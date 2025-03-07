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Показы и коллекции

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Как прошел показ осенне-зимней коллекции Yohji Yamamoto в Париже?

В мире Жакмюсов будь Ямамото: вместо дикой гонки за звание создателя самого вирального айтема сезона Йоджи остается Йоджи (читай: продолжает виртуозно складывать фэшн-оригами из всего, что попадется на раскроечный стол!). Рассказали о главных хайлайтах осенне-зимнего показа, но, как говорится, лучше один раз увидеть. 

Плести интриги — легко! А пальто пробовали?

Плести интриги — легко! А пальто пробовали? 

Говорите «аноним-кор», а мы скажем «просто на Ваське ветрено»

Говорите «аноним-кор», а мы скажем «просто на Ваське ветрено»

Когда сама себе рыцарь в доспехах

Когда сама себе рыцарь в доспехах

Пурпурный одобрен Ямамото

Пурпурный одобрен Ямамото

Кропнутая верхняя одежда тоже!

Кропнутая верхняя одежда тоже!

Легким движением корсетных шнурков превращаемся из офисного клерка в дарк-диву

Легким движением корсетных шнурков превращаемся из офисного клерка в дарк-диву 

Как и полагается на осенне-зимних Неделях моды, Ямамото сделал ставку на верхнюю одежду: деконструировал (почти до неузнаваемости) пальто, заплетал на плащах косы, превращал пальтовую шерсть в платья, женил кожу с твидом, вставлял экстремально острые плечики и даже расщепил пальто или тренч (тут не поймешь) на атомы прямоугольники и собрал из них кольчугу — всё для того, чтобы нам было не только тепло, но и как минимум нескучно. 

Хотя даже Йоджи Ямамото нет-нет да и заглянет в отчеты тренд-аналитиков: заметили на показе кроп-кожанки, корсеты с импровизированными басками, юбки-баллоны (носим в тандеме с полосатыми батякорными рубашками и рыбацкими плащами) и очень много ультрамодного пурпурного (главный оттенок года!), который появился в виде кожаных (и не только) вставок на одежде, сложносочиненных макси-платьев из шелка, подкладок пальто, обуви и псевдобрызгов на колготках. Из аксессуаров забираем в вишлист тройку дарк-фэшн-кулонов (оберег от тюбиков!) и браслет с шипами на предплечье. 

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