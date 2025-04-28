Триумфальное шествие ар-деко началось после Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes — Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств, состоявшейся в Париже сто лет назад, в 1925 году. Эклектичный стиль, соединивший неоклассику и модерн, был вдохновлен археологическими исследованиями и триумфом русского балета, открытием Востока, достижениями технического прогресса и новыми ощущениями мирной жизни после окончания Первой мировой. В моде того времени сочетается безудержное веселье «ревущих 20-х» со всем этим джазом, вечеринками и круизами, на которое уже наползает тень великой депрессии и предчувствие новой войны.

Выставка представляет произведения декоративно прикладного искусства и артефакты из частных коллекций. Основной блок экспонатов — расшитые бисером, стеклярусом и пайетками платья, удивительные образцы туфель и аксессуаров к нам из собрания Назима Мустафаева, знатока обуви, автора книги о моде ар-деко. Эрмитажные шедевры — работы Анри Матисса, Рауля Дюфи, Эрте и других мастеров — помещают моду в контекст высокого искусства. Экспозицию дополняют киноафиши 1920-х из отдела печатной графики музея.