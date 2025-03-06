Chloe: как прошел показ осенне-зимней коллекции Чемены Камали?

Чемена — не Камали, если на подиуме не появился хотя бы один кружевной айтем. Худрук Chloe сохранила фэшн-постоянство и сочинила ажурные топы всех мастей (от бельевых до укороченных с рукавами-буфами), макси-юбки с басками и платья с многослойными оборками, которым под силу встроиться даже в осенний гардероб в тандеме с кожаными тренчами (с ультрамодной гленчек-подкладкой!) и псевдовинтажными макси-плащами.

На мудборде Chloe богему 70-х потеснила аристократия конца XIX века: отсюда пастельные платья в стиле ампир, приталенные жакеты из бархата с баской и корсеты с цветочными вышивками (смело миксуем со скинни и массивным ремнем с двумя декоративными «С») и микро-сумки с застежкой-фермуаром и золотистой цепочкой.