Dries Van Noten: хайлайты дебютного шоу Джулиана Клаузнера

На подиуме оперы Гарнье Джулиан Клаузнер расчехлил театральный нафталинкор и поженил его с фирменными принтами и колористикой Dries Van Noten (например, с градиентной клеткой из весенне-летней коллекции 2013 года). Расщедрился на пайетки, бахрому и ковры, а еще бросил вызов Марку Джейкобсу, натянув на сценические чепчики бурлеск-парики. Плюс отказался от мейнстримного для 2025 змеиного паттерна (а ведь еще только март) в пользу муму-принтов, не позабыв о кружеве, мермейдкорной сетке и остромодном горошке.