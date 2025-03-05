Acne Studios: как прошел показ Джонни Йоханссона в Париже?

Креативный директор Acne Studios Джонни Йоханссон сочинил лучший зимний гардероб (по мнению любой мамы!): добротные плюшевые шубы (все стратегические места прикрыты!), солидные свитеры со скандинавскими узорами, вязаные блузы с бантами (что? да!) и разноцветные валенки, шагающие между футуристичных металлик-колонн и натуралистичных пуфов-булыжников авторства шведского дизайн-дуэта Front.
Руки-базуки — out, руки-лапы (плюшевого мишки!) — in!
Пополняем коллекцию скандинавских свитеров ворсистыми après-ski боди
Умка-кор!
Мокрый деним? Кожа!
Пророчим страусиной коже (а точнее — ее имитации) статус тренда — увидели такую же на показе Stella McCartney в виде юбок и мотокурток
Шарф, ты комбинезон?
Примеряем сюрреалистичные серьги в виде дротиков в тандеме с гибридами лоферов и мюлей на каблуке
Важный дизайн-трюк коллекции — рукава «овечья ножка», которые торчали из двубортных жакетов, ворсистых боди, скандинавских свитеров (не снимаем с начала этой зимы и не планируем до конца следующей!), плюшевых (ни один мишка не пострадал!) шуб и платьев и напоминали пришитые к мягким игрушкам лапы. В придачу запасаемся инфантильным шапками с гранд-завязками (чтоб наверняка!), мохнатыми боа и прозрачными комбинациями с совсем не игрушечными медведями (вам северного или барибала?).
В случае экстремальных холодов Джонни Йоханссон советует отказаться от шифоновых блуз в пользу вязаных (даже бантик на месте!), а собираясь на вечеринку, примерить полупрозрачное ментоловое платье-футболку в тандеме со сливочными валенками (на радость маме!).
Худрук Acne Studios продолжает экспериментировать с кожей: в этом сезоне отшил куртки, плащи, блузы и платья с мокрым эффектом и замиксовал с ботфортами из (искусственной?) страусиной кожи (такую же увидели сегодня на показе Stella McCartney — похоже, тренд намечается!).
Разбираемся с фэшн-хитросплетениями Йоханссона: кроме блузочных бантов ленты завязались на кулонах-бубенчиках и расползлись по полупрозрачным платьям, а шелковые шарфы запутались в собственной идентификации и выдавали себя за комбинезоны, драпированные мини и алые black tie платья.
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