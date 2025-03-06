Dries Van Noten: хайлайты дебютного шоу Джулиана Клаузнера

Фэшн-легенда Антверпенской шестерки и пенсионер нашего сердца Дрис Ван Нотен, оставивший собственный бренд прошлым летом (ради жизни садовника!), может быть спокоен. Дизайн-наследник Джулиан Клаузнер (с 2018 года отвечал в бренде за женскую линейку) вдумчиво изучил архивы и бережно переизобрел нетленку Dries Van Noten. Единственное, перенес шоу из привычных бетонных стеклоблоков на театральные подмостки оперы Гарнье — рассказываем, что из этого вышло.
Миксуем приспущенный фуксийный свитер с пайетками и акцентными принтами
Муму-принт — главный конкурент змеиного паттерна
Градиентная клетка по мотивам гранж-показа Dries Van Noten SS'13
Тема мермейдкора (внезапно!) раскрыта — баска-волна + блуза-невод
Терракотовый — цвет сезона по версии Dries Van Noten
Фэшн-оттепель: носим пальто на голое тело
Джулиан Клаузнер выкручивает на максимум тренд на бахрому и переодевает нас в платье-абажур из пестрых кисточек (идеально под свиферы!)
Рубрика «нам это надо» — ковроботфорты (а еще коврожакеты и юбки)!
Сценический чепчик — ключевой аксессуар театральной коллекции Dries Van Noten, которому под силу заменить нам и купальные шапочки Prada, и морячки Jean Paul Gaultier
На подиуме оперы Гарнье Джулиан Клаузнер расчехлил театральный нафталинкор и поженил его с фирменными принтами и колористикой Dries Van Noten (например, с градиентной клеткой из весенне-летней коллекции 2013 года). Расщедрился на пайетки, бахрому и ковры, а еще бросил вызов Марку Джейкобсу, натянув на сценические чепчики бурлеск-парики. Плюс отказался от мейнстримного для 2025 змеиного паттерна (а ведь еще только март) в пользу муму-принтов, не позабыв о кружеве, мермейдкорной сетке и остромодном горошке.
Сценический чепчик — хорошо, а в комбо с ажурной тикой — лучше
Это комбо: горошковый паттерн + пайетки
Без кружева и будуаркора никуда
Мастхэв — кожаный пояс-кушак
Восхитительный арт-пис — бахрома из абажурных кисточек (носим под готическое стейтмент-пальто!)
Мастхэв сезона — струящиеся платья-халтеры
Пайеткокор
Модель Вика Вирс вышла на подиум в велюровом свитере-капоре (берем!)
Запасаемся офискорными леггинсами со штрипками (почти спортшик!), растянутыми джемперами (возвращаем 2013 год и носим с приспущенным плечом — чтобы было видно бретельку бра) и акцентными кушаками. Вдобавок уверены в фэшн-успехе коврогобеленовых жилеток и терракотовых свитеров-капоров. А баскам-кисточкам и вовсе прогнозируем попадание в фэшн-собрание заядлого коллекционера Dries Van Noten и главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской.
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