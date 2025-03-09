Balenciaga: как прошел показ Демны Гвасалии?

Офискор в исполнении Демны: строгие приталенные двойки на голое тело, помятые темно-синие и порванные полосатые (лайфхак: оставьте костюм и кошку в закрытой комнате на пару часов — ваш костюм Balenciaga готов!). Худрук Balenciaga продолжает костюмную тему видавшими виды сетами из денима (миксуем с лакированными лодочками!) и спортивными айтемами из коллаборации с Puma: Демна вспоминает постсоветское прошлое (читай: фэшн-принципы гопников!) и заправляет олимпийки в треники, сочетает их с высокими носками и узкими дутыми жилетами.

Кроме ностальгических комбо частью коллаборации стали псевдовинтажные бомберы (носим в паре с рыбацкими сапогами из кожи), махровые халаты (выгуливаем с жокейскими сапогами и сумкой-пакетом) и dadcore-олимпийки, которые легким движением руки превращаются в мини-юбку.