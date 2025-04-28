18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
  • News
Показы и коллекции

Поделиться:

Расшитые бисером и пайетками платья, туфли со сменными каблуками, роскошные аксессуары – какой была мода 20-х годов прошлого века

30 апреля в Эрмитаже открывается выставка «"Упакованные грёзы". Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». Генеральным партнером экспозиции стал «Магнит Косметик».

Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж

Триумфальное шествие ар-деко началось после Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes — Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств, состоявшейся в Париже сто лет назад, в 1925 году. Эклектичный стиль, соединивший неоклассику и модерн, был вдохновлен археологическими исследованиями и триумфом русского балета, открытием Востока, достижениями технического прогресса и новыми ощущениями мирной жизни после окончания Первой мировой. В моде того времени сочетается безудержное веселье «ревущих 20-х» со всем этим джазом, вечеринками и круизами, на которое уже наползает тень великой депрессии и предчувствие новой войны.

Выставка представляет произведения декоративно прикладного искусства и артефакты из частных коллекций. Основной блок экспонатов — расшитые бисером, стеклярусом и пайетками платья, удивительные образцы туфель и аксессуаров к нам из собрания Назима Мустафаева, знатока обуви, автора книги о моде ар-деко. Эрмитажные шедевры — работы Анри Матисса, Рауля Дюфи, Эрте и других мастеров — помещают моду в контекст высокого искусства. Экспозицию дополняют киноафиши 1920-х из отдела печатной графики музея.

Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж

Выставка подготовлена при поддержке «Магнит Косметик». «Магнит» является стратегическим партнером Государственного Эрмитажа и поддерживает реставрационные и выставочные проекты музея. Например, в 2023 году компания помогла с реставрацией картины фламандского живописца Яна ван ден Хекке «Роскошный Натюрморт» и выступила генеральным партнером выставки, посвященной полотну. В 2024 году поддержала масштабную выставку «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века».

Выставка будет работать с 30 апреля до 7 сентября в Манеже Малого Эрмитажа

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: