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Показы и коллекции

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Saint Laurent: хайлайты парижского шоу Энтони Ваккарелло

Марафон FW'25 — все! Неделю моды в Париже завершил фэшн-трибьют Saint Laurent, который худрук Энтони Ваккарелло посвятил модели и музе YSL Амалии Вайрелли (читай: ее фирменным лукам в цветах, бантах и леопарде на подиуме модного дома). 

Вангуем, у Беллы Хадид эксклюзив с Saint Laurent!
Архивы пресс-служб

Вангуем, у Беллы Хадид эксклюзив с Saint Laurent!

Мастхэв — оттенок Paris pink из «парижской» коллекции YSL 1983 года
Архивы пресс-служб

Мастхэв — оттенок Paris pink из «парижской» коллекции YSL 1983 года

Голое платье из вишлиста амбассадора леопарда Доджи Кэт
Архивы пресс-служб

Голое платье из вишлиста амбассадора леопарда Доджи Кэт

Цветочный принт, синонимичный flowercore-паттерну из весенне-летней коллекции 1983 года
Архивы пресс-служб

Цветочный принт, синонимичный flowercore-паттерну из весенне-летней коллекции 1983 года

Энтони Ваккарелло подвязывает акцентным бантом фирменные могучие кожанки
Архивы пресс-служб

Энтони Ваккарелло подвязывает акцентным бантом фирменные могучие кожанки

Платье-шоустоппер — кринолиновая медуза, который Saint Laurent советует мэтчить с водолазкой и кожанкой
Архивы пресс-служб

Платье-шоустоппер — кринолиновая медуза, который Saint Laurent советует мэтчить с водолазкой и кожанкой

Вслед за кружевом Энтони Ваккарелло второй сезон подряд возвращает нам гипюр
Архивы пресс-служб

Вслед за кружевом Энтони Ваккарелло второй сезон подряд возвращает нам гипюр

Это комбо: пламенный + лиловый
Архивы пресс-служб

Это комбо: пламенный + лиловый

Фиксируем тщательную работу с архивами: из 1980-х в новую коллекцию Saint Laurent перекочевали цветочные принты, оттенок Paris pink и фирменный сенлорановский леопард. Не обошлось без внушительных тренчей и могучих косух с плечами лайнбекера, которые на этот раз были подвязаны ультрафеминными бантиками. Одним слвом, даже пионер пауэр-дрессинга Энтони Ваккарелло начал отказываться от маскулинных луков в пользу power curve — показ завершили объемные платья-медузы со спущенной линией талии (носим в комбо с мотокорными косухами!). 

Оттенок салатового, перекочевавший к нам с брюк из весенне-летней коллекции YSL 1998 года (первой их как раз примерила Амалия Вайрелли!)
Архивы пресс-служб

Оттенок салатового, перекочевавший к нам с брюк из весенне-летней коллекции YSL 1998 года (первой их как раз примерила Амалия Вайрелли!)

Цветовое комбо: горчичный + шоколадный
Архивы пресс-служб

Цветовое комбо: горчичный + шоколадный

Без бантика и перчаток-краг никуда!
Архивы пресс-служб

Без бантика и перчаток-краг никуда!

Миксуем каноничную юбку-карандаш с леопардовым полупрозрачным топом
Архивы пресс-служб

Миксуем каноничную юбку-карандаш с леопардовым полупрозрачным топом

Фиолетовый оттенок тоже близок Амалии Вайрелли — в платье синонимичного окраса она вышла на подиум YSL FW'1980
Архивы пресс-служб

Фиолетовый оттенок тоже близок Амалии Вайрелли — в платье синонимичного окраса она вышла на подиум YSL FW'1980

Ключевые ингредиенты платья-медузы — низкая талия + кринолин + бантик + кружево
Архивы пресс-служб

Ключевые ингредиенты платья-медузы — низкая талия + кринолин + бантик + кружево

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Из аксессуаров храним верность черным колготкам (телесные пока носит только team Лотты Волковой), а также смело продолжаем носить массивные серьги и колье-чокеры. По колористике, помимо Paris pink, говорим «да» салатовому (YSL-нетленки из весенне-летней коллекции 1998 года), персиковому и фиолетовому. А еще наблюдаем триумфальный камбэк цветного гипюра, заверенный на подиуме лично Беллой Хадид. 

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