30 апреля в Эрмитаже открывается выставка «"Упакованные грёзы". Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». Генеральным партнером экспозиции стал «Магнит Косметик».
Триумфальное шествие ар-деко началось после Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes — Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств, состоявшейся в Париже сто лет назад, в 1925 году. Эклектичный стиль, соединивший неоклассику и модерн, был вдохновлен археологическими исследованиями и триумфом русского балета, открытием Востока, достижениями технического прогресса и новыми ощущениями мирной жизни после окончания Первой мировой. В моде того времени сочетается безудержное веселье «ревущих 20-х» со всем этим джазом, вечеринками и круизами, на которое уже наползает тень великой депрессии и предчувствие новой войны.
Выставка представляет произведения декоративно прикладного искусства и артефакты из частных коллекций. Основной блок экспонатов — расшитые бисером, стеклярусом и пайетками платья, удивительные образцы туфель и аксессуаров к нам из собрания Назима Мустафаева, знатока обуви, автора книги о моде ар-деко. Эрмитажные шедевры — работы Анри Матисса, Рауля Дюфи, Эрте и других мастеров — помещают моду в контекст высокого искусства. Экспозицию дополняют киноафиши 1920-х из отдела печатной графики музея.
Выставка подготовлена при поддержке «Магнит Косметик». «Магнит» является стратегическим партнером Государственного Эрмитажа и поддерживает реставрационные и выставочные проекты музея. Например, в 2023 году компания помогла с реставрацией картины фламандского живописца Яна ван ден Хекке «Роскошный Натюрморт» и выступила генеральным партнером выставки, посвященной полотну. В 2024 году поддержала масштабную выставку «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века».
Выставка будет работать с 30 апреля до 7 сентября в Манеже Малого Эрмитажа
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