подробнее раскрыта на тюдоровском шоу Dior Resort 2025 в Шотландии

В референсах итальяноцентричного шоу (49 круизных образов VS 31 кутюрный «Bella Confusion») — кинохронотоп Федерико Феллини, образы фэшн-дивы Мими Печчи-Блант и работы итальянского совриск-художника Пьетро Руффо. Под музыку британского композитора Оливера Коутса (в живом исполнении оркестра Sinfonietta!) модели показали фирменные greatest hits Кьюри — от кейпов из черного кружева и кружевных макси-футляров до мотокорных курток и нарядов, притворяющихся античными тогами (спасибо технике trompe l'oeil!).

Платье-панцирь с птеругами из пайеток в технике trompe l'oeil заказывали? Античность — кутюрный краш Марии Грации Кьюри (посвятила эпохе коллекцию
Архивы пресс-служб

Платье-панцирь с птеругами из пайеток в технике trompe l'oeil заказывали? Античность — кутюрный краш Марии Грации Кьюри (посвятила эпохе коллекцию Dior Haute Couture FW'24!)

Обувные гибриды — супертренд, тем более балетки, помноженные на легионерские сандалии!
Архивы пресс-служб

Обувные гибриды — супертренд, тем более балетки, помноженные на легионерские сандалии!

Мидаскор! Сона Дамзина в сверкающем платье-пластине
Архивы пресс-служб

Мидаскор! Сона Дамзина в сверкающем платье-пластине 

Не кружевная штора, а платье Dior
Архивы пресс-служб

Не кружевная штора, а платье Dior

Все внимание на кружевные ботфорты (и алые пуговки-ягодки)
Архивы пресс-служб

Все внимание на кружевные ботфорты (и алые пуговки-ягодки)

Мотокорные куртки, перекочевавшие на подиум из коллекции Dior FW'25
Архивы пресс-служб

Мотокорные куртки, перекочевавшие на подиум из коллекции Dior FW'25

Без готик-декадентского будуаркора никуда
Архивы пресс-служб

Без готик-декадентского будуаркора никуда

Ана Россолович в расписном платье-пасторали (оммаж увлечению Марии Грации Кьюри Ткачеством!)
Архивы пресс-служб

Ана Россолович в расписном платье-пасторали (оммаж увлечению Марии Грации Кьюри Ткачеством!)

Несмотря на строжайший (почти школьный!) фэшн-дресс-код «женщины в белом, мужчины в черном (оммаж вечерам Le Bal Blanc Мими Печчи-Блант!), во front row проводить Марию Грацию Кьюри собрались Карла Соццани, Натали Портман, Дева Кассель, Анна Делло Руссо и даже мэр Рима Роберто Гуальтьери.

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