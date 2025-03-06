Chloe: как прошел показ осенне-зимней коллекции Чемены Камали?

Нимфоподобные бохо-платья, полупрозрачное кружево, кожаные брюки-клеш, стеганые пальто и дубленки в стиле 70-х — краткий пересказ новой коллекции Чемены Камали для Chloe. Со времени ее дебюта прошел ровно год, за который дизайнер не только успела окончательно освоиться, но и определиться с фэшн-вектором бренда. Однако эти рамки не принуждают Камали к самоповторам и однообразным цитированиям предшественников (не будем тыкать пальцем, но...), а, напротив, помогают создавать свежие, но узнаваемые айтемы с потенциалом перекочевать в разряд it-вещей (в следующем сезоне пророчим статус меховым брелокам и широким ремням с double C!).
По совету Чемены Камали приспосабливаем мини-комбинации к холодам с помощью стеганого пальто с меховой отделкой
А Алекса Чанг напоминает о ретро-дубленках в стиле 70-х с кучерявым овечьим мехом
Полупрозрачное кружево и бохо-оборки на месте!
Мастхэв: горжетки с пушистыми подвесками-помпонами
По примеру бьюти-редактора Тиш Вайншток примеряем кроп-шубки с застежками-ремнями
Привет из XIX века! Выгуливаем платья в стиле ампир с акцентным золотистым обвесом в виде колье, браслетов и колец
Рубрика «нам это надо»: стейтмент-безделушка в виде брелока-хвостика (следующей зимой на всех сумках мира!)
Худрук Chloe выдала свою версию трендовых басок: отшила платья с многоярусными ажурными оборками
Фэшн-телепорт в 80-е: плечистые блузы, которую Чемена замиксовала с черной мини и широким ремнем с двойной «С» (пророчим статут it-аксессуара!)
Несмотря на осенне-зимний фэшн-сезон Чемена Камали советует не отказываться от сорочек из прозрачного шифона и шелковых мини-комбинаций, а вместо этого утеплить их с помощью пушистых горжеток и стеганых пальто с отделкой из чернобурки. Кроме этого увидели море вариаций на меховую тему (не высказался только ленивый!): мохнатые кроп-куртки с застежками-ремешками (на подиуме показала бьюти-редактор британского Vogue Тиш Вайншток), укороченные кожанки с ворсистыми рукавами, кучерявые дубленки в стиле 70-х (по примеру Алексы Чанг примеряем в тандеме с пасторальным платьем с кружевом) и лохматые брелоки-хвостики, которые появились не только в виде сумочного обвеса, но и в качестве подвесок-кисточек на шарфах и горжетках.
Чемена — не Камали, если на подиуме не появился хотя бы один кружевной айтем. Худрук Chloe сохранила фэшн-постоянство и сочинила ажурные топы всех мастей (от бельевых до укороченных с рукавами-буфами), макси-юбки с басками и платья с многослойными оборками, которым под силу встроиться даже в осенний гардероб в тандеме с кожаными тренчами (с ультрамодной гленчек-подкладкой!) и псевдовинтажными макси-плащами.
На мудборде Chloe богему 70-х потеснила аристократия конца XIX века: отсюда пастельные платья в стиле ампир, приталенные жакеты из бархата с баской и корсеты с цветочными вышивками (смело миксуем со скинни и массивным ремнем с двумя декоративными «С») и микро-сумки с застежкой-фермуаром и золотистой цепочкой.
Комментарии (0)