Louis Vuitton: чем запомнился осенне-зимний показ Николя Жескьера?

Главная куртка сезона (по мнению Николя Жескьера) — функциональная. На следующую осень (читай: на это петербургское лето!) худрук Louis Vuitton приготовил прозрачные тренчи-дождевики, мультикарманные ветровки и объемные гибриды одеял и кейпов. Жескьер по традиции миксует аутдор с ретро: женит силиконовый комбинезон с цветочной блузой и повязкой в тон из 70-х, ветровку — с брюками-бананами из 80-х, футуристичные металлик-кроссовки — с декадентской чалмой и плюшевым пальто со страусиной отделкой и tavern wench сет из графитового толстовочного футера.