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Показы и коллекции

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Dries Van Noten: хайлайты дебютного шоу Джулиана Клаузнера

Фэшн-легенда Антверпенской шестерки и пенсионер нашего сердца Дрис Ван Нотен, оставивший собственный бренд прошлым летом (ради жизни садовника!), может быть спокоен. Дизайн-наследник Джулиан Клаузнер (с 2018 года отвечал в бренде за женскую линейку) вдумчиво изучил архивы и бережно переизобрел нетленку Dries Van Noten. Единственное, перенес шоу из привычных бетонных стеклоблоков на театральные подмостки оперы Гарнье — рассказываем, что из этого вышло. 

Миксуем приспущенный фуксийный свитер с пайетками и акцентными принтами
Архивы пресс-служб

Миксуем приспущенный фуксийный свитер с пайетками и акцентными принтами

Муму-принт — главный конкурент змеиного паттерна
Архивы пресс-служб

Муму-принт — главный конкурент змеиного паттерна 

Градиентная клетка по мотивам гранж-показа Dries Van Noten SS'13
Архивы пресс-служб

Градиентная клетка по мотивам гранж-показа Dries Van Noten SS'13

Тема мермейдкора (внезапно!) раскрыта — баска-волна + блуза-невод
Архивы пресс-служб

Тема мермейдкора (внезапно!) раскрыта — баска-волна + блуза-невод

Терракотовый — цвет сезона по версии Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Терракотовый — цвет сезона по версии Dries Van Noten

Фэшн-оттепель: носим пальто на голое тело
Архивы пресс-служб

Фэшн-оттепель: носим пальто на голое тело

Джулиан Клаузнер выкручивает на максимум тренд на бахрому и переодевает нас в платье-абажур из пестрых кисточек (идеально под свиферы!)
Архивы пресс-служб

Джулиан Клаузнер выкручивает на максимум тренд на бахрому и переодевает нас в платье-абажур из пестрых кисточек (идеально под свиферы!)

Рубрика «нам это надо» — ковроботфорты (а еще коврожакеты и юбки)!
Архивы пресс-служб

Рубрика «нам это надо» — ковроботфорты (а еще коврожакеты и юбки)!

Сценический чепчик — ключевой аксессуар театральной коллекции Dries Van Noten, которому под силу заменить нам и купальные шапочки Prada, и морячки
Архивы пресс-служб

Сценический чепчик — ключевой аксессуар театральной коллекции Dries Van Noten, которому под силу заменить нам и купальные шапочки Prada, и морячки Jean Paul Gaultier

На подиуме оперы Гарнье Джулиан Клаузнер расчехлил театральный нафталинкор и поженил его с фирменными принтами и колористикой Dries Van Noten (например, с градиентной клеткой из весенне-летней коллекции 2013 года). Расщедрился на пайетки, бахрому и ковры, а еще бросил вызов Марку Джейкобсу, натянув на сценические чепчики бурлеск-парики. Плюс отказался от мейнстримного для 2025 змеиного паттерна (а ведь еще только март) в пользу муму-принтов, не позабыв о кружеве, мермейдкорной сетке и остромодном горошке. 

Сценический чепчик — хорошо, а в комбо с ажурной тикой — лучше
Архивы пресс-служб

Сценический чепчик — хорошо, а в комбо с ажурной тикой — лучше

Это комбо: горошковый паттерн + пайетки
Архивы пресс-служб

Это комбо: горошковый паттерн + пайетки

Без кружева и будуаркора никуда
Архивы пресс-служб

Без кружева и будуаркора никуда

Мастхэв — кожаный пояс-кушак
Архивы пресс-служб

Мастхэв — кожаный пояс-кушак

Восхитительный арт-пис — бахрома из абажурных кисточек (носим под готическое стейтмент-пальто!)
Архивы пресс-служб

Восхитительный арт-пис — бахрома из абажурных кисточек (носим под готическое стейтмент-пальто!)

Мастхэв сезона — струящиеся платья-халтеры
Архивы пресс-служб

Мастхэв сезона — струящиеся платья-халтеры

Пайеткокор
Архивы пресс-служб

Пайеткокор

Модель Вика Вирс вышла на подиум в велюровом свитере-капоре (берем!)
Архивы пресс-служб

Модель Вика Вирс вышла на подиум в велюровом свитере-капоре (берем!)

Запасаемся офискорными леггинсами со штрипками (почти спортшик!), растянутыми джемперами (возвращаем 2013 год и носим с приспущенным плечом — чтобы было видно бретельку бра) и акцентными кушаками. Вдобавок уверены в фэшн-успехе коврогобеленовых жилеток и терракотовых свитеров-капоров. А баскам-кисточкам и вовсе прогнозируем попадание в фэшн-собрание заядлого коллекционера Dries Van Noten и главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской. 

1000 и 1 драпировка
Архивы пресс-служб

1000 и 1 драпировка

Вместо привычных массивных ремней Джулиан предлагает подвязывать жилетки и пушистые шубы тонкой тесьмой (ну шик!)
Архивы пресс-служб

Вместо привычных массивных ремней Джулиан предлагает подвязывать жилетки и пушистые шубы тонкой тесьмой (ну шик!)

Make кушаки great again
Архивы пресс-служб

Make кушаки great again

Российская модель Натали Пастухова в электрик-леггинсах на подиуме Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Российская модель Натали Пастухова в электрик-леггинсах на подиуме Dries Van Noten

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