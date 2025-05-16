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Показы и коллекции

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Как прошел круизный показ Gucci в флорентийском Палаццо Сеттиманни?

Бохо-шик, олдмани-мех, хайповые авиаторы и greatest Gucci hits: дизайн-команда Gucci провела круизное шоу во флорентийском Палаццо Сеттиманни (первая фабрика модного дома, а сейчас — культовый архив!). 

Ультрамариновые ретро-блузы с акцентным бантиком — in!
Архивы пресс-служб

Ультрамариновые ретро-блузы с акцентным бантиком — in!

Это комбо: парчовая куртка с меховым воротником + длинносые слингбэки (Том Форд встречает Энтони Ваккарелло!)
Архивы пресс-служб

Это комбо: парчовая куртка с меховым воротником + длинносые слингбэки (Том Форд встречает Энтони Ваккарелло!)

По итогу последних сезонов готовы признать: свиферы — не мастхэв, а база!
Архивы пресс-служб

По итогу последних сезонов готовы признать: свиферы — не мастхэв, а база!

Один из главных hot-айтемов показа — цветные бархатные скинни (берем!). А главный стейтмент-аксессуар — цепные сумки
Архивы пресс-служб

Один из главных hot-айтемов показа — цветные бархатные скинни (берем!). А главный стейтмент-аксессуар — цепные сумки

Нам это надо — (псевдо)горностаевая шуба
Архивы пресс-служб

Нам это надо — (псевдо)горностаевая шуба

Учимся у Gucci искусству purple-колорблока
Архивы пресс-служб

Учимся у Gucci искусству purple-колорблока

Вы не ждали, а они тут как тут — гипюровые юбки-карандаши
Архивы пресс-служб

Вы не ждали, а они тут как тут — гипюровые юбки-карандаши

Печаль из «Головоломки»
Архивы пресс-служб

Печаль из «Головоломки»

Запоминаем цветовое комбо: серебряный металлик + бирюзовый
Архивы пресс-служб

Запоминаем цветовое комбо: серебряный металлик + бирюзовый

В главных ролях последней коллекции Gucci перед приходом Демны и Ренаты Литвиновой — (псевдо)горностаевые шубы, ретро-блузы прямиком из 1980-х, а еще жаккардовые юбки-карандаши, пестрые велюровые скинни-брюки, остромодные куртки с меховой отделкой, авиаторы и свиферы (не опять, а снова!), в которых модели прошагали по площади Santo Spirito под бонвиванский трек «Selenge» Селин Дессберг. 

ВАЖНО! Фиксируем триумфальное возращение оттенка Shocking pink на подиум (никакой пастели, только неоновый хардкор!).

Вот это камбэк — оттенок Shocking pink!
Архивы пресс-служб

Вот это камбэк — оттенок Shocking pink!

Джози Паккард в фэшн-галактике Gucci
Архивы пресс-служб

Джози Паккард в фэшн-галактике Gucci

Миксуем полупрозрачные ткани с бахромой и делаем это красиво
Архивы пресс-служб

Миксуем полупрозрачные ткани с бахромой и делаем это красиво

Бохо-шик в исполнении Gucci: ворсистая шуба + авиаторы + пижамкорные брюки + пастельные мокасины
Архивы пресс-служб

Бохо-шик в исполнении Gucci: ворсистая шуба + авиаторы + пижамкорные брюки + пастельные мокасины

Это комбо: шуба + полупрозрачное кружево
Архивы пресс-служб

Это комбо: шуба + полупрозрачное кружево

Тотал-кружевной образ — тоже вариант
Архивы пресс-служб

Тотал-кружевной образ — тоже вариант

В новом сезоне не отказываемся от батякорных курток
Архивы пресс-служб

В новом сезоне не отказываемся от батякорных курток

Стервеллу Де Виль вызывали?
Архивы пресс-служб

Стервеллу Де Виль вызывали?

Кэрри Брэдшоу из 1982 года
Архивы пресс-служб

Кэрри Брэдшоу из 1982 года

Запоминаем главные бохо-комбо — смело выгуливаем шубу (да, даже летом — мы же в Петербурге!) вместе с полупрозрачным кружевом и атласными босоножками. Из паттернов говорим «да» офискорной полоске, цветочным принтам и polka dot, плюс достаем из фэшн-архивов гипюровые юбки-карандаши (скажите спасибо, что не маранты). И да, фиксируем: дизайн-артель Gucci (в подиумном альянсе со стилисткой Сюзан Коллер!) настойчиво переодевает нас в скинни-брюки!

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