Dior: как прошел прощальный (скорее всего!) показ Марии Грации Кьюри?

Пока фэшн-индустрия томится в ожидании прихода Джонатана Андерсона в Dior (дизайнер уже возглавил мужскую линейку, а слухи о его назначении во главе всего модного дома не утихают уже несколько месяцев!), действующий креативный директор Мария Грация Кьюри собрала Dior-коммьюнити на римской вилле Альбани в честь круизного и кутюрного показа (два в одном!), как будто бы спев свою лебединую песню (судя по громкости и продолжительности аплодисментов в финале шоу!).