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Показы и коллекции

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Balenciaga: как прошел показ Демны Гвасалии?

В новой коллекции худрук Balenciaga Демна Гвасалия поженил офискор, гранж, постсоветский спортшик, гламур и old money. А что из этого вышло, рассказываем в материале Собака.ru.

Любой костюм + кошка = офискор Balenciaga

Любой костюм + кошка = офискор Balenciaga

Это комбо: мотоперчатки и тихороскошный мех

Это комбо: мотоперчатки и тихороскошный мех

По примеру Демны мастерим из ретро-олимпийки мини-юбку

По примеру Демны мастерим из ретро-олимпийки мини-юбку

Худрук Balenciaga продолжает тему айтемов-гибридов миксом худи и макси-платья (настроение: чувствую себя везде как дома!)

Худрук Balenciaga продолжает тему айтемов-гибридов миксом худи и макси-платья (настроение: чувствую себя везде как дома!)

В халате с пакетом: чем не мы в ближайшем супермаркете?

В халате с пакетом: чем не мы в ближайшем супермаркете? 

Вам медаль за вау-комбо — нейлоновый спортивный костюм и жокейские сапоги

Вам медаль за вау-комбо — нейлоновый спортивный костюм и жокейские сапоги

Велик свитер — не проблема: по примеру показа закалываем спереди все лишнее булавкой

Велик свитер — не проблема: по примеру показа закалываем спереди все лишнее булавкой

Офисные сирены все еще с нами!

Офисные сирены все еще с нами!

Рубрика «нам это надо»: гранд-пуховик-одеяло-палатка (при желании подпоясываем широким ремнем)

Рубрика «нам это надо»: гранд-пуховик-одеяло-палатка (при желании подпоясываем широким ремнем) 

Офискор в исполнении Демны: строгие приталенные двойки на голое тело, помятые темно-синие и порванные полосатые (лайфхак: оставьте костюм и кошку в закрытой комнате на пару часов — ваш костюм Balenciaga готов!). Худрук Balenciaga продолжает костюмную тему видавшими виды сетами из денима (миксуем с лакированными лодочками!) и спортивными айтемами из коллаборации с Puma: Демна вспоминает постсоветское прошлое (читай: фэшн-принципы гопников!) и заправляет олимпийки в треники, сочетает их с высокими носками и узкими дутыми жилетами. 

Кроме ностальгических комбо частью коллаборации стали псевдовинтажные бомберы (носим в паре с рыбацкими сапогами из кожи), махровые халаты (выгуливаем с жокейскими сапогами и сумкой-пакетом) и dadcore-олимпийки, которые легким движением руки превращаются в мини-юбку. 

По итогам шоу готовимся примерять тугие пуховики с пушистым капюшоном (вариант в гламурном жвачно-розовом приветствуется!), приталенные платья-рубашки (офисные сирены are back?) и гибриды макси-платьев и худи (дресс-код: white mattress). Плюс запасаемся широкими поясами в стиле нулевых, которым под силу укротить даже ультраобъемное макси-пальто из алого плюша, и говорим «да» массивным мотоперчаткам в сочетании с тихороскошными шубами. 

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