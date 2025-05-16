Как прошел круизный показ Gucci в флорентийском Палаццо Сеттиманни?

Бохо-шик, олдмани-мех, хайповые авиаторы и greatest Gucci hits: дизайн-команда Gucci провела круизное шоу во флорентийском Палаццо Сеттиманни (первая фабрика модного дома, а сейчас — культовый архив!).
Ультрамариновые ретро-блузы с акцентным бантиком — in!
Это комбо: парчовая куртка с меховым воротником + длинносые слингбэки (Том Форд встречает Энтони Ваккарелло!)
По итогу последних сезонов готовы признать: свиферы — не мастхэв, а база!
Один из главных hot-айтемов показа — цветные бархатные скинни (берем!). А главный стейтмент-аксессуар — цепные сумки
Нам это надо — (псевдо)горностаевая шуба
Учимся у Gucci искусству purple-колорблока
Вы не ждали, а они тут как тут — гипюровые юбки-карандаши
Печаль из «Головоломки»
Запоминаем цветовое комбо: серебряный металлик + бирюзовый
В главных ролях последней коллекции Gucci перед приходом Демны
и Ренаты Литвиновой — (псевдо)горностаевые шубы, ретро-блузы прямиком из 1980-х, а еще жаккардовые юбки-карандаши, пестрые велюровые скинни-брюки, остромодные куртки с меховой отделкой, авиаторы и свиферы (не опять, а снова!), в которых модели прошагали по площади Santo Spirito под бонвиванский трек «Selenge» Селин Дессберг.
ВАЖНО! Фиксируем триумфальное возращение оттенка Shocking pink на подиум (никакой пастели, только неоновый хардкор!).
Вот это камбэк — оттенок Shocking pink!
Джози Паккард в фэшн-галактике Gucci
Миксуем полупрозрачные ткани с бахромой и делаем это красиво
Бохо-шик в исполнении Gucci: ворсистая шуба + авиаторы + пижамкорные брюки + пастельные мокасины
Это комбо: шуба + полупрозрачное кружево
Тотал-кружевной образ — тоже вариант
В новом сезоне не отказываемся от батякорных курток
Стервеллу Де Виль вызывали?
Кэрри Брэдшоу из 1982 года
Запоминаем главные бохо-комбо — смело выгуливаем шубу (да, даже летом — мы же в Петербурге!) вместе с полупрозрачным кружевом и атласными босоножками. Из паттернов говорим «да» офискорной полоске, цветочным принтам и polka dot, плюс достаем из фэшн-архивов гипюровые юбки-карандаши (скажите спасибо, что не маранты). И да, фиксируем: дизайн-артель Gucci (в подиумном альянсе со стилисткой Сюзан Коллер!) настойчиво переодевает нас в скинни-брюки!
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