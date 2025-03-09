Valentino: как прошел показ осенне-зимней коллекции Алессандро Микеле?

В новой коллекции Le Méta-Théâtre des Intimités («Мета-театр интимности») Алессандро Микеле размышляет о личном и публичном. В качестве декораций креативный директор выбрал раздевалку общественного бассейна, по-линчевски окрашенную в алый, которая, с одной стороны, символизирует вынужденное обнажение, а, с другой, по мнению Микеле, является точно такой же сценой для продуманного представления.

«Никакая близость в конечном итоге не может раздеть нас, никакая завеса не может быть сорвана, чтобы раскрыть для нас наше истинное "я". Потому что идея о том, что есть подлинное "я", нетронутое жизнью и ее определениями, вводит в заблуждение», — объяснил Алессандро перед показом.