Acne Studios: как прошел показ Джонни Йоханссона в Париже?

Важный дизайн-трюк коллекции — рукава «овечья ножка», которые торчали из двубортных жакетов, ворсистых боди, скандинавских свитеров (не снимаем с начала этой зимы и не планируем до конца следующей!), плюшевых (ни один мишка не пострадал!) шуб и платьев и напоминали пришитые к мягким игрушкам лапы. В придачу запасаемся инфантильным шапками с гранд-завязками (чтоб наверняка!), мохнатыми боа и прозрачными комбинациями с совсем не игрушечными медведями (вам северного или барибала?).

В случае экстремальных холодов Джонни Йоханссон советует отказаться от шифоновых блуз в пользу вязаных (даже бантик на месте!), а собираясь на вечеринку, примерить полупрозрачное ментоловое платье-футболку в тандеме со сливочными валенками (на радость маме!).