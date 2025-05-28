Dior: как прошел прощальный (скорее всего!) показ Марии Грации Кьюри?

Пока фэшн-индустрия томится в ожидании прихода Джонатана Андерсона в Dior (дизайнер уже возглавил мужскую линейку, а слухи о его назначении во главе всего модного дома не утихают уже несколько месяцев!), действующий креативный директор Мария Грация Кьюри собрала Dior-коммьюнити на римской вилле Альбани в честь круизного и кутюрного показа (два в одном!), как будто бы спев свою лебединую песню (судя по громкости и продолжительности аплодисментов в финале шоу!).
Легким движением руки Мария Грация Кьюри превращает смокинг в платье-халтер (тейлоринг-деконструкция) на модели Алене Саламатиной
Носим черный кожаный плащ на голое тело, а бежевый тренч Dior — на полупрозрачное polka dot платье
Круизная коллекция без меха в 2026 году — время на ветер
Ультрафеминная версия смокинг-тройки
Кейп — это база
Галстук хорошо, а бриджертоновское жабо — лучше!
Нам срочно нужны очки-бабочки
Мария Грация Кьюри обожает не только кружевные повязки на глаза, но и черный бархат — тема была подробнее раскрыта на тюдоровском шоу Dior Resort 2025 в Шотландии
В референсах итальяноцентричного шоу (49 круизных образов VS 31 кутюрный «Bella Confusion») — кинохронотоп Федерико Феллини, образы фэшн-дивы Мими Печчи-Блант и работы итальянского совриск-художника Пьетро Руффо. Под музыку британского композитора Оливера Коутса (в живом исполнении оркестра Sinfonietta!) модели показали фирменные greatest hits Кьюри — от кейпов из черного кружева и кружевных макси-футляров до мотокорных курток и нарядов, притворяющихся античными тогами (спасибо технике trompe l'oeil!).
Платье-панцирь с птеругами из пайеток в технике trompe l'oeil заказывали? Античность — кутюрный краш Марии Грации Кьюри (посвятила эпохе коллекцию Dior Haute Couture FW'24!)
Обувные гибриды — супертренд, тем более балетки, помноженные на легионерские сандалии!
Мидаскор! Сона Дамзина в сверкающем платье-пластине
Не кружевная штора, а платье Dior
Все внимание на кружевные ботфорты (и алые пуговки-ягодки)
Мотокорные куртки, перекочевавшие на подиум из коллекции Dior FW'25
Без готик-декадентского будуаркора никуда
Ана Россолович в расписном платье-пасторали (оммаж увлечению Марии Грации Кьюри Ткачеством!)
Несмотря на строжайший (почти школьный!) фэшн-дресс-код «женщины в белом, мужчины в черном (оммаж вечерам Le Bal Blanc Мими Печчи-Блант!), во front row
проводить Марию Грацию Кьюри собрались Карла Соццани, Натали Портман, Дева Кассель, Анна Делло Руссо и даже мэр Рима Роберто Гуальтьери.
Комментарии (0)