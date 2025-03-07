Как прошел показ осенне-зимней коллекции Yohji Yamamoto в Париже?

Как и полагается на осенне-зимних Неделях моды, Ямамото сделал ставку на верхнюю одежду: деконструировал (почти до неузнаваемости) пальто, заплетал на плащах косы, превращал пальтовую шерсть в платья, женил кожу с твидом, вставлял экстремально острые плечики и даже расщепил пальто или тренч (тут не поймешь) на атомы прямоугольники и собрал из них кольчугу — всё для того, чтобы нам было не только тепло, но и как минимум нескучно.