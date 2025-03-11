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Показы и коллекции

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Louis Vuitton: чем запомнился осенне-зимний показ Николя Жескьера?

Предпоследний день Недель моды завершился показом Louis Vuitton, для которого сценограф Эс Девлин воссоздала парижскую железнодорожную станцию. В зале ожидания front row собрались Анна Винтур, Наталья Водянова, Эмма Стоун и Джейден Смит, чтобы увидеть дикий микс декаданса и ретрофутуризма, современного аутдора и китча 1980-х, хозяйки будуара и смотрителя маяка. 

Смешались в кучу горгеры, казаки и ретро-ветровки

Смешались в кучу горгеры, казаки и ретро-ветровки

Николя Жескьер и его стимпанк-вселенная: футуристичные металлик-кроссовки плюс декадентская псевдочалма и страусиные перья

Николя Жескьер и его стимпанк-вселенная: футуристичные металлик-кроссовки плюс декадентская псевдочалма и страусиные перья

Рубрика «нам это надо»: кожаный кейп в тандеме с накладным капюшоном (легко уйдет в свободное фэшн-плавание при поддержке жакетов и тренчей)

Рубрика «нам это надо»: кожаный кейп в тандеме с накладным капюшоном (легко уйдет в свободное фэшн-плавание при поддержке жакетов и тренчей)

В придачу к дождевикам присматриваемся к непромокаемым комбинезонам из силикона

В придачу к дождевикам присматриваемся к непромокаемым комбинезонам из силикона 

Пополняем коллекцию айтемов-гибридов палантином с карманами

Пополняем коллекцию айтемов-гибридов палантином с карманами 

Это тренд: поясные гранд-сумки (до этого заметили на показе Ferragamo!)

Это тренд: поясные гранд-сумки (до этого заметили на показе Ferragamo!)

Не хайлайт, а баян: пока худрук Louis Vuitton «придумывает» сумку-плед, наши пляжные лежаки-шоперы знакомы всему черноморскому побережью

Не хайлайт, а баян: пока худрук Louis Vuitton «придумывает» сумку-плед, наши пляжные лежаки-шоперы знакомы всему черноморскому побережью

В условиях житейской бури спасаемся кулонами-компасами и сумками-фонариками

В условиях житейской бури спасаемся кулонами-компасами и сумками-фонариками

Главная куртка сезона (по мнению Николя Жескьера) — функциональная. На следующую осень (читай: на это петербургское лето!) худрук Louis Vuitton приготовил прозрачные тренчи-дождевики, мультикарманные ветровки и объемные гибриды одеял и кейпов. Жескьер по традиции миксует аутдор с ретро: женит силиконовый комбинезон с цветочной блузой и повязкой в тон из 70-х, ветровку — с  брюками-бананами из 80-х, футуристичные металлик-кроссовки — с декадентской чалмой и плюшевым пальто со страусиной отделкой и tavern wench сет из графитового толстовочного футера. 

Пока креативные директора ставят себя в рамки определенной фэшн-концепции (вспоминаем сложносочиненные показы-вселенные Алессандро Микеле или твердо стоящий на ногах бохо Чемены Камали), Николя Жескьер вместо того, чтобы сковывать себя понятиями «вектор» или «почерк», жонглирует средневековыми воротниками-горгерами, ковбойскими казаками, шотландским тартаном, военными кителями, будуаркорными комбинациями и тихороскошными накидками из трикотажа, утрируя буйство (хотя, казалось бы, куда еще!) , гранд-панамками и вафельными сапогами-гармошкой.

Несмотря на девиз осенне-зимнего шоу Louis Vuitton «Всё, везде и сразу!» удалось разглядеть затейливые фэшн-айтемы: забираем в коллекцию модных гибридов клатч-палантин, на случай жизненного шторма запасаемся кулонами-компасами и сумками-фонариками и говорим «да» кожаным кейпам с накладными капюшонами (можно носить отдельно поверх тренчей и спортивных ветровок). 

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