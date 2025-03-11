Saint Laurent: хайлайты парижского шоу Энтони Ваккарелло

Фиксируем тщательную работу с архивами: из 1980-х в новую коллекцию Saint Laurent перекочевали цветочные принты, оттенок Paris pink и фирменный сенлорановский леопард. Не обошлось без внушительных тренчей и могучих косух с плечами лайнбекера, которые на этот раз были подвязаны ультрафеминными бантиками. Одним слвом, даже пионер пауэр-дрессинга Энтони Ваккарелло начал отказываться от маскулинных луков в пользу power curve — показ завершили объемные платья-медузы со спущенной линией талии (носим в комбо с мотокорными косухами!).