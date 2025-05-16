Как прошел круизный показ Gucci в флорентийском Палаццо Сеттиманни?

Запоминаем главные бохо-комбо — смело выгуливаем шубу (да, даже летом — мы же в Петербурге!) вместе с полупрозрачным кружевом и атласными босоножками. Из паттернов говорим «да» офискорной полоске, цветочным принтам и polka dot, плюс достаем из фэшн-архивов гипюровые юбки-карандаши (скажите спасибо, что не маранты). И да, фиксируем: дизайн-артель Gucci (в подиумном альянсе со стилисткой Сюзан Коллер!) настойчиво переодевает нас в скинни-брюки!