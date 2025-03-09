Valentino: как прошел показ осенне-зимней коллекции Алессандро Микеле?

В новой коллекции Le Méta-Théâtre des Intimités («Мета-театр интимности») Алессандро Микеле размышляет о личном и публичном. В качестве декораций креативный директор выбрал раздевалку общественного бассейна, по-линчевски окрашенную в алый, которая, с одной стороны, символизирует вынужденное обнажение, а, с другой, по мнению Микеле, является точно такой же сценой для продуманного представления.
«Никакая близость в конечном итоге не может раздеть нас, никакая завеса не может быть сорвана, чтобы раскрыть для нас наше истинное "я". Потому что идея о том, что есть подлинное "я", нетронутое жизнью и ее определениями, вводит в заблуждение», — объяснил Алессандро перед показом.
Человек-оркестр (или когда после планерки сразу тренировка по плаванию!): ladylike двойка + купальный комбинезон
«Голое» платье здорового человека (Бьянка, прости!)
Настроение: домашнее! Отказываемся от офискорного пиджака в пользу декадентского халата в цветочек
Анималистичный принт 2.0
Говорим «да» псевдокупальным чепчикам
И запасаемся гипюровыми повязками
Это комбо: регбийка + классическая рубашка
Тот самый принт из кутюрной коллекции Микеле
Практикуемся в принт-комбинаторике: женим цветы с горошком
Раскрывая тему мнимой приватности, Микеле показывает прозрачные кружевные боди в тандеме шелковыми бра, бельевыми шортами и колготками, миксует будуаркорные халаты с флористическими узорами с офискорными рубашками и галстуками, выставляет напоказ утягивающие панталоны и превращает их в полноценный фэшн-айтем. Просвечивающий гипюр не делает образы откровенными или сексуальными, а, наоборот, будто заботливо прикрывает оголенные участки тела. Микеле дополняет ажурными топами платья-колонны и корсетные мини с открытыми плечами, а кэтсюты надевает под кроп-жакеты и ретро-юбки с оборками.
Главный стейтмен-аксессуар показа — псевдокупальные чепчики и гипюровые шапочки, которые дополнили все — от ladylike двоек и кокеткорных розовых мини с оборками до нарядных макси из смеси черного бархата и фуксийного шелка. Еще одна отсылка к эстетике бассейна — массивные прямоугольные оправы (наш фаворит — с лазурными стеклами!), напоминающие очки для плавания.
Помимо фэшн-намеков на интимность были и те, что отвечали за нарочитую демонстративность: леопардовое мини с пернатой горгерой, шелковая ретро-двойка с цветочным принтом в паре с золотистым жакетом, отороченным мехом, и атласное макси с ромбовидным цирковым узором (достался в наследство от кутюрной коллекции!).
Будем честны, по части представлений худруку Valentino вряд ли кто-то может составить конкуренцию — в своих лучших максималистских традициях он женит консервативный костюм с расшитым кристаллами лонгсливом, снабжает шифоновую блузу ажурными эполетами и многослойной юбкой, а ажурное прозрачное платье — пудрово-розовой баской, а еще — миксует цветочный галстук с пайеточным кардиганом и брюками в горошек и вышивает мордочку белой бирманской на сверкающем макси (Лагерфельд-кор!).
Запоминаем лучшие стайлинг-трюки с осенне-зимнего шоу Valentino: надеваем феминные двойки поверх купальных комбинезонов, выгуливаем пушистые мунбуты даже за пределами стиля après-ski с юбками-карандашами и блестящими жакетами, сочетаем регбийки с классическими рубашками и носим массивные ожерелья прямо поверх пальто. Плюс запасаемся кружевными колготками (от бежевых до мшистых и медных), говорим «да» разноцветным мохеровым гольфам (а особенно в сочетании с шелковыми миди, приталенными ретро-жакетами и блузами с бантами!).
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